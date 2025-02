TPO、グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパンが展開する『GCNJコレクティブ・アクション2030』賛同企業の従業員向けに、ワークライフ・コンシェルジュサービスを2月1日より提供開始！

株式会社TPO

株式会社TPO(本社:東京都港区、代表取締役:マニヤン麻里子、以下「TPO」)は、2月1日より、一般社団法人グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン(所在地:東京都渋谷区、代表理事:有馬利男、以下「GCNJ」)が展開する『コレクティブ・アクション2030』に賛同する企業の従業員向けに、家事・育児・介護の相談窓口『ワークライフ・コンシェルジュ』の提供を開始いたします。

TPOは、日本初のコーポレート・コンシェルジュサービス「ユア・コンシェルジュ」を通じて、働く人の「生活領域のお困りごと」に伴走し、解決のお手伝いをすることで、多様な人材が活躍できる環境づくりと企業の成長を支援しています。

誰かの親であり、パートナーであり、子であり、働き手でもあるという、多くの人が「複数の役割」を担っている現代のワーカーは、有限な時間で膨大なタスクをこなす必要があります。働く一人ひとりが、自分も家庭も大切にしながら安心して仕事に臨めるよう、多様なニーズに答え、細やかなサポートを行っています。

GCNJは2023年、創立20年の節目に、社会課題の解決をステークホルダーと共創するため、また会員相互間の連携をさらに強化することを目的に中期計画「GCNJコレクティブ・アクション2030」を始動、推進部会を立ち上げました。「GCNJ コレクティブ・アクション2030」は、国連グローバル・コンパクト4分野10 原則及び国連グローバル・コンパクト本部による戦略をベースに、カントリー・ネットワークであるGCNJが日本における優先課題を定めたものです。GCNJ会員が力を結集してより大きなインパクトを生み出し、課題解決を目指すことを主眼としています。

「GCNJコレクティブ・アクション2030」の優先課題のひとつとして、日本企業が直面する少子高齢化社会における労働人材不足に取り組むことを目指しています。女性やシニアを含む全ての人々が、それぞれの持つ力を最大限に発揮できる環境づくりが、今まさに必要とされています。そこで「一人ひとりの強みや個性が最大限発揮され、誰もがWell-beingを実感できる社会にする」という目指す姿に対し、2つの課題を設定しています。

▼目指す姿

一人ひとりの強みや個性が最大限発揮され、誰もがWell-beingを実感できる社会にする

▼2つの課題

I:働く場所・時間に制約のある社員が公平に力を発揮できる環境を整える

II:性別を問わず、誰もが当事者として家事・育児・介護に参画する環境を整える

この度、GCNJではコレクティブ・アクション2030におけるGCNJのアクションの一環として、賛同企業の従業員向けにコンシェルジュサービスを導入することとなりました。

なお、本サービスはGCNJからの委託を受けたTPOが相談窓口『ワークライフ・コンシェルジュ』を提供します。「家事・育児・介護」に不慣れで相談相手が少ない男性従業員、時に偏った負担を負っている女性従業員などの、個別多様なニーズに応える支援として、「家事・育児・介護」分野の様々な相談を、ワークライフ・コンシェルジュが支援します。(※ご賛同いただいた会員企業様は初年度1年間(2025年2月~2026年1月予定)は無償でご利用可能。)

■相談窓口『ワークライフ・コンシェルジュ』利用者からのご相談例

- 子供が発達障害の可能性があり、療育サービスを探していますが、待機児童が多くすぐに通えるところがなかなか見つかりません。自宅から交通機関利用30分以内で通える療育サービスを探してほしいです。- 父が他界し、遠方に住んでいる母が一人暮らしになりました。急に具合が悪くなったり倒れたりしたときの安否確認の方法がなく心配です。万が一の時、家族が異変に気付けるような方法はないでしょうか?- 家事代行の利用の流れや費用の相場を教えてほしいです。

このようなご相談を、オンライン・電話でお受けし、個性豊かなコンシェルジュと専門性の高いリサーチャーが連携し、情報提供と提案をします。

生活領域の負担が多い人材のタスクを肩代わりすることで、誰もが公平に力を発揮でき、家事・育児・介護に参画できる環境を整えるサポートをします。

■グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン(GCNJ)とは

グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン(GCNJ)は、国際社会が持続可能な成長を実現するための世界的な枠組みである「国連グローバル・コンパクト」のカントリー・ネットワークとして2003年12月に発足。人権、労働、環境、腐敗防止の4分野における国連グローバル・コンパクト10原則の実践と、サステナビリティ、SDGsの経営への浸透を民間企業や団体に推進しています。2025年1月現在、会員数は637を数え、会員の皆様と共に、責任ある創造的なリーダーシップを発揮していくことを目指しています。

■株式会社TPO とは

TPOは『LIMITLESS 誰もが自分らしく輝ける社会へ』をビジョンに、働く人の「見えない負荷」を減らすことで、未来を切り開こうとする人たちが自身の力を最大限発揮し、自分らしく生きることができる社会を目指す企業です。コーポレート・コンシェルジュサービスを通し、特に女性やシニア、外国人など多様な役割を担う従業員が、ライフステージの変化に伴う子育て、介護、医療などの問題を安心して乗り越え、能力を最大限に発揮できる職場環境作りを支援します。顧客企業や優待サービス会員をはじめ、オフィスビルの従業員の課題や目指すべき姿をヒアリングした上で利用者ごとに内容をカスタマイズし、B to B to C の形で提供しています。

契約企業には、コンシェルジュサービスのほか、管理職向けの教育や研修、会社カルチャーの醸成、質の高いコンシェルジュを育成するノウハウを活かしたホスピタリティ研修など、様々なソリューションを提供しています。

▽「コンシェルジュサービス」

導入をご検討の方は、https://www.tpo.me/contact まで、またGCNJ会員企業の皆様で本サービス導入をご検討の方は https://www.ungcjn.org/contact/input.php まで、ご連絡をお願いいたします。

■株式会社TPO会社概要

・会社名:株式会社 TPO

・代表取締役社長 : マニヤン 麻里子

・所在地:東京都港区虎ノ門1丁目17-1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー 15階

・設立:2016 年 7 月 7 日

・事業内容:従業員向けコンシェルジュサービスの企画・提供

・資本金:10,000,000円

・企業HP: http://www.tpo.me

・企業Facebook: https://www.facebook.com/TPOInc/

・企業twitter:https://twitter.com/TPO_Concierge

※記載情報は、発表日現在のものです。情報は予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。