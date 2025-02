「ムームードメイン byGMOペパボ」、「Gemini」も活用できる「Google Workspace」の販売を2/3（月）より開始

GMOインターネットグループ

GMOインターネットグループのGMOペパボ株式会社(代表取締役社長:佐藤 健太郎 以下、GMOペパボ)が運営するドメイン取得サービス「ムームードメイン byGMOペパボ」(URL:https://muumuu-domain.com/)は、Googleが提供する統合ビジネスソリューション「Google Workspace(グーグルワークスペース)」(URL:https://workspace.google.com/)の販売を、2025年2月3日(月)より開始いたします。これにより、ユーザーはドメイン取得時に、Googleの生成AI「Gemini」をエンタープライズグレードで利用可能な「Google Workspace」を簡単に導入でき、ビジネスの生産性向上につながります。

今回の販売開始を記念し、2025年2月3日(月)~6月30日(月)の期間の契約で「Google Workspace」の利用料金3か月分が無料になるキャンペーンを実施いたします。

【販売開始の背景】

リモートワークやハイブリッドワークが一般化する現代、企業は働く場所を問わず、効率的に情報共有できる環境を求めています。そのような中、チームのコミュニケーションを円滑にし、業務効率を大幅に向上させることで、企業のDXを促進する「Google Workspace」は、クラウドツールとしてすでに多くの企業で活用されています。また「Google Workspace」には、メールサーバー機能が備わっており、企業が持つ独自ドメインと連携してメールを管理するツールとしてもよく利用されています。

「ムームードメイン byGMOペパボ」は国内最大級の独自ドメイン取得サービスです。Webサイトを使ってアウトプットを行う人々に向けて、620種類以上(※)のドメインを提供しています。これまで、独自ドメインを取得したユーザーが、ドメインをより活用しやすくなるようなオプションなどの提供を通じ、ユーザー支援を行ってきました。

この度「ムームードメイン byGMOペパボ」が、「Google Workspace」の販売を開始することで、法人ユーザーは、取得したドメインを最大限に活用し、業務効率化や生産性向上を実現することが可能になります。

(※)2024年12月末時点

【「Google Workspace」販売の概要】

ユーザーは、「ムームードメイン byGMOペパボ」でのドメイン取得時の項目で『メール for Google Workspace』にチェックを入れるだけで、「Google Workspace」を利用開始できます。

「Google Workspace」には、Google ドキュメントやGoogle スプレッドシートでの文書作成や表計算のツールに加え、Google Meetのようなコミュニケーションツール、Google ドライブのようなファイル共有ツールなどビジネスシーンに便利なツールが網羅されています。その上、Googleの「Gemini」をセキュリティとプライバシー対応が備わったエンタープライズグレードで利用可能なため、ドメインと合わせて導入することで業務全般の効率化と最適化を図ることができます。

特に、独自ドメインを使用したメールの管理も可能で、ビジネスシーンで重宝されているGmailにおいては、「ムームードメイン byGMOペパボ」で取得したドメインが自動的に連携され、すぐに独自ドメインメールの利用が可能になります。そのため、独自ドメインのメールを「Google Workspace」上で管理する場合、従来必要だった複雑な初期設定が不要となります。

さらに、ドメインと「Google Workspace」の支払いをムームードメインの管理下で一括管理することができ、利便性が向上します。

【キャンペーン概要】

【今後の展開】

今後、既存ユーザーや「ムームードメイン byGMOペパボ」以外のサービスでドメインを管理している方向けにも「Google Workspace」をお使いいただけるようサービスの拡充を図ってまいります。また、中小企業を対象としたセミナーでの情報発信を予定しており、より広範な事業者での利用を促進してまいります。

今後も「ムームードメイン byGMOペパボ」は、ユーザーが取得したドメインをより活用できるようなサービス提供に努めてまいります。

【「Google Workspaceとは】

「Google Workspace」は、クラウド型の生産性向上ツールです。詳細については以下URLをご参照ください。

「Google Workspace」詳細URL:https://workspace.google.com/

*Gemini、Google Workspace、Google Meet、Google ドキュメント、Google スプレッドシート、Google ドライブおよび Gmail は、Google LLC の商標です。

以上

