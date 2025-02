FANTASY BOYS、結成から現在までを凝縮した“少年期”の集大成となる1stアルバムのリリースが決定

日本コロムビア株式会社

昨年日本デビューを果たしたグローバルグループFANTASY BOYSが3月12日(水)に待望のJAPAN 1st ALBUM『SHINE THE WAY』をリリースすることを発表した。

彼らのキャッチフレーズでもある『SHINE THE WAY』をタイトルに冠した今作は、2023年に彼らが誕生した韓国の放送局MBCのオーディション番組『少年ファンタジー』での結成から現在までのFANTASY BOYSを凝縮したアルバムとなり、新たにREMIXや新録を含めた全10曲を収録。

“少年期”の集大成とも言える作品に仕上がった。

新録である「Fantasy JAPANESE ver.」、「I’ll Be JAPANESE ver.」は『少年ファンタジー』のシグナルソングを日本人メンバーのヒカル、ヒカリがはじめて二人だけで和訳し作り上げた楽曲。原曲の韓国語のニュアンスや譜割を崩さずに日本のファンに情景や感情を上手く伝えるよう熟考された楽曲は、爽やかでアップテンポな「Fantasy」と、しっとりと、そして力強く歌いあげる「I’ll Be」の対照的なバランスも聴きどころの一つになっている。

新ビジュアルも公開され、前作のスクールボーイ風から一変、今作では放課後の彼らをイメージした等身大のストリートファッションで、それぞれのキャラクターを表現している。

ジャケット写真はTYPE-A、TYPE-B、通常盤、CMS盤の4種類があり、今作のTYPE-Aにはフォトセッション時のメイキング映像を収めた特典DVD、TYPE-Bにはフォトブックが付属される。CMS盤には特典DVDとTYPE-Bとは異なる写真のフォトブックが付属されるので、こちらもチェックして欲しい。

また3月には今作のリリースを記念して、久しぶりの来日が決定した。東京、大阪2都市4公演にて開催されるツアー、更にメンバーと交流できる様々なイベントが発表されているので、オフィシャルサイトをチェックしてぜひこの機会にリアルな彼らに会いに足を運んで欲しい。

出会いや別れ、新しい環境への一歩を踏み出す季節に、希望に満ちた彼らのJAPAN 1st ALBUMはこれから広がる世界に飛び出してゆくワクワク感や元気を与えてくれる。

<FANTASY BOYSメンバーコメント>

僕たちのJAPAN 1st ALBUM『SHINE THE WAY』が完成しました!

アルバムには僕たち日本人メンバーが日本のBandiの皆さんに気持ちが伝わるように、日本語訳を考えた曲が収録されています。

二人で朝まで作業したり、レコーディングでは他のメンバーに日本語の発音のディレクションや日本語の歌詞のニュアンスを伝えたりしました。

ぜひ、歌詞にも注目して聴いてみてください。

このアルバムでBandiの皆さんが少しでも明るく前向きになれると嬉しいです。

ヒカル、ヒカリ

【最新リリース情報】

■JAPAN 1st ALBUM『SHINE THE WAY』

2025年3月12日(水)発売

CDご予約/ご購入はこちら:https://FANTASYBOYS.lnk.to/SHINETHEWAY

-ジャケット写真-

-TYPE-A

-TYPE-B

-通常盤

-CMS盤

-収録内容-

DISC1:CD ※全形態共通 全10曲収録

1.Fantasy JAPANESE ver.

2.New Tomorrow JAPANESE ver.

3.Potential JAPANESE ver.

4.Get it on JAPANESE ver.

5.One Shot JAPANESE ver.

6.Pitter-Patter-Love JAPANESE ver.

7.I’ll Be JAPANESE ver.

