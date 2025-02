¡Ølyf Photo Ambassador¡Ù¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È»ÏÆ°

株式会社アスコットジャパン

The Ascott Limited(以下「アスコット」)(日本での運営会社:株式会社アスコットジャパン/東京都港区、社長:クリスチャン・ボーダー)が運営するソーシャル&ライフスタイルホテルlyf渋谷東京・lyf銀座東京・lyf天神福岡(lyf統括支配人:井上絵梨)は、新たに「lyf Photo Ambassador」(ライフ フォトアンバサダー)プロジェクトを始動します。

本企画は、lyf渋谷東京の開業に際して立ち上げた、写真を通じて渋谷の魅力を発見し、発信するための「#ShibuyaDive」プロジェクトの一環です。

この度、対象エリアを渋谷のほか銀座・福岡のlyfとその周辺に拡大し、新たな視点でその地域の魅力を切り取り発信いただくlyfのフォトアンバサダーを2名募集します。フォトグラファーのクリエイティブな感性とともに、まだ知られざる地域の新しい魅力を発見・発信してまいります。



#ShibuyaDive プロジェクトおよび現在lyf渋谷東京で開催中のDay & Night スペシャルエキシビションについてはこちらをご覧ください。

https://www.discoverasr.com/ja/the-ascott-limited/newsroom/2024/shibuyadive-day-and-night



世界中に魅力を発信しよう!

lyfは、活気に満ちた雰囲気と、世界中から訪れる多国籍なゲストが集まり、人と人そしてそのエリアやカルチャーとつながる体験を特徴とした新しいソーシャル&ライフスタイルホテルです。

本プロジェクトでは、選出されたlyf Photo Ambassadorが、それぞれのクリエイティブな視点でホテルやその周辺の魅力を写真で切り取り、lyfを通じて国内外に発信していくことで、その土地の魅力やカルチャー、そして人々をつなげることを目的としています。

撮影していただいた作品は、国内のlyfで写真展として展示されるほか、ソーシャルメディアなどを通じ国内外に発信すること、プロを目指している方や作品を多くの方に見てもらいたいと考えているフォトグラファーを募集し、活動の場を広げる支援をしていきます。



■「lyf Photo Ambassador」活動内容

- lyf渋谷東京、lyf銀座東京、lyf天神福岡の館内(いずれか1か所でも可)と、その周辺の「知る人ぞ知る」街のディープスポット*を掘り起こし撮影、そこにしかない魅力を伝える*観光ガイドに載るような定番の名所であっても視点を変えることで新たな魅力が発見できる場所 や、 一般にはあまり知られていない隠れたスポットなど(例:繁華街のすぐ裏にある静かな路地、昼間とはまったく異なる表情を見せる夜の橋、古い商店街の一角にある個性的な喫茶店、ローカルの方しか知らない場所など)- ご自身のSNSで発信し、魅力的な写真を共有(lyfのアカウントからもシェアさせていただきます)- 写真撮影完了後、lyf渋谷東京、lyf銀座東京、lyf天神福岡にて最長2週間の写真展を開催(いずれか1か所でもOK、会場費は無料、展示に関する費用はご本人負担になります)- 記念レセプションや追加イベントも可能(応相談。ただし諸経費はご本人負担になります)



活動期間

2025年4月1日~2025年12月26日 ※アンバサダーご本人の希望に応じて決定

■「lyf Photo Ambassador」募集概要

応募方法

上記の概要を踏まえて、ご自身の視点から捉えた魅力的な風景・建物・お店・ホテルなどのお写真を添えて、イベントページの応募フォームからご応募ください。(渋谷や銀座、天神エリアのものがあると尚良し)

イベントページ

https://www.discoverasr.com/ja/lyf/japan/lyf-shibuya-tokyo/lyf-photo-ambassador-project



募集受付期間

2025年2月3日(月)~2月28日(金)

選考プロセス

選考期間:2025年3月1日(土)~3月14日(金)

一次選考通過者:別途二次選考のご案内をさせていただきます。(二次選考はオンライン面談)

選考結果発表:2025年3月18日(火)



募集人数

2名

lyfからのサポート

- 宿泊サポート:写真撮影を行うlyf施設に最大3泊の無料宿泊提供- コミュニティマネージャーのサポート:写真展の企画運営支援、プロモーション(販促物、公式ウェブサイトやInstagramでの紹介など)

応募条件

- 写真を撮ることが好きな方(旅好きだと尚良し)- SNSアカウントをお持ちの方で積極的に発信されている方- lyf渋谷東京、lyf銀座東京、lyf天神福岡公式インスタグラムでの投稿にご承諾いただける方

