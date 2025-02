声優ワークショップDA-Academy2025年度生募集

株式会社DoubleArrow

報道関係各位

2025年2月3日

株式会社DoubleArrow

声優ワークショップDA-Academy2025年度生募集開始

株式会社DoubleArrow(本社:東京都豊島区、代表取締役:細谷伸之)は、「声のお芝居を目指すすべての方」に、「声優に求められるものすべて」をお伝えするため、2022年4月に開講したワークショップDA-Academy(塾長・土屋雅紀)の2025年度生(第4期生)を募集しております。

現在、第3期年度生の皆さんに受講をしていただいておりますが、2022年の開講以来数多くのお問い合わせを受け、2025年度生募集も開始いたしました。

また、2025年度も新人養成コースを開講、さらに門戸を広げたDA-Academを目指します。

塾長の土屋雅紀をはじめとする第一線の音響監督をはじめ、現役で活躍する声優やいろいろなジャンルの方を講師に迎えて実践的なレッスンを行います。

【DA-Academyについて】

「声優」と呼ばれる声の役者さんたちには、時代の流れとともにとても多くのことが期待されています。

そして、数多くの人々が目指すあこがれの職業のひとつとなっています。

しかし、その多くは夢破れ、この世界を去っていきます。

何が足りなかったのか?実力はもちろん、そのうえで運も必要でしょう。

その足りないものを極力減らし、運を呼び込む確率を少しでも上げるために、

「声優」と呼ばれる職業に必要なすべてを網羅し、皆さんにお伝えします。

声のお芝居のレッスンを中心とし、歌・ダンス・舞台での芝居、イベント・バラエティーでの立ち振る舞いなど、出演する側にとって必要なことだけではありません。

監督・脚本家・アニメーター・音楽家・プロデューサーの思考の中身、ビジネスの成り立ちなど、皆さんがこの世界で生きてく上で、理解していればより多くの表現につながるのではないか、そんなことまでお伝えできればと考えています。

2022年4月の開講以来、数々のお問い合わせをいただき第3期の開講を決定。2025年度は、クラス数を3クラスに増枠し募集をいたします。そのうち1クラスは新人育成コースとして、未経験の方や専門学校卒業生を対象とします。

【こんな方に最適です】

もう一度、勉強し直したい方

芝居以外のことも習いたい、知りたいことがある方

芸能の仕事をしているが、声のお芝居の勉強をしたい方

専門学校卒業直後の方

ゼロから声の役者を目指す方

【HP】

https://www.da-academy.net

【特別講師プロフィール】(実績)

名塚 佳織

●TVアニメ

「交響詩篇エウレカセブン」(エウレカ)/「コードギアス 反逆のルルーシュ」(ナナリー)

「ハイキュー!!」(清水潔子)/「Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ」(美遊・エーデルフェルト)

「A3!」(立花いづみ) など

●舞台

「今度は愛妻家」(蘭子)/

「ハムレット」(オフィーリア) など

小林親弘

●TVアニメ

「ゴールデンカムイ」(杉元佐一)/「転生したらスライムだった件」(ランガ)/「BEASTARS」(レゴシ)

「イエスタデイをうたって」(魚住陸生)/「魔王城でおやすみ」(レッドシベリアン・改)

「擾乱 THE PRINCESS OF SNOW AND BLOOD」(葛原仁)/「アオアシ」(福田達也) など

●外画

「1917 命をかけた伝令」(ウィル・スコフィールド)/「サイコだけど大丈夫」(ムン・ガンテ) など

小清水亜美

東京都出身。2003年、「明日のナージャ」ナージャ・アップルフィールド役で声優デビュー。

「スイートプリキュア」キュアメロディ/北条響役など代表作多数。

そのほかゲーム、アプリ、吹替、舞台など幅広く活躍。

2006年、第1回声優アワード助演女優賞を受賞。

川田紳司

●吹き替え

エターナルズ(イカリス)/ロキシー 美しき復讐者(ヴィンセント)

アクロス・ザ・ユニバース ジュード(ジュード)/ラスベガスをぶっつぶせ ( ベン・キャンベル)

ディーン(ディーン)/アウェイク (クレイ・ベレスフォード)/赤い珊瑚礁 オープン・ウォーター(ルーク)ほぼトワイライト (エドワード)/ダウト・ゲーム(ミッチ・ブロックデン)など

●アニメ

名探偵コナン(田口哲雄)/はたらく細胞!! ( 杯細胞)/進撃の巨人(オルオ・ボザド)/トリコ(ヨハネス)

NARUTO(油女シノ)/シャーマンキング(デスマシーン/シルバシールド)/SHIROBAKO(磯川久光) など

中谷健太郎

●CNナレーション

世田谷自然食品/ソフトバンク/日清/東進ハイスクール/セガサミーホールディングス/Ameba

バンダイナムコ/Happy Elements/ノジマ/じゃんぱら/大人の癒し など

●番組ナレーション

「遊戯王SEVENSE 七つの魅力を徹底解剖スペシャル」/「ブログの女王」/「うぇぶたま」など

平川大輔

6月4日生まれ/新潟県出身/フリー

●TVアニメ

「鬼滅の刃」(下弦の壱 魘夢)/「ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース」(花京院典明)

