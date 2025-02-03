デクセリアルズ株式会社

デクセリアルズ株式会社（本社：栃木県下野市、代表取締役社長：新家由久、以下「当社」といいます。）は、2023年12月27日付「株式会社レスターホールディングスとの戦略的パートナーシップ形成に向けた協議にかかる合意、及び特定子会社の異動に関するお知らせ」、2024年２月５日付「特定子会社の異動（株式譲渡）に関するお知らせ」、2024年７月１日付「（開示事項の経過）特定子会社の異動（株式譲渡）の完了および商号変更等に関するお知らせ」、2024年９月25日付「特定子会社の異動（株式譲渡）に関するお知らせ」、及び2024年12月12日付「（開示事項の変更）特定子会社の異動（株式譲渡）日変更に関するお知らせ」にて公表したとおり、株式会社レスター（旧株式会社レスターホールディングス。以下「レスター」）へのDexerials Taiwan Corporationの株式譲渡が2025年２月３日に完了し、当該会社が当社の連結子会社及び特定子会社より除外され、持分法適用会社となったことに加えて、Dexerials Taiwan Corporationが同日付でRestar Dexerials Taiwan Corporationへ商号を変更いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1．異動する子会社（Restar Dexerials Taiwan Corporation）の概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/64805/table/87_1_a5427b7df10bd7d255450e3e094e400e.jpg ]

2．譲渡株式数、譲渡価額及び取得前後の譲渡株式の状況

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/64805/table/87_2_3c3a3cab99671899942951a2207102ee.jpg ]

3．今後の見通し

本件による当社への2025年３月期通期連結業績への影響は軽微であります。



以上