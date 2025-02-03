史上初！！発売前のアルバム全曲を一挙オンエア！タイムフリーなし！一夜限りの生放送！サザンオールスターズ『THANK YOU SO MUCH』完成披露プレミア試聴会「#サザンと夜遊び」
TOKYO FMをはじめとするJFN全国38局では、サザンオールスターズのNEWオリジナル・アルバム『THANK YOU SO MUCH』の完成を記念して、2025年2月22日（土）、『桑田佳祐のやさしい夜遊び』の放送時間を拡大した特別番組、“サザンオールスターズ『THANK YOU SO MUCH』完成披露プレミア試聴会「#サザンと夜遊び」”（22:30～23:55）を生放送でお届けします。
『桑田佳祐のやさしい夜遊び』の放送時間を拡大した特別番組“サザンオールスターズ『THANK YOU SO MUCH』完成披露プレミア試聴会「#サザンと夜遊び」”（2月22日土曜 22:30～23:55 TOKYO FMをはじめとするJFN全国38局ネット生放送）では、サザンオールスターズのNEWオリジナル・アルバム『THANK YOU SO MUCH』の全曲を3月の発売に先駆けて、フルオンエア！！日本ラジオ放送史の中で、発売前の作品をフルで全編オンエアするのは史上初となります。
radiko(ラジコ)等でのタイムフリー聴取機能は一切なし、1回だけのオンエアとなりますので、お聴き逃しなく！SNSでは「#サザンと夜遊び」「#サザンオールスターズ」「#THANKYOUSOMUCH」、3つのハッシュタグでアルバムへの期待の声や感想を大募集。是非ともご参加ください！
【番組概要】
■タイトル：サザンオールスターズ『THANK YOU SO MUCH』完成披露プレミア試聴会「#サザンと夜遊び」
■放送日時：2025年2月22日（土）22：30～23：55 （TOKYO FM／JFN全国38局ネット）
■出演： 桑田佳祐
■特設サイト： https://www.tfm.co.jp/yoasobi/thank_you_so_much/
https://southernallstars.jp/feature/thankyousomuch