【ダイアナ】「Neo Romantic」をテーマにした 2024 Spring Collection キービジュアル公開中！
ダイアナ株式会社(本社：東京都渋谷区神宮前)が展開するレディースシューズ・バッグブランド「ダイアナ」より、2024 Spring Collectionのキービジュアル公開のご案内です。2025年1月14日(火)よりダイアナ公式WEBSHOPにて公開、商品は全国のダイアナ店舗ならびにWEBSHOPにて順次販売をいたします。
25SS Season Theme 「Neo Romantic」
ロマンティックの復活
クラシックからバレエコア、近未来感(Y3K)、スポーティ(ブロークコア)
2000年前後の派手さ(Y2K)の二面性を持つユニークで自由なスタイル
幸福感のカラフル
光を纏った軽やかさ
エアリーな素材感がフェミニンなムードを盛り上げる
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=quJBpGCCn3A ]
■Look
【Bouquet Collection/Mary-Jane Pumps】
商品番号：U14248
価格：\17,050(税込)
【Bouquet Collection/BAG】
商品番号：AS5147
価格：\17,600(税込)
【Wedge Sole Back-less Pumps】
商品番号：UL36207
価格：\17,600(税込)
【Monogram Ornament Loafers】
商品番号：KW41323
価格：\17,600(税込)
【BAG】
商品番号：KB5114
価格：\15,950(税込)
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詳細を見る :
https://www.dianashoes.com/shop/cms/contents.aspx?contents=1103
■ダイアナ株式会社
企業理念：美しく、自分らしく、誠実に。私たちは成長し、社会に貢献します。
本社：150-0001 東京都渋谷区神宮前1‐8‐6
事業内容：婦人靴・ハンドバッグを中心としたオリジナルブランドの販売・商品企画、海外有名ブランド商品の輸入・販売
展開ブランド：ダイアナ、ダイアナ ウェルフィット、クムウ_ダイアナ、プラスダイアナ、アルテミス バイ ダイアナ、タラントン バイ ダイアナ、アディナ ミューズ、デア ディア
URL:https://www.dianashoes.co.jp