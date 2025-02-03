住信SBIネット銀行と東宝ハウスグループ、銀行サービス「TOHO HOUSE NEOBANK」の提供を開始

住信SBIネット銀行株式会社

住信SBIネット銀行株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長（CEO）：円山 法昭、以下「住信SBIネット銀行」）と株式会社東宝ハウスホールディングス（本社：東京都新宿区、代表取締役：佐井川 稔、以下「東宝ハウスホールディングス」）は、株式会社東宝ハウスフィナンシャル（本社：東京都国分寺市、代表取締役：草間 千秋、以下「東宝ハウスフィナンシャル」）を銀行代理業者として、住信SBIネット銀行が提供する「NEOBANK(R)（ネオバンク(R)）」*を活用した新たな金融サービス「TOHO HOUSE NEOBANK」を本日（2025年２月３日（月））より提供開始いたしました。

「TOHO HOUSE NEOBANK」は、東宝ハウスグループで物件を契約いただいたお客さま向けの会員組織である「TOHO HOUSE CLUB」の会員さま限定の銀行＆ライフサポートサービスです。なお、「TOHO HOUSE CLUB」は株式会社東宝ハウスNEXT（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：大家 輝之）が運営しています。専用のスマホアプリである「TOHO HOUSE NEOBANK」アプリ一つで銀行機能をお使いいただけるほか、「住まい」や「安心」を守る東宝ハウスグループの提供するさまざまなサービスがご利用いただけます。

「TOHO HOUSE NEOBANK」住宅ローンへの新たな取組み

「TOHO HOUSE NEOBANK」は、東宝ハウスグループで住宅をご契約いただいたお客さまに対し、さらなる付加価値の提供を追求してまいります。

住信SBIネット銀行の提携NEOBANKサービスで初めてNEOBANK専用アプリと、住宅ローンデジタルプラットフォーム「かんたん住宅ローン」のシームレスな連携を実現しました。「かんたん住宅ローン」は、お客さまと金融機関を含む住宅ローン手続きに関わるステークホルダーがワンプラットフォームでコミュニケーションを取りながら手続きを完全オンラインで行える画期的な取組みです。

本取組みによって、お客さまは住宅ローンをお借入れの際に発生する煩雑な住宅ローン手続きから口座開設までをデジタルで完結することができます。

- 住宅ローン申込情報を自動で口座開設申込画面に反映同一情報の入力などの無駄な手間を削減します。- 住宅ローンのお手続きはやることリストに沿って進めるだけ！住宅ローンも口座開設も郵送不要でお手続き可能に「TOHO HOUSE NEOBANK」アプリ内から「かんたん住宅ローン」に遷移し、スムーズな住宅ローン手続きを行うことができます。- チャット機能で手厚いフォローチャット機能で質問をすることでプラットフォーム上でお困りごとを解消できます。

今後もさらなる利便性の向上を図るべく、継続的な機能改善・機能拡充を実施していく予定です。



＞「かんたん住宅ローン」の詳細はこちらをご確認ください。(https://www.netbk.co.jp/contents/company/press/2024/0527_002622.html)

「TOHO HOUSE NEOBANK」開業記念「住宅ローンキャンペーン」を開催

開業記念として、東宝ハウスグループで物件をご契約いただき、「TOHO HOUSE NEOBANK」の住宅ローンのお借入れおよび給与受取をいただいたかたを対象にキャッシュバックキャンペーンを開催いたします。

＞キャンペーンについて詳しくはこちらをご確認ください。(https://www.netbk.co.jp/contents/cmp/20250203_003493/index.html)

「TOHO HOUSE NEOBANK」の主なサービス

「TOHO HOUSE NEOBANK」は、口座開設をはじめ、住信SBIネット銀行が提供する預金・振込・ATMなどの日々の銀行サービスまでのすべてをスマートフォンアプリで完結することが可能です。

１. アプリ完結の銀行取引

口座開設、ATM入出金、残高照会、振込、スマホデビットによるカードレスショッピングなど、すべてのお取引がアプリで利用可能

２. 「TOHO HOUSE CLUB」にワンタップでアクセス

ご契約者さまサポートサービス「TOHO HOUSE CLUB」のアカウントと銀行アプリを連携し、ワンタップでマイページにアクセスし、さまざまなサービスをご利用いただけます。

＞「TOHO HOUSE CLUB」の詳細はこちらをご確認ください。(https://thg.ne.jp/miracale-club/)

３. お得な手数料

ATM利用料や他行への振込手数料がそれぞれ月５回まで無料

４. オリジナルデザインのデビット機能

東宝ハウスオリジナルデザインのデビットカードがスマホで利用可能

※デビット付キャッシュカードも今後発行を予定しています。詳細決まり次第随時お知らせいたします。

５. お得なプログラム

給与受取などの銀行取引に応じてポイントや現金をプレゼント

＞TOHO HOUSE NEOBANKの特典詳細はこちらをご確認ください。(http://thg.ne.jp/neobank)

６. 強固なセキュリティ

安心してご利用いただけるよう、強固なセキュリティ対策を実装

アプリダウンロード

お使いのスマートフォンにて「TOHO HOUSE NEOBANK」アプリをダウンロードし、口座開設をお申込みください。

■iPhoneをお使いのかた

下のリンクをタップ、または二次元コードを読み取ってください。

https://apps.apple.com/jp/app/id6670330150

■Android OSのスマートフォンをお使いのかた

下のリンクをタップ、または二次元コードを読み取ってください。

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.tohohouse.neobank

※ App StoreはApple Inc.のサービスマークです。※ Google PlayはGoogle LLCの商標です。

「TOHO HOUSE NEOBANK」の概要[表1: https://prtimes.jp/data/corp/37968/table/425_1_a3a53d03214f062f804b936eaeb15525.jpg ]各社の概要

住信SBIネット銀行 概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/37968/table/425_2_13a0739fbf30d23478e3d78a84cf96d0.jpg ]

東宝ハウスホールディングス 概要

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/37968/table/425_3_5f549a777dd1e34f044d3a0611ca7160.jpg ]

住信SBIネット銀行は、お客さま中心主義のもと最先端のテクノロジーを活用することで、

金融サービスを変革し、社会をより快適で便利なものに変えていくことを目指してまいります。

＊「NEOBANK(R)」は住信SBIネット銀行の登録商標。登録商標第5953666号。

「ネオバンク(R)」は住信SBIネット銀行の登録商標。登録商標第455993号。

以上