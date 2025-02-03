株式会社クオーレ

株式会社クオーレ（代表取締役：竹本泰志、本社：愛知県大府市）は、当社が運営する不用品片付けサービス「不用品回収ピース」「遺品整理ピース」「ゴミ屋敷片付けピース」の名称を、2025年2月3日よりそれぞれ「不用品回収クオーレ」「遺品整理クオーレ」「ゴミ屋敷片付けクオーレ」に変更することをお知らせいたします。

■変更内容

当社が静岡県、愛知県、岐阜県を対象地域として運営する不用品片付けサービス「不用品回収ピース」「遺品整理ピース」「ゴミ屋敷片付けピース」の名称を、2025年2月3日よりそれぞれ「不用品回収クオーレ」「遺品整理クオーレ」「ゴミ屋敷片付けクオーレ」に変更いたします。

また今回の変更に伴い、各県で運営するWEBサイトの名称を以下のように変更いたします。なおこの名称変更によるURLの変更はございません。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/79600/table/120_1_f3fd936b90356a5e438e68672b8ff108.jpg ]

■変更の背景

これまで当社では地域ごとに異なる名称を用いて地域に密着したサービス展開を行ってまいり、それぞれの地域において最大級の不用品片付けサービスへ成長してきた自負がございます。そうした中、今後もお客様により一層安心してご利用いただけるようになるため、またマーケティング投資をより効果的に行うために、サービス名称を企業ブランド名に統一することといたしました。今後、当社がサービス展開をするその他の地域においても順次サービス名称を変更することを計画しております。

■当社が運営・サービス提供するサービスのWEBサイト

・不用品回収クオーレ静岡 https://www.huyouhinkaisyuu-shizuoka.com/

・不用品回収クオーレ名古屋 https://www.huyouhinkaisyuu-nagoya.com/

・不用品回収クオーレ岐阜 https://www.huyouhinkaisyuu-gifu.com/

・遺品整理クオーレ名古屋 https://www.ihin-seiri-nagoya.com/

・ゴミ屋敷片付けクオーレ名古屋 https://www.gomiyashikikatazuke-nagoya.com/

・不用品回収アース東京 https://www.huyouhinkaisyuu-tokyo.com/

・不用品回収アース神奈川 https://www.huyouhinkaisyuu-yokohama.com/

・不用品回収アース千葉 https://www.huyouhinkaisyuu-chiba.com/

・不用品回収アース埼玉 https://www.huyouhinkaisyuu-saitama.com/

・不用品回収ホープ栃木 https://www.huyouhinkaisyuu-tochigi.com/

・不用品回収ホープ茨城 https://www.contis-plage.org/

・不用品回収ホープ群馬 https://www.huyouhinkaisyuu-gunma.com/

・不用品回収ホープ宮城 https://www.huyouhinkaisyuu-miyagi.com/

・不用品回収ホープ青森 https://www.huyouhinkaisyuu-aomori.com/

・不用品回収ホープ秋田 https://www.huyouhinkaisyuu-akita.com/

・不用品回収ホープ岩手 https://www.huyouhinkaisyuu-iwate.com/

・不用品回収・遺品整理クオーレ https://fuyohinkaishu-cuore.com/

・遺品整理アース東京 https://www.ihin-seiri-tokyo.com/

・遺品整理アース神奈川 https://www.ihin-seiri-yokohama.com/

・遺品整理アース千葉 https://www.ihin-seiri-chiba.com/

・遺品整理アース埼玉 https://www.ihin-seiri-saitama.com/

・ゴミ屋敷片付けアース東京 https://www.gomiyashikikatazuke-tokyo.com/

・ゴミ屋敷片付けアース神奈川 https://www.gomiyashikikatazuke-yokohama.com/

・ゴミ屋敷片付けアース千葉 https://www.gomiyashikikatazuke-chiba.com/

・ゴミ屋敷片付けアース埼玉 https://www.gomiyashikikatazuke-saitama.com/

・不用品回収プログレス（業務提携） https://www.huyouhinkaisyuu-progress.com/

・遺品整理プログレス（業務提携） https://www.ihinseiri-progress.com/

・ゴミ屋敷片付けプログレス（業務提携） https://www.gomiyashikikatazuke-progress.com/

・特殊清掃プログレス（業務提携） https://www.tokusyuseisou-progress.com/

・ゴミ屋敷バスター七福神 https://777fukujin.com/

・買取専門店ウリエル https://www.uriel-cuore.co.jp/

■会社概要

社名：株式会社クオーレ

本社所在地：愛知県大府市柊山町8-53-2

代表取締役：竹本泰志

事業内容：不用品片付け、遺品整理・生前整理、ゴミ屋敷清掃、総合リユース

コーポレートサイト：https://cuore-group.com/