カワサキ「オフロード四輪車スペシャルクレジットキャンペーン」実施中
株式会社カワサキモータースジャパン（本社：兵庫県明石市、代表取締役社長：佐伯 健児）は、全国のカワサキ正規取扱店（オフロード四輪取扱店/ATV取扱店）にて、カワサキのオフロード四輪車（SxS/ATV）新車ご購入時に、実質年利1.9％でご利用いただける「オフロード四輪車スペシャルクレジットキャンペーン」を2025年2月1日（土）より実施。
http://www3.kawasaki-motors.com/campaign/off4/2025_specialcredit/
オフロード四輪車スペシャルクレジットキャンペーン
■キャンペーン概要
対象期間中、カワサキ正規取扱店（オフロード四輪取扱店/ATV取扱店）でカワサキのオフロード四輪車（SxS/ATV）新車をご購入の際に実質年利1.9％のスペシャルクレジットをご利用いただけます。
※ご契約にあたってはクレジット会社の審査が必要です。対象期間中にお申込の上、受理された方が対象となります。
[表: https://prtimes.jp/data/corp/28066/table/694_1_a04b5fc4212915a8d661bd541954f172.jpg ]
■対象期間
2025年2月1日（土）～2025年9月30日（火）
■対象モデル
カワサキオフロード四輪（SxS/ATV）の国内モデル
詳しい製品情報はカワサキモータースジャパンホームページ(https://www.kawasaki-motors.com/ja-jp/)をご覧ください。
■利用可能店舗
・オフロード四輪取扱店
・ATV取扱店
▽お近くのオフロード四輪取扱店はこちらから(https://www3.kawasaki-motors.com/salesnetwork/sxs/)
▽お近くのATV取扱店はこちらから(https://www3.kawasaki-motors.com/salesnetwork/atv/)
■キャンペーンサイト
オフロード四輪車スペシャルクレジットキャンペーン(http://www3.kawasaki-motors.com/campaign/off4/2025_specialcredit/)
■その他
※クレジットご利用条件は、車体代金がメインの金額構成とさせていただきます。
※カワサキ正規取扱店（オフロード四輪取扱店/ATV取扱店）までお問合せください。
※掲載写真の車体カラー・仕様は、撮影条件などから一部異なる場合があります。
■会社概要
会社名：株式会社カワサキモータースジャパン
所在地：〒673-8666 兵庫県明石市川崎町1番1号
代表取締役社長：佐伯 健児
設立：昭和28年12月15日
カワサキモータースジャパン公式ウェブサイト
URL：https://www.kawasaki-motors.com/ja-jp/
カワサキオンラインショップ
URL：https://kawasaki-onlineshop.jp/shop/
カワサキモータースジャパン公式SNSアカウント
X（旧Twitter ）： https://x.com/kawasaki_jpn
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