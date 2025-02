史上初！！発売前のアルバム全曲を一挙オンエア！タイムフリーなし！一夜限りの生放送！サザンオールスターズ『THANK YOU SO MUCH』完成披露プレミア試聴会「#サザンと夜遊び」

株式会社エフエム東京

TOKYO FMをはじめとするJFN全国38局では、サザンオールスターズのNEWオリジナル・アルバム『THANK YOU SO MUCH』の完成を記念して、2025年2月22日(土)、『桑田佳祐のやさしい夜遊び』の放送時間を拡大した特別番組、“サザンオールスターズ『THANK YOU SO MUCH』完成披露プレミア試聴会「#サザンと夜遊び」”(22:30~23:55)を生放送でお届けします。

『桑田佳祐のやさしい夜遊び』の放送時間を拡大した特別番組“サザンオールスターズ『THANK YOU SO MUCH』完成披露プレミア試聴会「#サザンと夜遊び」”(2月22日土曜 22:30~23:55 TOKYO FMをはじめとするJFN全国38局ネット生放送)では、サザンオールスターズのNEWオリジナル・アルバム『THANK YOU SO MUCH』の全曲を3月の発売に先駆けて、フルオンエア!!日本ラジオ放送史の中で、発売前の作品をフルで全編オンエアするのは史上初となります。

radiko(ラジコ)等でのタイムフリー聴取機能は一切なし、1回だけのオンエアとなりますので、お聴き逃しなく!SNSでは「#サザンと夜遊び」「#サザンオールスターズ」「#THANKYOUSOMUCH」、3つのハッシュタグでアルバムへの期待の声や感想を大募集。是非ともご参加ください!

【番組概要】

■タイトル:サザンオールスターズ『THANK YOU SO MUCH』完成披露プレミア試聴会「#サザンと夜遊び」

■放送日時:2025年2月22日(土)22:30~23:55 (TOKYO FM/JFN全国38局ネット)

■出演: 桑田佳祐

■特設サイト: https://www.tfm.co.jp/yoasobi/thank_you_so_much/

https://southernallstars.jp/feature/thankyousomuch