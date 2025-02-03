私の見つけた『津南町』フォトコンテストを開催します（新潟県津南町）
公益社団法人 新潟県観光協会
【参加資格】
【撮影機材】
【審査基準】
【応募期間】
【賞】
- グランプリ（1名）
- 優秀賞 （2名）下記のどちらか一つ
【応募】
新潟県津南町で「私の見つけた『津南町』フォトコンテスト」を開催します。身近にある津南町を発見し、より身近に感じていただきたいという思いを込めたコンテストです。津南町を訪れた写真はもちろん、日常の中で見つけた津南町を切り取った一枚も大歓迎。あなたの視点で見つけた「津南町」をぜひ教えてください！
【参加資格】
どなたでも応募可能です。プロ、アマチュア、性別、国籍など一切問いません。
【撮影機材】
一切問いません。トイカメラ、スマートフォン等でも大丈夫です。
【審査基準】
グランプリ・優秀賞、新潟県津南町が総合的(投票数・コメント数等)に評価。
【応募期間】
2025.01.24（金）～2025.03.17（月）
【賞】
- グランプリ（1名）
魚沼津南産コシヒカリ 10kg
- 優秀賞 （2名）下記のどちらか一つ
苗場酒造 日本酒 720ml 1本
津南醸造 日本酒 720ml 1本
【応募】
https://camecon.me/business-contest/cK24ddGmakyE60mY7OPM
もしくは「Camecon」アプリをダウンロードしてご応募ください。
お問い合わせ
津南町役場 観光地域づくり課
住所：新潟県中魚沼郡津南町大字下船渡戊585番地
TEL：025-765-5454