¡ÖGMO¤È¤¯¤È¤¯BB¡×¡Ø¥É¥³¥â¸÷10¥®¥¬¥×¥é¥ó¡Ê¢¨1¡Ë¡ÙÂÐ±þWi-Fi¥ëー¥¿ー¤òºþ¿·¡ÚGMO¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¡Û

GMOインターネット株式会社(代表取締役 社長執行役員:伊藤 正 以下、GMOインターネット)は、お得なプロバイダーサービス「GMOとくとくBB」の『ドコモ光 10ギガプラン』(提供元:株式会社NTTドコモ)において、Wi-Fi7対応の高機能ルーターを従来の月額料金よりもリーズナブルな価格に見直しを行い、本日2月3日(月)より提供を開始いたします。

「GMOとくとくBB」の『ドコモ光10ギガプラン』(※1)にお申込みをいただいたお客さまは、通信速度や接続の安定性が向上したWi-Fi7対応の最新ルーターを、別途10ギガプランの基本料金(※2)に加え月額190円(税込)でレンタルすることができます。さらに37カ月以上10ギガプランをご利用いただいたお客さまには無償で当該のルーターを譲渡いたします。GMOとくとくBBの10ギガ対応Wi-Fiルーターで快適なインターネットを、ぜひご体感ください。

(※1)『ドコモ光10ギガプラン』は、株式会社NTTドコモが提供するベストエフォート型インターネット接続サービスです。ご利用環境や状況によって通信速度が低下することがあります。また、10Gbps提供は一部エリアに限られます。詳しくはこちら https://gmobb.jp/service/docomohikari/

(※2)最大6ヶ月目まで10ギガプランの基本料金が月額500円(税込)、7ヶ月目以降は【タイプAの場合】月額6,380円(税込)となります。

10ギガ対応の無線LANルーターをNTTからレンタルする場合は、東日本エリアのお客さまはNTTドコモから、西日本エリアの場合はNTT西日本からの提供となるため、お客さまからNTT西日本にお申込みが必要となります。なお、「ドコモ光10ギガ」の新規お申込みの場合など、ドコモからNTT西日本へレンタルのお申込み取次が可能です。

【『10ギガ対応Wi-Fiルーター』の特徴】

■Wi-Fi7に対応した新機種を月額190円(税込)でレンタル可能!

10ギガ対応Wi-Fiルーターは、最新のWi-Fi7規格に対応しており、トライバンド(※3)での高速通信が可能です。

また、これまでレンタル料309円(税込)で提供していた価格を大幅に見直し、190円(税込)でレンタル可能になりました。これに伴い、既に「GMOとくとくBB」の「ドコモ光10ギガプラン」で10ギガ対応ルーターをレンタルされているお客さまも現行機種を月額190円(税込)で利用が可能です。3年以上ご利用いただくお客さまにおいては、実質6,840円でご利用いただけます。(※4)

[表: https://prtimes.jp/data/corp/136/table/4717_1_2e35fe1c2770947919d60121aa5d1217.jpg ]

(※3)Wi-Fiルーターの帯域を3つに分けて通信する技術

(※4)月額190円×36ヶ月=合計6,840円

■対象機種

今回提供開始Wi-Fiルーターは、IO-DATAのWN-7T94XRです。新規格「Wi-Fi 7( IEEE802.11be)」に対応し、6GHz最大5765Mbps(規格値)、5GHz最大2882Mbps(規格値)、2.4GHz最大688Mbps(規格値)の3つの周波数帯で高速通信が可能です。(※5) また、2.5GbpsのLANポート対応で有線LAN接続のパソコンやゲーム機、Wi-Fi接続のスマホやノートパソコンなどもハイパフォーマンスでゲームも動画も安定して楽しむことができます。

(※5)規格値の数値は理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではありません。

(※6)無線LAN規格 IEEE802.11be draft(6GHz帯)の場合。

(※7)6GHzで通信するには端末も6GHzに対応している必要があります。

<直販サイト>

https://www.iodata.jp/product/network/wnlan/wn-7t94xr/index.htm

■リビングになじむスタイリッシュなデザイン

Wi-Fiルーターの電波を最大限活かすためには、ルーターを室内の中心で遮蔽物が少ない場所に設置することが理想と言われていますが、印象の強いルーターは景観を損ねてしまう可能性があります。そこで、GMOとくとくBBでは、お客さまの生活空間に自然と溶け込むデザインのルーターを採用いたしました。また、お客さまから多数お寄せいただいたご要望をもとに、部屋のインテリアに調和しやすい白色のWi-Fiルーターを導入いたしました。

■Wi-Fi 7のスペック~通信速度がWi-Fi 6の約4.8倍を実現~

「Wi-Fi 7」とは、Wi-Fi 6/6Eをベースとし、通信速度と安定性が向上した新しいWi-Fi規格です。

変調方式(4096QAM)、最大帯域幅(320MHz帯域幅への拡張)の改善により、最大通信速度が46Gbpsまで増加しました。また、2.4GHz/5GHz/6GHzの複数周波数帯を同時に利用できるMLO(Multi-Link Operation)機能により、従来規格から通信速度と安定性が飛躍的に進化しました。

※速度は理論上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。※端末側もWi-Fi 7に対応している必要があります。※すべてのWi-Fi 7対応機器がすべてのWi-Fi 7機能に対応するわけではありません。※Wi-Fi 7の機能を端末で利用するためには、Wi-Fiルーターだけでなく、端末側もそれぞれの機能に対応している必要があります。

■つないで30分待つだけでらくらく設定完了!

「GMOとくとくBB」の「ドコモ光」で提供しているWi-Fiルーターは接続ID・パスワードなどの初期設定が不要です。つないで30分待つだけで設定が完了するので初期設定が不安な方でも安心してご利用いただけます。

■『GMOとくとくBBのドコモ光』のキャッシュバック特典

「GMOとくとくBB」で『ドコモ光』を始めると、総額最大10万円(※8)の高額キャッシュバック特典が受け取れるキャンペーンを実施中です。

その他とくとくBB限定のお得な特典を多数ご用意しております。

キャンペーンの詳細はこちらをご参照ください。

(URL: https://gmobb.jp/service/docomohikari/campaign/)

(※8)以下特典条件をすべて満たす場合

・ドコモ光(タイプA)と同時に「Lemino」+「ひかりTV」+「DAZN for docomo」を同時にお申込みの場合

・解約違約金補助として15,000円をキャッシュバック対象の場合

・10ギガプランでお申込みの場合

・特典内容は予告なく変更する場合があります。

以上

