第17回介護作文・フォトコンテスト（公益社団法人全国老人福祉施設協議会）応募総数4,353点 受賞作品が決定
公益社団法人 全国老人福祉施設協議会 （略称：全国老施協 所在地：東京 会長：大山知子）では「第17回介護作文・フォトコンテスト」を実施いたしました。全部門で4,353点の応募作品が集まりました。
【コンテスト概要】
●作文・エッセイ部門
1,200字以内
審査員 岸本葉子（作家・エッセイスト）ほか
●フォト部門
JPEG形式 10MB以内
審査員 山田真由美（カメラマン・介護福祉士）ほか
●キャッチフレーズ部門
40文字以内
審査員 勝浦雅彦（コピーライター）ほか
●手紙部門
100文字以内
審査員 岸本葉子（作家・エッセイスト）ほか
●似顔絵部門
ハガキサイズの用紙を使用
募集期間 2024年7月15日（月）～2024年9月16日（月）
応募資格 国籍、性別、年齢、職業不問
メインテーマ ～みんなが想って、考えて、笑顔になる～
フォト部門最優秀賞『笑顔にできる、笑顔になれる。』
【受賞作品】
●作文・エッセイ部門（一般の部）
最優秀賞 茨の道を照らす眼差し（兵庫県 泉水悠来さん）
優秀賞 頬ずり（静岡県 紗妃さん）
優秀賞 日々成長（福島県 みーこさん）
入選 楽しい食卓（岐阜県 Rikoさん）
入選 泣いた烏がもう笑う（大阪府 泣き笑いあみさん）
入選 変わらない祖母の味（愛知県 ふわりさん）
●作文・エッセイ部門（高校生の部）
最優秀賞 これから介護を経験する私へ（香川県 合田さん）
●作文・エッセイ部門（中学生の部）
最優秀賞 祖母の手帳（兵庫県 田村さん）
●作文・エッセイ部門（小学生の部）
該当作なし
●フォト部門
最優秀賞 笑顔にできる、笑顔になれる。』（和歌山県 sonoryuさん）
優秀賞 ９５歳の笑顔（京都府 ユーミンさん）
優秀賞 ばぁちゃん！虹がかかったよ！（鹿児島県 ジュンジュンさん）
入選 孫とビデオ通話（福岡県 げんさん）
入選 寝たきりばーちゃんからのお年玉（埼玉県 MAHDOKAさん）
入選 おじいちゃんと僕は相似形（宮城県 高橋さん）
入選 ゴーヤ 採れたぞ～（千葉県 Satoさん）
入選 じいじ、こっちよー！（埼玉県 ゲンさん）
入選 孫サプリ（熊本県 みちさん）
入選 野菜収穫してきたよ（宮崎県 みーさん）
入選 ふれあい（埼玉県 aymさん）
入選 喜色満面（山梨県 長澤さん）
入選 ネコを見つめるおばあちゃん（長崎県 riiiさん）
●キャッチフレーズ部門
最優秀賞 不自由になっても、不幸せにはならなかった。（和歌山県 田中さん）
優秀賞 介護して小さなありがとうが心のスタンプカードに貯まっていく（新潟県 丸山さん）
優秀賞 あなたの手は温かいねえ。介護が好きになった瞬間だった。（千葉県 浪川さん）
●手紙部門
最優秀賞（沖縄県 みーちゃんさん）
優秀賞（大阪府 なごみさん）
優秀賞（静岡県 もりのひとさん）
●似顔絵部門
最優秀賞 おじいちゃんはトウモロコシ名人（兵庫県 奈良さん）
優秀賞 大好きだったおじいちゃん（東京都 むーさん）
優秀賞 大好きなおばあちゃん（東京都 みおさん）
●学校賞
大学・大学院・専門学校（栃木介護福祉専門学校）
高等学校（香川県立観音寺第一高等学校）
中学校 （川口市立十二月田中学校）
小学校 （朝霞市立朝霞第六小学校）
※受賞作品はこちらをご覧ください。
https://roushikyo-digital.com/kaigo-contest/2024/prize/essay/
【法人概要】
法人名：公益社団法人 全国老人福祉施設協議会
略 称：全国老施協
会 長：大山知子
設 立：昭和37年 URL:https://www.roushikyo.or.jp
所在地：東京都千代田区平河町２-７-１ TEL：03-5211-7700 FAX:03-5211-7705
事業内容：高齢者の福祉の増進に関する調査研究、研修等の実施、普及啓発活動、相談支援事業など
【コンテスト内容に関してのお問い合わせ】
株式会社公募ガイド社内「第17回 介護作文・フォトコンテスト」事務局
TEL：03-5405-2063（平日10:00～17:00）
FAX：03-5405-2061
MAIL：kaigo2024@koubo.co.jp