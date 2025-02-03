【中小企業成長加速化補助金】【無料相談 受付開始】株式会社フラッグシップ経営は2025年2月3日(月)より「中小企業成長加速化補助金」の無料相談を開始いたしました。

株式会社フラッグシップ経営

中小企業成長加速化補助金は、「売上高100億円超を目指す、成長志向型の中小企業の大胆な設備投資を支援する」補助金です。積極的な国内投資や賃上げに取り組む、売上高100億円超の企業の安定的な創出を目的に、2025年に新たに設立されました。

当社は民間コンサルの認定支援機関として、中小企業者様の課題解決に向けた投資を後押しするため、無料相談を開始いたします。

▼ご相談はこちらから▼

https://monozukuri-hojokin.com/contact/

【中小企業成長加速化補助金とは】

中小企業加速化補助金とは、売上高100億円企業を目指す中小企業を創出し、中小企業の生産性向上や賃上げ環境を整備することを目的に、「売上高100億円超を目指す、成長志向型の中小企業の大胆な設備投資を支援する補助金」です。

政府は「国内経済、国内投資への貢献が大きいこと」や「地域への賃上げ水準引き上げ貢献が強いこと」等を背景として、中小企業の中でも特に事業規模の大きい企業（売上高が数十億円や従業員数が数百人）や、中堅企業（従業員数2,000人以下）を積極的に支援する政策を進めています。

※本記事は2025年1月31日時点の情報をもとに作成しており、今後各情報が変更になる場合がございます。

＜申請スケジュール＞

募集要領の公開：2025年2月頃

申請開始：2025年5月頃

※具体的なスケジュールは今後公開される予定です。

＜事業概要＞

売上高100億円を目指す成長志向型の中小企業の潜在的な投資を最大限に引き出すため、大胆な設備投資を支援するための制度です。

＜補助概要＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/93319/table/24_1_40871d5c77b76bce7241656b7f8f5545.jpg ]

＜主な申請要件＞

１.投資額1億円以上（専門家経費・外注費を除く補助対象経費分）

２.「売上高100億円を目指す宣言」を行っていること

３.その他、賃上げ要件 など

※具体的な申請要件は今後公開される予定です。

＜こんな方におすすめ＞

☑ 現在の売上高が30～70億円以上の事業者様

☑ 売上高100億円を目指している事業者様

☑ 建物の新築・増設を伴う投資をご検討中の事業者様

☑ 生産ラインの新設・拡張など1億円～数億円程度の設備投資をご検討中の事業者様

【無料相談】

株式会社フラッグシップ経営は、「中小企業成長加速化補助金」の無料相談の受付を開始いたします。

弊社は全国第2位の採択実績を誇る、国の認定を受けた補助金支援機関です。

創業以来培ってきた専門家の見地から、貴社のお悩みに寄り添ったご提案をさせていただきます。

＜無料相談の内容例＞

☑中小企業成長加速化補助金を利用できるか知りたい

☑補助金の申請に難しさを感じており、支援機関を探している

☑自社に合う補助金の選び方が分からない

【株式会社フラッグシップ経営の概要】

会社名：株式会社フラッグシップ経営

代表取締役：長尾 康行

事業内容：補助金申請支援・補助金採択後支援・財務改善・資金調達・業績アップをはじめとした事業再生・経営改善支援

本社住所：541-0043 大阪府大阪市中央区高麗橋3丁目2－7 ORIX高麗橋ビル5階

WEB：https://monozukuri-hojokin.com/

【お問い合わせ先】

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株式会社フラッグシップ経営 補助金事務局

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