〈スナイデル ホーム〉世界中で愛されている「ハローキティ」とブランド初のコラボレーションが実現！2月12日(水)よりオンラインにて先行発売

株式会社マッシュホールディングス

株式会社マッシュスタイルラボ(本社 東京都千代田区/代表取締役社長 近藤広幸)が展開している、ルームウェアブランド「SNIDEL HOME(スナイデル ホーム)」は、株式会社サンリオの「ハローキティ」とのコラボレーションアイテムをオフィシャルオンラインストア、およびECデパートメントストアのUSAGI ONLINE(ウサギオンライン)にて2月12日(水)12:00(正午)より先行発売、2月14日(金)より全国発売いたします。(■SNIDEL公式ホームページ:https://snidel.com / ■USAGI ONLINE:https://usagi-online.com/ )



2024年に50周年を迎え、世界中で愛され続けている「ハローキティ」と夢のコラボレーションが実現!

ライトブルーのカラーをメインに、ハローキティの愛らしさが溢れるグラフィカルなデザインで揃えたスペシャルコレクションは、トレードマークでもあるリボンをサテンで表現しフェミニンさをプラス。

可愛さをよりアップデートさせ、遊びこころのあるデザインに。

バリエーションに富んだアートデザインも、オリジナルのニュアンスカラーで彩り、特別感を演出します。

キャッチーなスタイルを自分好みにアレンジし、おうち時間のコーディネートを楽しんで!

- 商品ラインアップIVRIVR

■【HELLO KITTY】ニットカーディガン

価格:9,900円

カラー展開:IVR / PNK / SAX

りんごやタイニーチャム、リボンなどハローキティの世界観を表現するオリジナルボタンをあしらった、ゆったりしたサイズ感のニットカーディガン。袖にラインジャガード、背面にはロゴジャガードが大きく入っています。胸元にあしらったハローキティにはリボンの部分だけ光沢のあるサテン生地を使用しているのがポイント。

SAXSAX

■【HELLO KITTY】ニットプルオーバー

価格:9,240円

カラー展開:IVR / PNK / SAX

■【HELLO KITTY】ニットショートパンツ

価格:6,380円

カラー展開:IVR / PNK / SAX

りんごを持ったり、泡風呂に入ったり、お座りポーズしたりと表情豊かなハローキティを描いた、可愛さがあふれるニットプルオーバー。

サイドのラインジャガードがスポーティな印象を添える、同シリーズニットショートパンツとのコーディネートもおすすめです。

REDREDPNKPNK

■【HELLO KITTY】総柄開襟シャツ

価格:8,580円

カラー展開:RED / PNK / SAX

■【HELLO KITTY】総柄ショートパンツ

価格:6,930円

カラー展開:RED / PNK / SAX

■【HELLO KITTY】総柄ロングパンツ

価格:8,580円

カラー展開:RED / PNK / SAX

SNIDEL HOME定番の開襟シャツは、ウインクや笑顔など色んな表情をしたハローキティの顔を総柄にしたレッドと、ギンガムチェックにバスタイムを楽しむハローキティの柄を散りばめたピンク、飛行機で空を飛ぶハローキティが印象的なサックスの3柄からお選びいただけます。

同シリーズのショートパンツやストレートシルエットのロングパンツをコーディネートしてお楽しみください。

GRYGRY

■【HELLO KITTY】スウェットプルオーバー

価格:7,920円

カラー展開:GRY / PNK / BRW

ウインクや笑顔など、色んな表情をしたハローキティの顔をプリントしたスウェットプルオーバー。

袖ぐりを大きくとったルーズなシルエットが印象的。背中には大きなプリントロゴを入れ、後ろ姿もキャッチーに仕上げています。

PNK

■【HELLO KITTY】ヘンリーネックセットアップ

価格:12,100円

カラー展開:GRY / PNK

柔らかなリブカットソーの肌触りに癒される、ヘンリーネックのセットアップ。

トップスは胸元にハローキティの顔、左袖口にダブルネームのロゴ刺繍入り。

ショートパンツは左裾にダブルネームの刺繍を入れ、ヒップポケットにハローキティのリボンを刺繍した遊び心たっぷりのデザインです。

IVR

■【HELLO KITTY】ニットブランケット

価格:7,920円

カラー展開:IVR / PNK / SAX

ハローキティの3種類の絵柄を大きくジャガード編みした、フリル付きのガーリーなブランケット。

同シリーズのルームウェアと組み合わせたり、春の新生活に向けたギフトにもおすすめのアイテムです。

■【HELLO KITTY】ニットソックス

価格:3,960円

カラー展開:IVR / PNK / SAX

サガラ刺繍でハローキティをあしらった、ロゴ入りのニットソックス。

丈が長めなのでルーズソックス風に着用いただくのもおすすめです。

■【HELLO KITTY】バニティポーチ

価格:5,940円

カラー展開:BEG / RED / SAX

ドット入りチュールのハンドルが華やかな、ハローキティの顔をあしらったバニティポーチ。

フロントにハローキティの顔を刺繍し、立体的に表現した耳にはチュール付きのリボンを添えました。内ポケット付きでたっぷり入るので、ドレッサーに置いたり旅行時にスキンケアやコスメをまとめて収納するにも便利です。