■lyf渋谷東京オープニングプロモーション

ご好評につきlyf渋谷東京オープニングキャンペーンを2月末まで延長いたしました。lyf渋谷東京・lyf銀座東京・lyf天神福岡の3施設につき最大40%オフで宿泊できるお得なプロモーションを実施しています。

https://www.discoverasr.com/ja/offers/lyf-shibuya-tokyo-opening-promotion

イベントやキャンペーンの詳細は、下記公式サイト・公式インスタグラムをご参照ください。

lyf渋谷東京公式サイト:https://www.discoverasr.com/ja/lyf/japan/lyf-shibuya-tokyo

lyf 渋谷東京公式インスタグラム:@lyf.shibuya(https://www.instagram.com/lyf.shibuya/)

lyf銀座東京公式インスタグラム:@lyf.ginza(https://www.instagram.com/lyf.ginza/)

lyf天神福岡公式インスタグラム:@lyf.tenjin(https://www.instagram.com/lyf.tenjin/)

lyf(ライフ)について

「lyf」は、世界40ヵ国230都市以上で展開する世界をリードするホスピタリティグループ「The Ascott Limited(アスコット)」によるソーシャル&ライフスタイルホテルです。「Live Your Freedom」を名前の由来とするlyfは、「A New Way to Belong (新しいコミュニティの形)」をコンセプトに、カルチャーとコミュニティとつながることで生み出す、体験型のステイをお届けします。2021年6月に開業した「lyf天神福岡」に続いて2023年11月に「lyf銀座東京」が開業。そして国内3軒目となる「lyf渋谷東京」は2024年12月19日に開業しました。ニーズに合わせた客室、lyfを象徴するソーシャルスペース「CONNECT」、ソーシャルキッチン「BOND」、ランドリールーム「WASH & HANG」、ジム「BURN」、Cafe &Bar「REFUEL」*、ミーティングスペース「COLLAB」*を兼ね備え、クリエイティブな時間を提供します。*施設により異なります

lyfについて:https://www.discoverasr.com/ja/lyf(https://www.discoverasr.com/ja/lyf)

The Ascott Limited(アスコット)について

アジアパシフィック地域初のインターナショナルクラスのサービスレジデンスとして、1984年にアスコットシンガポールをオープンして以来、現在では、世界で980以上のプロパティを運営するホスピタリティオペレーターへと成長しました。シンガポールに拠点を置くアスコットは、アジアパシフィック、中央アジア、ヨーロッパ、中東、アフリカ、アメリカの40カ国、230以上の都市に展開しています。

アスコットでは、サービスレジデンスやホテル、ソーシャルリビングホテルを主として、その他シニア向けレジデンスや学生向け宿泊施設、レンタルハウジングなどの幅広い宿泊施設を展開しています。受賞歴のあるホスピタリティブランドとして、Ascott(アスコット)、Oakwood(オークウッド)、Citadines(シタディーン)、lyf(ライフ)、Somerset(サマセット)、The Crest Collection(クレストコレクション)、The Unlimited Collection(アンリミテッドコレクション)、Preference(プリファレンス)、QUEST(クエスト)、FOX(フォックス)、HARRIS(ハリス)、POP!(ポップ)、Vertu(ヴァーチュ)、YELLO(イエロー)を展開しています。また、アスコットのロイヤリティプログラムであるアスコットスターリワーズ(ASR)を通じ、メンバー限定特典やお得なオファーなどをお楽しみいただけます。

現在日本国内では、アスコット、オークウッド、シタディーン、lyf、サマセットの5ブランドにて22プロパティを運営しています。

キャピタランド・インベストメント・リミテッドの完全所有事業部門であるアスコットは、ホスピタリティオペレーター会社です。 アスコットは、他オーナー企業との広範なネットワークとマーケットに関する専門知識を活用し、ホスピタリティマネジメントとインベストメントマネジメントの能力を通じてフィー関連収益を拡大しています。 アスコットはまた、スポンサーのキャピタランド・アスコット・トラストとプライベートファンドを成長させることで、運用するファンドを拡大しています。

アスコットの詳細およびサステナビリティにおける取り組みについては、www.discoverasr.com/the-ascott-limited(https://www.discoverasr.com/ja)をご覧ください。

アスコット公式ソーシャルアカウント: Facebook(https://www.facebook.com/discoverasr/), Instagram(https://www.instagram.com/discoverasr/), TikTok(https://www.tiktok.com/@discoverasr)and LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/the-ascott-limited/)