8.Shangri-La (Japanet Jackson Remix)

9.Make Sunshine (JUVENILE Remix)

10.Feeling (Chocoholic Remix)

DISC2:DVD ※TYPE-A・CMS盤 共通

PHOTO SHOOTING MAKING FILM

-商品形態-

【TYPE-A(CD+DVD)】COZP-2175/6 4,950円(税込)

【TYPE-B(CD+PHOTOBOOK)】COCP-42472 4,950円(税込)

【通常盤(CD ONLY)】COCP-42471 3,850円(税込)

【CMS盤(CD+DVD+PHOTOBOOK)】CEG-102/3 6,050円(税込)

※形態別トレーディングカード1枚ランダム封入(全11種)

※CMS盤DVDはTYPE-A同内容、PHOTOBOOKはTYPE-Bと別内容

【『SHINE THE WAY』リリースイベント】

FANTASY BOYS JAPAN 1st ALBUM『SHINE THE WAY』リリース記念イベント決定!

【イベントスケジュール】

3月4日(火) 東京:HMV&BOOKS SHIBUYA 5階イベントスペース

3月5日(水) 東京:全電通労働会館 多目的ホール

3月6日(木) 東京:すみだ産業会館

3月8日(土) 関東:関東某所

3月10日(月) 東京:HMV&BOOKS SHIBUYA 6階イベントスペース

3月11日(火) 東京:すみだ産業会館

3月12日(水) 東京:タワーレコード渋谷店 B1F CUTUP STUDIO

3月13日(木) 東京:全電通労働会館 多目的ホール

3月14日(金) 東京:TFTホール500

3月15日(土) 関東:関東某所予定

3月16日(日) 関東:関東某所予定

3月17日(月) 関西:関西某所予定

3月18日(火) 関西:関西某所

3月19日(水) 関西:関西某所予定

▼イベント詳細・参加方法はこちら:

https://columbia.jp/artist-info/fantasyboys/info/89805.html

【『SHINE THE WAY』購入者特典】

FANTASY BOYS JAPAN 1st ALBUM『SHINE THE WAY』(3/12発売)購入者特典決定!

<特典内容>

▼共通特典

【TYPE-A・TYPE-B・通常盤】

チケットホルダー(全10種ランダム1種)

【CMS盤】※コロムビアミュージックショップ限定商品

ビニールバック(全1種)+Bonus talkダウンロードQRコード入りポストカード(全10種ランダム1種)

▼Amazon.co.jp:メガジャケ

▼購入者特典詳細・対象店舗はこちら:

https://columbia.jp/artist-info/fantasyboys/info/89804.html

【LIVE/EVENT情報】

『FANTASY BOYS JAPAN TOUR 2025 〈 SHINE THE WAY 〉- Welcome to the shining Fantasy -』

2025年3月7日(金) Zepp Osaka Bayside (大阪)

【1部】開場 13:00/開演14:00

【2部】開場 17:30/開演18:30

2025年3月9日(日) Zepp DiverCity(TOKYO) (東京)

【1部】開場 13:00/開演14:00

【2部】開場 17:30/開演18:30

*2月6日(木)18:00よりファンクラブ最速先行抽選受付スタート

ライブ情報・チケット詳細はオフィシャルサイトへ

【オフィシャルサイト/SNS】

HP> https://fantasyboys.jp

YouTube> https://www.youtube.com/@FantasyBoys__Official

X> https://twitter.com/fantasyboys_twt

X> https://twitter.com/fantasyboys_jp * JP

Instagram> https://www.instagram.com/official_fantasyboys

Instagram> https://instagram.com/fantasyboys_jp/ * JP

Tik Tok> https://www.tiktok.com/@official_fantasyboys

Tik Tok> https://www.tiktok.com/@fantasyboys_jp * JP

Label> https://columbia.jp/artist-info/fantasyboys/

【PROFILE】

韓国の放送局MBCより放送されたボーイズグループサバイバルオーディション番組『少年ファンタジー~放課後のときめきシーズン2~』でファン投票により選ばれ結成した最終デビュー組 “FANTASY BOYS”(ファンタジーボーイズ)。

いつも側にいるような、夢見てきた想像の中のファンタジー少年たち。みんなのファンタジーを満たす10人の少年たちという意味が込められている。メンバーは日本人メンバー2名を含む、カン・ミンソ、イ・ハンビン、ヒカリ、リンチ、ヒカル、キム・ウソク、ホン・ソンミン、オ・ヒョンテ、キム・ギュレ、ケイダンの10人。彼らは日本において、どんなFANTASYを巻き起こすのか?

日本デビューにご期待下さい!