「Free!」シリーズ(竜ヶ崎怜) など

●外画映画

「アベンジャーズ」シリーズ(ロキ)/「ロード・オブ・ザ・リング」「ホビット」シリーズ(レゴラス)など

小野友樹

●アニメ

「黒子のバスケ」(火神大我役)/「ジョジョの奇妙な冒険 ダイヤモンドは砕けない」(東方仗助役)

「シュート!Goal to the Future」(風馬成役)/「ブルーロック」(國神 錬介役)

●ゲーム

「グランブルーファンタジー」(グラン/ランスロット役)

「あんさんぶるスターズ!」シリーズ(大神晃牙役)

●ナレーション

NTV「news zero」ナレーション(水曜日担当)

日笠陽子

神奈川県出身。7月16日生まれ。フリー。

2007年、「スケッチブック ~full color's~」の根岸みなも役で声優デビュー。

「けいおん!」秋山澪役、「SHAMAN KING」麻倉葉役など、アニメだけでなく

アプリ・ゲーム、吹き替えなど代表作多数。また歌唱力も高く評価されており、ライブ出演も多い。

【講師プロフィール】

土屋雅紀(塾長)

●音響監督

ちいかわ/GJ部/ノブナガン/Fate/kaleid liner/プリズマ☆イリヤ ツヴァイ!

俺がお嬢様学校に「庶民サンプル」としてゲッツされた件/プラスティック・メモリーズ/三者三葉

NEW GAME!/異世界食堂/武装少女マキャヴェリズム/Butlers~千年百年物語~

ヲタクに恋は難しい/賢者の孫/アズールレーン/ド級編隊エグゼロス/池袋ウエストゲートパーク

世界最高の暗殺者、異世界貴族に転生する/スローループ/群青のファンファーレ など

菊田浩巳

●音響監督

金色のコルダ ~primo passo~/恋する天使アンジェリーク ~心のめざめる時~

おおきく振りかぶって/THE IDOLM@STER/アイカツ!/しろくまカフェ/Wake Up, Girls!/ハイキュー!!

おそ松さん/BEATLESS/ブルーピリオド など

【募集概要】

ワークショップ名DA-Academy(ディーエーアカデミー)

期間2024年4月~2025年2月

レッスン時間毎週土曜日2時間

(レッスン内容により短縮延長・曜日変更の場合があります。)

レッスン場所池袋駅近辺

定員経験者コース 10名×2枠=20名

新人養成コース(2年間) 10名×1枠=10名(2年目は経験者コースになります。)

受講条件経験者コース

声優を目指す健康な18歳以上の方 専門学校・養成所所属卒業者及び事務所所属者

新人養成コース

声優を目指す健康な18歳以上の方 2024年3月31日時点で23歳未満の方。

未経験者・専門学校卒業者

受講料350,000円(税込・1年間・一括払い)

※お支払いいただいた受講料はいかなる場合もご返金できませんので予めご了承ください。

【塾長・土屋雅紀について】

1986年プロセンスタジオ入社

MAスタジオミキサーとして、数々のTV番組、VP、CM、アニメーション、吹き替え等の作品を担当。

2005年プロセンスタジオ退社し、フリーランスのサウンドエンジニアとして独立。

音響監督としても活動を開始。

2009年音響会社、株式会社トンファブリーク設立。

2020年元テレビ東京プロデューサーの細谷伸之と共同でアニメ企画会社、株式会社DoubuleArrow設立。

現在もサウンドエンジニア、音響監督として活動中。

【株式会社DoubleArrowについて】

テレビ東京で数々のアニメプロデューサー他を担当した細谷伸之と、

アニメ、外国映画吹き替えを中心に活躍する土屋雅紀で2020年6月設立。

アニメプロデュース事業を中心に各種コンテンツを制作。

2021年1月に「練馬エンターテイメントアニメバー 〇〇〇〇Arrow(まるまるあろー)」(練馬駅)をオープン。

2022年マネージメント部門立ち上げ。現在、遠藤瑠香、川上千尋が所属。

【会社概要】

会社名:株式会社DoubleArrow

所在地:東京都豊島区

代表者:細谷伸之

設立:2020年6月25日

URL:https://doublearrow.co.jp/

事業内容:アニメプロデュース、動画・ラジオ・音声コンテンツ制作、声優事務所運営、コンサルタント、

練馬エンターテイメントアニメバー「〇〇〇〇Arrow」経営

( https://doublearrow.co.jp/____arrow/ )

【受講をご希望のお問い合わせ先】

DA-Academy

e-mail:info@da-academy.net

【本リリースに関する報道・取材お問い合わせ先】

株式会社DoubleArrow 代表取締役 細谷伸之

e-mail:info@doublearrow.co.jp