JLL福岡支社移転のお知らせ

東京 2025年2月3日 - 総合不動産サービス大手JLL(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:河西利信)は、2025年2月3日付で福岡支社を、福岡・天神地区を代表する大型複合ビル「福岡大名ガーデンシティ」に移転したことをお知らせいたします。本移転により、九州・福岡でのサービス体制を強化し、拡大する不動産ニーズに迅速に対応して参ります。

https://fukuoka-dgc.jp/

新オフィスは、本社及び関西支社と同様に、JLLが提唱するワークプレイス戦略「Future of Work(働き方の未来)」を具現化したワークプレイスです。また、博多織や福岡の伝統美を表現したデザインなど、福岡ならではの意匠を採用しました。

https://www.joneslanglasalle.co.jp/ja/solutions/workplace-strategy

JLL福岡支社 支社長 山崎 健二は次のように述べています。「この度、天神のランドマークタワーである『福岡大名ガーデンシティ』にオフィスを移転いたしました。福岡で進む『天神ビッグバン』『博多コネクティッド』を活用した民間ビルの建替えや、熊本を中心に開発が進む半導体関連施設の建設など、九州各地で不動産開発が進んでいます。JLLは世界80ヵ国で事業を展開し、国内外のオフィス、商業施設、物流施設、ホテルなどの賃貸借支援、売買仲介、運営管理など様々なサービスを提供しています。移転を機に九州・福岡エリアにおけるサービス体制を一層強化し、迅速にお客様のニーズに対応するとともに、九州における不動産市場の活性化に尽力して参ります。」

移転日:2025年2月3日

住所:福岡県福岡市中央区大名二丁目6番50号 福岡大名ガーデンシティ

電話番号:092-233-6801

なお、誠に勝手ながら今回の移転に伴う祝花については謹んでご辞退申し上げます。

