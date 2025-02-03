【ダイアナ】「Neo Romantic」をテーマにした 2024 Spring Collection キービジュアル公開中！

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ダイアナ株式会社


　ダイアナ株式会社(本社：東京都渋谷区神宮前)が展開するレディースシューズ・バッグブランド「ダイアナ」より、2024 Spring Collectionのキービジュアル公開のご案内です。2025年1月14日(火)よりダイアナ公式WEBSHOPにて公開、商品は全国のダイアナ店舗ならびにWEBSHOPにて順次販売をいたします。



25SS Season Theme 「Neo Romantic」




ロマンティックの復活



クラシックからバレエコア、近未来感(Y3K)、スポーティ(ブロークコア)



2000年前後の派手さ(Y2K)の二面性を持つユニークで自由なスタイル



幸福感のカラフル



光を纏った軽やかさ



エアリーな素材感がフェミニンなムードを盛り上げる




[動画: https://www.youtube.com/watch?v=quJBpGCCn3A ]


■Look






【Bouquet Collection/Mary-Jane Pumps】


商品番号：U14248


価格：\17,050(税込)



【Bouquet Collection/BAG】


商品番号：AS5147


価格：\17,600(税込)







【Wedge Sole Back-less Pumps】


商品番号：UL36207


価格：\17,600(税込)







【Monogram Ornament Loafers】


商品番号：KW41323


価格：\17,600(税込)



【BAG】


商品番号：KB5114


価格：\15,950(税込)




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詳細を見る :
https://www.dianashoes.com/shop/cms/contents.aspx?contents=1103
■ダイアナ株式会社
■ダイアナ株式会社

企業理念：美しく、自分らしく、誠実に。私たちは成長し、社会に貢献します。
本社：150-0001　東京都渋谷区神宮前1‐8‐6
事業内容：婦人靴・ハンドバッグを中心としたオリジナルブランドの販売・商品企画、海外有名ブランド商品の輸入・販売
展開ブランド：ダイアナ、ダイアナ ウェルフィット、クムウ_ダイアナ、プラスダイアナ、アルテミス バイ ダイアナ、タラントン バイ ダイアナ、アディナ ミューズ、デア ディア
URL:https://www.dianashoes.co.jp