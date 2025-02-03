ナノ・ユニバース×片岡健太(sumika)のファッションプロジェクト「Te Ni Wo Ha」がZOZOTOWN限定で登場

株式会社TSIホールディングス

人気バンド「sumika」のボーカル兼ギターを担当している片岡健太（※1）による、株式会社TSIが展開するファッションブランド「ナノ・ユニバース」とコラボレーションしたプロジェクト「Te Ni Wo Ha」が登場。こだわりの詰まったシャツ・ボトムスを、2月7日（金）から2月23日（日）の期間、ZOZOTOWN限定で受注販売します。（※2）

今回販売するのは、片岡健太がナノ・ユニバースとコラボレーションして生地の選定からシルエットのデザインにいたるまでこだわりディレクションしたシャツとボトムスを全9型20色展開でお届けします。なお、本コラボアイテムではZOZOが提供する生産支援プラットフォーム「Made by ZOZO」の受注生産の仕組みを活用することで、幅広いサイズ展開が可能となりました。

企画名

「Te Ni Wo Ha」nano・universe×片岡健太(sumika)

特設ページURL

https://zozo.jp/event/nanouniverse-kentakataoka/

※2月7日（金）正午よりページ公開

受注販売期間

2月7日（金）正午～2月23日（日）23:59まで

（※1）

片岡健太（Kenta Kataoka）

9月30日生まれ。神奈川県川崎市出身。sumikaのボーカル兼ギターを担当。様々な人にとって“sumika住処”のような場所になってほしいとの願いを込め、2013年にバンドを結成。2016年には『Lovers 』を発表する。そして2018年にリリースした劇場アニメ『君の膵臓を食べたい』のテーマ曲でもある『ファンファーレ/春夏秋冬』により一気に知名度を高めることに。以降、映画、ドラマ、アニメ、CMで数々のタイアップソングを担当。2023年には結成10周年を記念したライブを神奈川・横浜スタジアムにて開催。10周年イヤーを追いかけたドキュメント映画も上映し好評を博す。翌年の春には『Unmei e.p』、秋には『VINCENT』（WOWOW欧州サッカー2024-25シーズンイメージソング）、『Dang Ding Dong』を立て続けに発表。今年の3月には５枚目のニューアルバム『Vermillion’s』もリリースされる。同月から全国ライブツアー、sumika Live Tour 2025『Vermillion’s』もスタート。埼玉公演を皮切りに全26都市32公演を予定。

（※2）商品によっては売り切れになる可能性がございます。

■LOOK

■LINE UP

「Te Ni Wo Ha」nano・universe×片岡 健太(sumika)別注/タイプライターレギュラーカラーシャツ「Te Ni Wo Ha」nano・universe×片岡 健太(sumika)別注/起毛ビエラレギュラーカラーシャツ「Te Ni Wo Ha」nano・universe×片岡 健太(sumika)別注/11s綿麻バンドカラーシャツ「Te Ni Wo Ha」nano・universe×片岡 健太(sumika)別注/20s綿麻バンドカラーシャツ「Te Ni Wo Ha」nano・universe×片岡 健太(sumika)別注/デニムバンドカラーシャツ「Te Ni Wo Ha」nano・universe×片岡 健太(sumika)別注/10ozカラーデニムパンツ「Te Ni Wo Ha」nano・universe×片岡 健太(sumika)別注/11ozブラックデニムワイドパンツ「Te Ni Wo Ha」nano・universe×片岡 健太(sumika)別注/チノワイドパンツ「Te Ni Wo Ha」nano・universe×片岡 健太(sumika)別注/デニムワイドパンツ

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