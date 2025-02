宇崎竜童が2023年に節目となるデビュー50周年を迎えて開催したコンサートの模様を、Prime Video「シネフィルWOWOW プラス」にて独占配信！【初回14日間無料】

株式会社WOWOWプラス撮影:金井尭子

バンドマン、そしてヒットメーカーとして日本音楽界に多大なる影響を与えてきた宇崎竜童。2023年に節目となる50周年を迎えて開催したコンサートの模様を、Prime Video「シネフィルWOWOW プラス」で独占配信!

公私共にパートナーである作詞家の阿木燿子がプロデュースを行ったステージは、ダウン・タウン・ブギウギ・バンドのレパートリーから始まり、宇崎の圧巻のパフォーマンスと、阿木のユーモア溢れる言葉でお届けします。

Amazonプライム会員なら、「シネフィルWOWOW プラス」を追加登録するだけで、すぐにご視聴いただけます。さらに、初回14日間無料!ぜひご覧ください。

■配信作品

ダウン・タウン・ブギウギ・バンド、竜童組、宇崎竜童&R・Uコネクションwith井上堯之、そしてソロ。音楽家としての宇崎竜童の50年の軌跡を辿る阿木燿子プロデュースによるスペシャルライブをお届けします。

楽曲:港のヨーコ・ヨコハマ・ヨコスカ/身も心も/ザ・カムイ/Thank you for the music 他

■シネフィルWOWOW プラスとは?

「シネフィルWOWOW プラス」は、厳選された映画やドラマ作品が、Prime Video上のオンデマンド配信で観られるサービス。一度は観ておきたい傑作ミステリードラマや映画、懐かしの名作アニメから音楽コンサートまで、幅広いジャンルの本格ラインナップが月額490円(税込/初回14日間無料)で見放題でご視聴いただけます。

https://amzn.to/3Ak6txb