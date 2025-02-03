¡ÚJAF¿·³ã¡Û¡ÖJAF¥Çーin¥Õ¥ëー¥Ä¥é¥ó¥ÉÇòº¬¥°¥ìー¥×¥¬ー¥Ç¥ó¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡ª
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¼«Æ°¼ÖÏ¢ÌÁ¡ÊJAF¡Ë¿·³ã»ÙÉô¡Ê»ÙÉôÄ¹¡¦Ä®ÅÄ °ì±Û¡Ë¤Ï¡¢3·î£±Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¥Õ¥ëー¥Ä¥é¥ó¥ÉÇòº¬¥°¥ìー¥×¥¬ー¥Ç¥ó¡Ê¿·³ã¸©¿·³ã»Ô¡Ë¤Ç¡¢JAF²ñ°÷Í¥ÂÔ»ÜÀß¤Ç¤¢¤ëÆ±»ÜÀß¤È¶¨ÎÏ¤·¡¢¡ÖJAF¥Çーin¥Õ¥ëー¥Ä¥é¥ó¥ÉÇòº¬¥°¥ìー¥×¥¬ー¥Ç¥ó¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
JAF¤Ï¡¢¡ÖJAF¥Çー¡×¤È¾Î¤·¤Æ²ñ°÷¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¤¤¤Á¤´¤ÎÅ¦¤ß¼è¤êÂÎ¸³¤ä¿ô¼ïÎà¤Î¤¤¤Á¤´¤Î¿©¤ÙÈæ¤Ù¡¢ÇÀ±à¤¬ºî¤ë²Ì¼Â¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤¬¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤¿¥¸¥§¥éー¥È¡Ê¥·¥ó¥°¥ë¡Ë¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¤¤¤Á¤´3ÅÀ¥»¥Ã¥È¥³ー¥¹¡×¤ò¥Ùー¥¹¤È¤·¤¿JAF¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥×¥é¥ó¤Ç¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¾ÞÉÊ¤¬Åö¤¿¤ëJAFÃêÁª²ñ¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤È¤·¤ÆJAF²ñ°÷Í¥ÂÔ¤ÎÍøÍÑÂ¥¿Ê¤ª¤è¤ÓÃÏ°è³èÀ²½¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿·³ã¸©¤ª¤è¤Ó¶áÎÙ¸©¤ÎÊý¡¹¤Ë¿·³ã¸©¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÉÊ¼ï¤Î¤¤¤Á¤´¤Ç¤¢¤ë¡Ö±Û¸åÉ±¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿ÆÃ»ºÊª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¿·³ã¸©¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¿¼¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£»ÜÀß³µÍ×
¿·³ã»ÔÆî¶è¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥Õ¥ëー¥Ä¥é¥ó¥ÉÇòº¬¥°¥ìー¥×¥¬ー¥Ç¥ó¡×¤Ï¡¢1Ç¯¤ò¤È¤ª¤·¤Æ²ÌÊª¼í¤ê¤ò³Ú¤·¤á¤ë»ÜÀß¤Ç¤¹¡£¡È¥°¥ìー¥×¡É¤ÎÌ¾¤Î¤È¤ª¤ê¡¢¤Ö¤É¤¦¼í¤ê¤¬¥á¥¤¥ó¤Ç¡¢µðÊö¤ä¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤ò¤Ï¤¸¤áÌó40¼ïÎà¤Î¤Ö¤É¤¦¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¤¤¤Á¤´¡¦¤µ¤¯¤é¤ó¤Ü¡¦Åí¡¦¤ê¤ó¤´¤Ê¤É¡¢µ¨Àá¤´¤È¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²ÌÊª¼í¤ê¤òÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
ÉßÃÏÆâ¤Ë¤Ï¡¢ÇÀ±à¤ÇºÎ¤ì¤¿¿·Á¯¤Ê²ÌÊª¤òìÔÂô¤Ë»È¤Ã¤¿¥¸¥§¥éー¥È¤ä¥Ñ¥Õ¥§¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥·¥ç¥Ã¥×¤ä¥«¥Õ¥§¥¹¥Úー¥¹¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤ª½Ð¤«¤±¤ÎºÝ¤ËÎ©¤Á´ó¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤ªÅÚ»º¤ä¸½ÃÏ¤Ç¤·¤«Çã¤¨¤Ê¤¤¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤¬Çã¤¨¤ë¥³ー¥Êー¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Â£¤êÊªÃµ¤·¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¢¥¥Õ¥ëー¥Ä¥é¥ó¥ÉÇòº¬¥°¥ìー¥×¥¬ー¥Ç¥ó³°´Ñ
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
³«ºÅÆü»þ¡§3·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë10»þ30Ê¬¤«¤é12»þ¤Þ¤Ç
³«ºÅ¾ì½ê¡§¥Õ¥ëー¥Ä¥é¥ó¥ÉÇòº¬¥°¥ìー¥×¥¬ー¥Ç¥ó¡Ê¿·³ã»ÔÆî¶èÏÉ¥ÎÌÚ¿·ÅÄ573¡Ë
Êç½¸¿Í¿ô¡§20Ì¾
¢¨ºÇ¾¯ºÅ¹Ô5Ì¾¡¢±þÊçÂ¿¿ô¤Î¾ì¹ç¤ÏÃêÁª¡¡
»²²Ã¾ò·ï¡§¥°¥ëー¥×Æâ¤ÎÂç¿Í1Ì¾¤¬JAF²ñ°÷¤«¤Ä¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅöÆü¤Ë²ñ¾ì¡Ê¥Õ¥ëー¥Ä¥é¥ó¥ÉÇòº¬¥°¥ìー¥×¥¬ー¥Ç¥ó¡Ë¤Ë¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤±¤ëÊý
»²²ÃÈñÍÑ¡§£±.»ÜÀß¾¦ÉÊ·ôÉÕ¥×¥é¥ó1Ì¾2,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë £².»ÜÀß¾¦ÉÊ·ôÌµ¥×¥é¥ó1Ì¾1,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¸«³Ø¤Î¤ß¤ÎÊý¤ÏÌµÎÁ
±þÊçÄùÀÚ¡§2·î20Æü¡ÊÌÚ¡Ë
±þÊçÊýË¡¡§¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤è¤ê±þÊç²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£°Ê²¼¾ÜºÙ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ê¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É·èºÑ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë
https://area.jaf.or.jp/area/2025/01/kanto/niigata/events/jafday-shirone-grape-garden-event
¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¡§Í¸Â²ñ¼ÒÇòº¬¥°¥ìー¥×¥¬ー¥Ç¥ó
¶¨»¿¡§¥µ¥ó¥È¥Ô¥¢¥ïー¥ë¥É³ô¼°²ñ¼Ò
¢¥¡Ö¤¤¤Á¤´3ÅÀ¥»¥Ã¥È¥³ー¥¹¡×¥¤¥áー¥¸
¸½ºßJAF¿·³ã»ÙÉô¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¾å¤Ç¤Ï¡¢²ñ°÷Í¥ÂÔ»ÜÀß¾ðÊó¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·³ã¤Î¤´ÅöÃÏ¾ðÊó¡§https://bit.ly/495FiG3