史上初！！発売前のアルバム全曲を一挙オンエア！タイムフリーなし！一夜限りの生放送！サザンオールスターズ『THANK YOU SO MUCH』完成披露プレミア試聴会「#サザンと夜遊び」

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株式会社エフエム東京

TOKYO FMをはじめとするJFN全国38局では、サザンオールスターズのNEWオリジナル・アルバム『THANK YOU SO MUCH』の完成を記念して、2025年2月22日（土）、『桑田佳祐のやさしい夜遊び』の放送時間を拡大した特別番組、“サザンオールスターズ『THANK YOU SO MUCH』完成披露プレミア試聴会「#サザンと夜遊び」”（22:30～23:55）を生放送でお届けします。






『桑田佳祐のやさしい夜遊び』の放送時間を拡大した特別番組“サザンオールスターズ『THANK YOU SO MUCH』完成披露プレミア試聴会「#サザンと夜遊び」”（2月22日土曜 22:30～23:55　TOKYO FMをはじめとするJFN全国38局ネット生放送）では、サザンオールスターズのNEWオリジナル・アルバム『THANK YOU SO MUCH』の全曲を3月の発売に先駆けて、フルオンエア！！日本ラジオ放送史の中で、発売前の作品をフルで全編オンエアするのは史上初となります。


radiko(ラジコ)等でのタイムフリー聴取機能は一切なし、1回だけのオンエアとなりますので、お聴き逃しなく！SNSでは「#サザンと夜遊び」「#サザンオールスターズ」「#THANKYOUSOMUCH」、3つのハッシュタグでアルバムへの期待の声や感想を大募集。是非ともご参加ください！


　


【番組概要】


■タイトル：サザンオールスターズ『THANK YOU SO MUCH』完成披露プレミア試聴会「#サザンと夜遊び」


■放送日時：2025年2月22日（土）22：30～23：55　（TOKYO FM／JFN全国38局ネット）


■出演：　桑田佳祐


■特設サイト：　https://www.tfm.co.jp/yoasobi/thank_you_so_much/
　　　　　　　　https://southernallstars.jp/feature/thankyousomuch