第17回介護作文・フォトコンテスト（公益社団法人全国老人福祉施設協議会）応募総数4,353点　受賞作品が決定

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株式会社公募ガイド社

公益社団法人　全国老人福祉施設協議会　（略称：全国老施協　所在地：東京　会長：大山知子）では「第17回介護作文・フォトコンテスト」を実施いたしました。全部門で4,353点の応募作品が集まりました。



【コンテスト概要】


●作文・エッセイ部門


1,200字以内


審査員　岸本葉子（作家・エッセイスト）ほか



●フォト部門


JPEG形式 10MB以内


審査員　山田真由美（カメラマン・介護福祉士）ほか



●キャッチフレーズ部門


40文字以内


審査員　勝浦雅彦（コピーライター）ほか



●手紙部門


100文字以内


審査員　岸本葉子（作家・エッセイスト）ほか



●似顔絵部門


ハガキサイズの用紙を使用



募集期間 2024年7月15日（月）～2024年9月16日（月）


応募資格 国籍、性別、年齢、職業不問


メインテーマ ～みんなが想って、考えて、笑顔になる～



フォト部門最優秀賞『笑顔にできる、笑顔になれる。』

【受賞作品】


●作文・エッセイ部門（一般の部）


最優秀賞　茨の道を照らす眼差し（兵庫県　泉水悠来さん）


優秀賞　頬ずり（静岡県　紗妃さん）


優秀賞　日々成長（福島県　みーこさん）


入選　楽しい食卓（岐阜県　Rikoさん）


入選　泣いた烏がもう笑う（大阪府　泣き笑いあみさん）


入選　変わらない祖母の味（愛知県　ふわりさん）



●作文・エッセイ部門（高校生の部）


最優秀賞　これから介護を経験する私へ（香川県　合田さん）



●作文・エッセイ部門（中学生の部）


最優秀賞　祖母の手帳（兵庫県　田村さん）



●作文・エッセイ部門（小学生の部）


該当作なし



●フォト部門


最優秀賞　笑顔にできる、笑顔になれる。』（和歌山県　sonoryuさん）


優秀賞　９５歳の笑顔（京都府　ユーミンさん）


優秀賞　ばぁちゃん！虹がかかったよ！（鹿児島県　ジュンジュンさん）


入選　孫とビデオ通話（福岡県　げんさん）


入選　寝たきりばーちゃんからのお年玉（埼玉県　MAHDOKAさん）


入選　おじいちゃんと僕は相似形（宮城県　高橋さん）


入選　ゴーヤ　採れたぞ～（千葉県　Satoさん）


入選　じいじ、こっちよー！（埼玉県　ゲンさん）


入選　孫サプリ（熊本県　みちさん）


入選　野菜収穫してきたよ（宮崎県　みーさん）


入選　ふれあい（埼玉県　aymさん）


入選　喜色満面（山梨県　長澤さん）


入選　ネコを見つめるおばあちゃん（長崎県　riiiさん）



●キャッチフレーズ部門


最優秀賞 不自由になっても、不幸せにはならなかった。（和歌山県　田中さん）


優秀賞 介護して小さなありがとうが心のスタンプカードに貯まっていく（新潟県　丸山さん）


優秀賞 あなたの手は温かいねえ。介護が好きになった瞬間だった。（千葉県　浪川さん）



●手紙部門


最優秀賞（沖縄県　みーちゃんさん）


優秀賞（大阪府　なごみさん）


優秀賞（静岡県　もりのひとさん）



●似顔絵部門


最優秀賞　おじいちゃんはトウモロコシ名人（兵庫県　奈良さん）


優秀賞　大好きだったおじいちゃん（東京都　むーさん）


優秀賞　大好きなおばあちゃん（東京都　みおさん）



●学校賞


大学・大学院・専門学校（栃木介護福祉専門学校）


高等学校（香川県立観音寺第一高等学校）


中学校 （川口市立十二月田中学校）


小学校 （朝霞市立朝霞第六小学校）



※受賞作品はこちらをご覧ください。


https://roushikyo-digital.com/kaigo-contest/2024/prize/essay/



【法人概要】


法人名：公益社団法人 全国老人福祉施設協議会


略 称：全国老施協


会 長：大山知子


設 立：昭和37年 URL:https://www.roushikyo.or.jp


所在地：東京都千代田区平河町２-７-１ TEL：03-5211-7700 FAX:03-5211-7705


事業内容：高齢者の福祉の増進に関する調査研究、研修等の実施、普及啓発活動、相談支援事業など



【コンテスト内容に関してのお問い合わせ】


株式会社公募ガイド社内「第17回 介護作文・フォトコンテスト」事務局


TEL：03-5405-2063（平日10:00～17:00）


FAX：03-5405-2061


MAIL：kaigo2024@koubo.co.jp