カワサキ「ジェットスキー購入サポートキャンペーン」を実施

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株式会社カワサキモータースジャパン

株式会社カワサキモータースジャパン（本社：兵庫県明石市、代表取締役社長：佐伯 健児）は、全国のカワサキ正規取扱店（ジェットスキーARK）にて、カワサキジェットスキー新艇をご成約いただいた方に、最大で35万円分の購入サポートクーポンをプレゼントする「ジェットスキー購入サポートキャンペーン」を2025年2月1日（土）より実施。


https://www3.kawasaki-motors.com/campaign/js/2025_support/(https://www3.kawasaki-motors.com/campaign/js/2025_support/)



ジェットスキー購入サポートキャンペーン




■キャンペーン概要
対象期間中、カワサキ正規取扱店（ジェットスキーARK）でカワサキジェットスキー新艇（23年以前モデル）をご成約いただいた方に、船体本体や部品用品の購入、その他サービスなどにご利用いただける最大35万円分（税込）のクーポンをプレゼントいたします。



■対象期間
2025年2月1日（土）～2025年9月30日（火）



■対象モデル
・カワサキジェットスキー新艇（2023年以前の国内モデル）※一部対象外のモデルあり


詳しい製品情報はカワサキモータースジャパンホームページ(https://www.kawasaki-motors.com/ja-jp/)をご覧いただくか、下記の正規取扱店（ジェットスキーARK）までお問い合わせください。



■利用可能店舗
・ジェットスキーARK


▽お近くのジェットスキーARK検索はこちらから(https://www3.kawasaki-motors.com/salesnetwork/jsark/)




■キャンペーンサイト


・ジェットスキー購入サポートキャンペーン(https://www3.kawasaki-motors.com/campaign/js/2025_support/)



■その他
※本サポートの適用にはキャンペーン期間中に対象モデルをご成約いただく必要がございます。


※購入サポートの利用期限は2025年10月31日（金）までです。
※その他キャンペーンの詳細はカワサキ正規取扱店（ジェットスキーARK）までお問合せください。
※掲載写真の船体カラー・仕様は、撮影条件などから一部異なる場合があります。



■会社概要

会社名：株式会社カワサキモータースジャパン
所在地：〒673-8666 兵庫県明石市川崎町1番1号
代表取締役社長：佐伯　健児
設立：昭和28年12月15日



カワサキモータースジャパン公式ウェブサイト


URL：https://www.kawasaki-motors.com/ja-jp/



カワサキオンラインショップ


URL：https://kawasaki-onlineshop.jp/shop/



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