【YouTube登録者数65万人超】『「山田五郎 オトナの教養講座」世界一やばい西洋絵画の見方入門3』2/14発売

株式会社 宝島社

登録者数65万人超！ 面白くて教養も身につくと大人気のYouTubeチャンネル 「山田五郎 オトナの教養講座」をまとめた書籍『「山田五郎 オトナの教養講座」世界一やばい西洋絵画の見方入門3』を2025年2月14日（金）に発売します。

シリーズ累計９万部突破となる第３弾の本書では「『真珠の耳飾りの少女』は誰がモデル?」「キュビスムの始まりはピカソじゃなかった!」など、西洋絵画の真実を山田五郎氏が愉快に解説します。人物相関図&年表付きで「ルネサンス」「キュビスム」などの様式解説も掲載。西洋絵画の流れや画家同士の関係がわかりやすく、西洋絵画初心者の方も楽しめる一冊です。

『「山田五郎 オトナの教養講座」 世界一やばい西洋絵画の見方入門3』

発売日：2月14日（金） 定価：1760円（税込）

https://tkj.jp/book/?cd=TD059413

いまだ正体は謎のまま!? 書籍から一部を紹介

Topics

1.ダ・ヴィンチ

2.ラファエロ

3.ティツィアーノ

4.ボス

5.グリューネヴァルト

6.ブリューゲル1世

7.ラ・トゥール

8.レンブラント

9.フェルメール

10.ボワイー

11.ダヴィッド

12.ブレイク

13.シュティーラー

14.ブーダン

15.マネ

16.ピサロ

17.シスレー

18.カサット

19.ゴッホ

20.ロップス

21.ホドラー

22.クリムト

23.ゲルストル

24.シーレ

25.ビアズリー

26.マティス

27.キヨッソーネ

28.ビゴー

29.岸田劉生

30.村山槐多

31.佐伯祐三

32.藤牧義夫

画家たちと共に振り返る西洋美術史の数々！

動画ではさらに詳しく解説

『「山田五郎 オトナの教養講座」

世界一やばい西洋絵画の見方入門』

発売日：2022年8月31日

定価：1760円（税込）

https://tkj.jp/book/?cd=TD032546

『「山田五郎 オトナの教養講座」

世界一やばい西洋絵画の見方入門 2』

発売日：2023年10月27日

定価：1760円（税込）

https://tkj.jp/book/?cd=TD047403

【山田 五郎（やまだ ごろう） プロフィール】

1958 年、東京都生まれ。上智大学文学部在学中にオーストリア・ザルツブルク大学に１年間遊学し、西洋美術史を学ぶ。卒業後、講談社に入社。『Hot-Dog PRESS』編集長、総合編纂局担当部長などを経てフリーに。現在は時計、西洋美術、街づくりなど、幅広い分野で講演、執筆活動を続けている。主な著書に『知識ゼロ からの西洋絵画入門』『知識ゼロからの西洋絵画史入門』『知識ゼロからの近代絵画入門』（いずれも幻冬舎）、『闇の西洋絵画史』（創元社）、『「山田 五郎 オトナの教養講座」 世界一やばい西洋絵画の見方入門』『「山田五郎 オトナの教養講座」 世界一やばい西洋絵画の見方入門2』（いずれも宝島社）、『めちゃくちゃわかるよ！印象派』（ダイヤモンド社）など。TV『出没！アド街ック天国』（テレビ東京）、ラジオ『山田五郎と中川翔子の「リミックスZ」』（JFN）にレギュラー出演中。