■【HELLO KITTY】フリルバッグ

価格:8,250円

カラー展開:BEG / GRY / SAX

たくさんのリボンをあしらった、キャンバス素材のフリルバッグ。

内ポケット付きのバッグは中に500mlペットボトルも入るサイズで、ちょっとしたお出かけやランチバッグまで幅広くご使用いただけます。

RED

■【HELLO KITTY】ヘアクリップ

価格:5,720円

カラー展開:RED / BLU

キラキラのラインストーンでハローキティの顔とりんごを表現した、華やかなデザインのヘアクリップセット。顔とりんごが付いたタイプと、「HELLO KITTY」のロゴをデザインしたタイプの2本セット。

お揃いやギフトにもおすすめのアイテムです。

PNK

■【HELLO KITTY】アセチヘアバンズ

価格:4,620円

カラー展開:RED / PNK / SAX

キラキラのアセチにハローキティの愛らしい表情をデザインした、キャッチーな存在感のヘアバンス。リボンを立体的にあしらい、ラインストーンできらめきを添えているのがポイント。

ヘアアレンジにはもちろん、バッグのポケットに付けておくだけでもキュートなデザインです。

RED

■【HELLO KITTY】ニットぬいぐるみチャーム

価格:6,600円

カラー展開:RED / PNK / SLV

大粒パールのストラップを付けた、SNIDEL HOMEだけのスペシャルなぬいぐるみチャーム。

リボンにはサテン素材、ボタンにはSNIDEL HOMEのロゴが入ったゴールドのボタンを配し、ハローキティの鼻にはキラキラのラインストーンを使用しました。

存在感たっぷりの大きめサイズで、お手持ちのバッグのハンドルに付ければ、大好きなハローキティとのお出かけを楽しめます。

■【HELLO KITTY】ルームシューズ

価格:6,380円

カラー展開:RED / BEG / SAX

ルームシューズは、アッパーにハローキティの顔を刺繍し、立体的な耳にチュール付きのリボンをあしらいました。ソールには本コラボだけのダブルネーム刺繍入り。オールシーズンでお楽しみいただけるアイテムです。

- SNIDEL HOME オフィシャルオンラインストア限定カラーNVYNVY

■【WEB限定カラー】【HELLO KITTY】ニットカーディガン

価格:9,900円

カラー展開:NVY

NVY

■【WEB限定カラー】【HELLO KITTY】ニットプルオーバー

価格:9,240円

カラー展開:NVY

■【WEB限定カラー】【HELLO KITTY】ニットショートパンツ

価格:6,380円

カラー展開:NVY

NVY

■【WEB限定カラー】【HELLO KITTY】ニットブランケット

価格:7,920円

カラー展開:NVY



(全て税込価格表記)

詳細は下記ONLINE STOREをご覧ください。

■SNIDEL HOMEオフィシャルオンラインストア( https://snidel.com/snidel_home/ )

■USAGI ONLINE( https://usagi-online.com/ )

- 発売日について

商品一覧ページ公開日:2月3日(月)12:00 (正午)

・SNIDEL HOME OFFICIAL ONLINE STORE〈https://snidel.com/snidel_home/〉

・USAGI ONLINE 〈https://usagi-online.com/brand/snidelhome/〉

<ONLINE STORE発売日>

2025年2月12日(水)12:00 (正午)

・SNIDEL HOME OFFICIAL ONLINE STORE〈https://snidel.com/snidel_home/〉

・USAGI ONLINE 〈https://usagi-online.com/brand/snidelhome/〉

・ZOZOTOWN〈https://zozo.jp/shop/snidelhome/〉

・楽天〈https://brandavenue.rakuten.co.jp/ba/shop-snidelhome/〉

<全国直営店発売日>

2025年2月14日(金)

・全国店舗一覧〈https://snidel.com/snidel_home/Page/shoplist.aspx〉

- ハローキティについて

「HELLO KITTY」フルネームはキティ・ホワイト。生まれた場所はイギリス、ロンドンの郊外。身長はりんご5個分、体重はりんご3個分の、明るくてやさしい女のコ。

- SNIDEL HOME (スナイデルホーム) について

2005年にスタートしたレディースブランド「SNIDEL(スナイデル)」から、おうちの中のファッション・ライフスタイルを提案するブランドが誕生しました。BEAUTY HOME DRESSをコンセプトに、美しさを追求。美しく見えるフォルムやデザインはもちろんのこと、着ているだけで美しくなるような美容成分を生地に施しました。



■SNIDEL HOME OFFICIAL ONLINE STORE

https://snidel.com/snidel_home/

■SNIDEL HOME INSTAGRAM

https://www.instagram.com/snidel_home_official/

■USAGI ONLINE

https://usagi-online.com/

(C) '25 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L654789