日本ハードロック界のレジェンド、アースシェイカーが登場！Blue MUSE presents Immersive EnTaMe「EARTHSHAKER SPECIAL NIGHT」

株式会社ブルーミューズ

西武グループのコンテンツ創造企業 株式会社ブルーミューズ(本社:東京都豊島区、代表取締役:安孫子 学)は、日本ハードロック界のレジェンドEARTHSHAKER(アースシェイカー)を招き、ライブエンタメコンテンツ「Blue MUSE presents Immersive EnTaMe※」を開催します。

アースシェイカーは1983年キングレコードのネクサス・レーベルから、アルバム「EARTHSHAKER(アースシェイカー)」でデビュー。そのキャッチーな楽曲と確かな演奏力で「歌えるハードロックバンド」として人気を博し、1986年には日本のハードロックバンドとしては初めての日本武道館単独公演を敢行、ライブアルバム「LIVE IN 武道館」をリリースしました。

2023年にデビュー40周年を迎えたアースシェイカー は現在も精力的に活動を続け、2024~25年にかけてライブアルバム「LIVE IN 武道館」を再現するライブツアー「~LIVE AT 武道館 REVISITED~」を全国の14都市で開催しました。ツアーを終えたばかりのアースシェイカーが品川プリンスホテルClub eXの円形シアターで魅せる一夜限りのスペシャルなパフォーマンス

金曜日の夜に五感を揺さぶる大人のロックの世界をご体感ください。

※EnTaMeとは、英語Entertainment(エンターテインメント)のキー文字を取った略語です。

イベント名 Blue MUSE presents Immersive EnTaMe「EARTHSHAKER SPECIAL NIGHT」

出 演 者 EARTHSHAKER(アースシェイカー)

日 時 2025年4月25日(金) 18:00開場 19:00開演

主 催 株式会社ブルーミューズ

企画・制作 株式会社ブルーミューズ/株式会社ランデブー

運 営 協 力 株式会社ディスクガレージ

協 力 品川プリンスホテル

会 場 品川プリンスホテル Club eX

席種・料金 全席指定

1階ホール席 /8,800円、1階ソファ席/9,900円

2階バルコニー席(個室・4名定員) /1室 48,000円

※2階バルコニー席は終演後メンバーとの撮影ができます。

※料金には消費税が含まれております。

販売 概要

SEIBU PRINCE CLUB先行※

2025年2月4日(火)12:00~2月7日(金)23:59まで

一般発売

2025年2月17日(月)20:00~

※SEIBU PRINCE CLUBは、西武鉄道や西武線沿線の店舗、その他豊富な加盟店で貯めて使えるSEIBU Smile POINTや、ご家族で楽しめる水族館や遊園地など会員証の提示で使える会員限定特典、さらに西武プリンスホテルズ&リゾーツではより快適にお過ごしいただくための充実した特典など、みなさまの毎日に寄り添ったサービスです。

公演の詳細、チケット販売について

https://www.bluemuse.co.jp/immersiveentame/earthshaker(https://www.bluemuse.co.jp/immersiveentame/earthshaker%E3%81%A7%E6%9B%B4%E6%96%B0%E3%81%97%E3%81%A6%E5%8F%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82)

で更新してまいります。

EARTHSHAKER(アースシェイカー)

【出演者プロフィール】

西田¨MARCY¨昌史 VOCAL

石原¨SHARA¨愼一郎 GUITAR

甲斐¨KAI¨貴之 BASS

工藤¨KUDO¨義弘 DRUMS

永川¨TOSHI¨敏郎 KEYBOARD

5人組ハードロックバンド。

1983年キングレコードのネクサス・レーベルから、アルバム「EARTHSHAKER」でメジャーデビュー。キャッチーな楽曲を得意とし、80年代のハードロック・ヘヴィメタル界をリードする。 1999年に再結成。2023年に40周年を迎え、全国ツアー等精力的に活動。

【品川プリンスホテル クラブeX】

品川駅高輪口徒歩約5分。360度の円形ステージで迫力のパフォーマンスを。自由な客席レイアウトができる円形ホール。

ライブ・イベントや配信・収録のほか、各種発表会やパーティーなど、多様な目的で利用でき、お客さまに幅広いエンターテインメントを提供。

※今回のライブは円形とエンドステージを使用する予定です。

「Immersive EnTaMe」では、「リアルなエンターテインメント体験」をコンセプトに、音楽ライブやトークショーなど、多くのエンタメのリアルに酔いしれる時間を、提供しております。

■株式会社ブルーミューズについて

株式会社ブルーミューズは、西武グループのコンテンツ&ソリューションカンパニーです。IPコンテンツの開発・運営のほか、西武グループの多彩なアセットやリアルな顧客接点を活用したマーケティングプロデュースを行なっています。詳しくは https://www.bluemuse.co.jp/ をご覧ください。

■西武グループについて

西武グループは、不動産事業、ホテル・レジャー事業、都市交通・沿線事業を中心に、お客さまの生活に密着した幅広い事業を展開する企業グループです。2006年より「でかける人を、ほほえむ人へ。」をスローガンとして掲げ、お客さまの行動と感動を創造するとともに、株主、従業員、地域社会等すべてのステークホルダーの満足度を向上させ、豊かで持続可能な社会を実現してまいります。

詳しくは https://www.seibuholdings.co.jp/ をご覧ください。