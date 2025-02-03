日本FP協会が実施する「ファイナンシャル・プランニング技能検定2級」がCBT方式での随時試験を開始
株式会社シー・ビー・ティ・ソリューションズ
【技能検定 CBT方式詳細】
[表: https://prtimes.jp/data/corp/62024/table/53_1_6b5d63a2e0277db8fe1ef31eadbc3528.jpg ]
株式会社シー・ビー・ティ・ソリューションズ
代表者 ：代表取締役社長 野口功司 設立年月：2009年5月
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株式会社シー・ビー・ティ・ソリューションズ 営業部
株式会社シー・ビー・ティ・ソリューションズ(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：野口功司、以下CBTS)は、特定非営利活動法人（NPO法人）日本ファイナンシャル・プランナーズ協会（以下日本FP協会）が実施しているファイナンシャル・プランニング技能検定2級について、CBT方式の申請受付を2025年2月3日(月)から開始しました。
先行してCBT方式へ移行している3級と同様に、全国47都道府県にある試験会場で通年受検が可能になります(休止期間・年末年始は除く)。
CBTSはCBTサービスの提供を通し、技能検定の受検者の利便性向上に寄与してまいります。
【技能検定 CBT方式詳細】
[表: https://prtimes.jp/data/corp/62024/table/53_1_6b5d63a2e0277db8fe1ef31eadbc3528.jpg ]
株式会社シー・ビー・ティ・ソリューションズ
代表者 ：代表取締役社長 野口功司 設立年月：2009年5月
所在地 ：東京都千代田区神田練塀町3 AKSビル6階
企業ホームページ： https://cbt-s.com/
主要事業：
試験運営総合委託サービス(CBT・PBT・IBT)、受験サポートシステム構築サービス
事務委託・印刷・データ処理・分析サービス
資格・検定のポータルサイト「日本の資格・検定(https://jpsk.jp/ )」の運営
就職マッチングサービス「資格de就職(https://jpsk-job.jp/ )」の運営
宅建士に特化した転職エージェント「TAKU-TEN(https://taku-ten.jp/ )」の運営
直営テストセンター（歌舞伎座・横浜・岡山・神戸・仙台・札幌）の運営(https://cbt-s.com/professional-tc/ )
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株式会社シー・ビー・ティ・ソリューションズ 営業部
TEL：03-5209-0551 ／ E-mail：eigyou@cbt-s.com