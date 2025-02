新サービス「KING OF TIME 電子契約」を正式リリース

株式会社ヒューマンテクノロジーズ

株式会社ヒューマンテクノロジーズ(本社:東京都港区、代表取締役社長:家崎 晃一)は、勤怠管理・人事給与統合クラウドシステム「KING OF TIME(キングオブタイム)」の新しいオプションサービスとして「KING OF TIME 電子契約」を本日リリースいたしました。

■「KING OF TIME 電子契約」とは

様々な書類をクラウド上で管理できる電子契約サービスです。

紙で行っていた契約業務をすべてオンライン上で完結できます。請求書や領収書などの電子取引、ワークフローの一元管理など多彩な機能をご用意しております。契約書の郵送や保管の手間、印紙代や封筒代などのコスト削減が可能です。さらに、書類の電子化により、書類が紛失するリスクを回避できるため、セキュリティの強化も実現できます。

サービス全体を弁護士および税理士が監修しているため、電子署名法、電子帳簿保存法(電子取引、スキャナ保存)に則った管理が可能です。

※本サービスは別途「KING OF TIME」をご契約いただいているお客様にのみご利用いただけるオプションサービスとなります。

■「KING OF TIME 電子契約」の提供背景

人事労務分野では、雇用契約や入社手続きに伴う契約書や同意書、通知書など、取り扱う書類が多岐にわたります。2019年4月より労働条件通知書の電子化が解禁となりましたが、依然として紙文書を扱う企業も数多く存在しているのが現状です。

これまで「KING OF TIME」はオペレーションの時間を圧縮し、人時生産性を向上させることで創造的業務への後押しを推進することをミッションに、勤怠管理、人事労務、給与とバックオフィス業務を支援するクラウドサービスを提供してまいりました。これらのシリーズに電子契約が加わることで、人事労務業務に大きく関わる契約書類作成の時間短縮、手続きの迅速化が実現し、企業のDXをさらに加速させられると考え、提供の運びとなりました。

なお本サービスでは、電子認証事業において、20年以上の実績があるセコムトラストシステムズ株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:西村達之)が提供するトラストサービスのプラットフォーム「セコムパスポート Plus」と連携し、安全で利便性の高い電子契約が可能となります。

■「KING OF TIME 電子契約」の特徴

1.署名、タイムスタンプ無制限

KING OF TIME 電子契約では、各種契約書への署名や領収書、社内稟議書などへのタイムスタンプを追加料金を気にせず無制限でご利用いただけます。

2.自社利用のストレージが使える

普段お使いのクラウドストレージサービスをKING OF TIME 電子契約の保存先にご指定いただけます。別途ストレージを用意する必要がなく、コストを抑えながらシームレスな利用環境の構築が可能です。

※対象クラウドストレージサービス:Googleドライブ(Google Workspace Business Standard プラン以上)、SharePoint Online(Microsoft 365 Business Basic プラン以上)

※KING OF TIME 電子契約のストレージを保存先に利用される場合は別途費用が発生します。

3.ワークフローを一元管理出来る「オペレーションフロー機能」

販売や購買、契約といった複数部門にまたがる一連のドキュメントを一元管理することが可能です。各業務プロセスで作成・使用する書類の現在の状態を可視化でき、自動的に関連付けができるので管理、検索が簡単に行えます。

オペレーションフロー機能 イメージ画像

4.KING OF TIMEシリーズとの連携 ※今後リリース予定

KING OF TIME 勤怠管理の簡易経費精算機能からアップロードした領収書にタイムスタンプを自動で付与できるようになります。また、KING OF TIME 人事労務側のデータを参照し採用内定通知書や雇用契約書などの各種入社手続きをシームレスに一元管理できます。

◆日本マイクロソフト株式会社からのエンドースメント

日本マイクロソフトは、この度株式会社ヒューマンテクノロジーズ様のKING OF TIME 電子契約のリリースを心より歓迎いたします。

弊社は、KING OF TIME 電子契約において、システム基盤としてAzure、ユーザー認証としてAzure AD B2C、ストレージとしてMicrosoft SharePoint Onlineの提供、及び技術的支援を行っており、それにより、高い信頼性とスケーラビリティを実現し、迅速かつ効率的にサービス展開が可能になります。高度なセキュリティ機能を備えたシステム基盤は、顧客のデータを安全に保護し、安心してご利用いただける環境を提供します。

今後も日本マイクロソフトは、株式会社ヒューマンテクノロジーズ様との強力な連携を通じて、お客様の人時生産性の向上をサポートしてまいります。

執行役員 常務 コーポレートソリューション事業本部長 兼 デジタルセールス事業本部長

小林 治郎 氏

■KING OF TIMEについて

KING OF TIMEは導入企業数60,000社以上、利用ID数3,800,000人以上(2025年1月時点)の実績を持つ市場シェアNo.1の勤怠管理・人事給与統合クラウドシステムです。

「KING OF TIME 勤怠管理」では出退勤の打刻は、PC・スマートフォン(ブラウザ・アプリ)、ICカード、指紋、顔認証、入退室連携など様々な手段から選択でき、休暇の取得、残業の申請承認など、従業員と管理者間でのやりとりもオンラインで行うことができます。変形労働時間制など複雑な勤務集計や最新の法改正にも対応し、企業ごとに異なる就業ルールにも柔軟な設定で対応可能です。また、同料金内で人事管理システム「KING OF TIME 人事労務」、給与計算システム「KING OF TIME 給与」、勤怠・生産性分析システム「KING OF TIME データ分析」をご利用いただくことができ、バックオフィスの一元管理を実現できます。

▶製品ホームページ https://www.kingoftime.jp/

※KING OF TIME シェアNo.1表記について:富士キメラ総研「ソフトウェアビジネス新市場 2024年版」勤怠管理ソフトSaaS市場 利用ID数 2023年度実績

※Microsoft、SharePoint、Azureは、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

※その他、本文で記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の商標または登録商標です。

【企業概要】

株式会社ヒューマンテクノロジーズ

代表者:代表取締役社長 家崎 晃一

資本金:860,661千円

設立:2001年11月

所在地:〒107-0051 東京都港区元赤坂1-6-6

サイト:https://www.h-t.co.jp/

