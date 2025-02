世界最強レベルの空気清浄機『Airdogエアドッグ』がディズニー映画『白雪姫』とのタイアップCM放映開始

株式会社トゥーコネクト

株式会社トゥーコネクト(本社:東京都港区、代表取締役社長:柗浦好紀)は、高性能空気清浄機「Airdog(エアドッグ)」と、ディズニー実写映画最新作『白雪姫』とのタイアップCMの放送を2025年2月1日(土)より開始いたしましたのでお知らせ致します。

「白雪姫の澄み切った心は、魔法のようにたくさんの仲間を呼び寄せました。

そして、澄み切った空気にもまた、仲間たちは集まってくるのです」

このたびのタイアップCMは、白雪姫の澄み切った心と、「Airdog」が生み出す澄み切った空気をなぞらえた内容になっています。魔法のように“7人のこびと”や森の動物たちが白雪姫に呼び寄せられた様に、稼働中の「Airdog」の周囲には沢山のわんちゃん、ねこちゃんたちが集まってきます。澄み切った「心」と「空気」、どちらにも素敵な仲間が引き寄せられて集まる様子を表現した、心和むCMとなっております。

【CM概要】

・タイトル:Airdog白雪姫タイアップCM(30秒)

・放映日 :2025年2月1日(土)~2025年5月11日(日)

・放映地域:全国(地上波)

【映画概要】

ディズニー映画 『白雪姫』 3月20日(木・祝)全国劇場公開

『美女と野獣』『アラジン』のディズニーが、『白雪姫』を新たなミュージカル版として実写化。雪のように純粋な心を持つ白雪姫の願いは、かつてのような人々が幸せに暮らす希望に満ちた王国。だが、外見の美しさと権力に執着する邪悪な女王によって、王国は闇に支配されていた。女王は、白雪姫の “本当の美しさ”に嫉妬し、彼女の命を狙うが、不思議な森で出会った7人のこびとたちや、城の外の世界へいざなってくれたジョナサンに救われる。誰もが希望を失いかけた時、仲間たちと力を合わせ、白雪姫の優しさが起こした素晴らしい奇跡とは…?

『白雪姫』公式サイト(ディズニー公式):https://www.disney.co.jp/movie/snowwhite-movie

■原題:SNOW WHITE

■監督:マーク・ウェブ ■脚本:グレタ・ガーウィグ ■音楽:パセク&ポール ■キャスト:レイチェル・ゼグラー/ガル・ガドット

■オリジナル・サウンドトラック:ウォルト・ディズニー・レコード ■配給:ウォルト・ディズニー・ジャパン

(C) 2025 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.

■Airdog(エアドッグ)とは

「Airdog」は、シリコンバレーで開発された米国特許技術※1を用いた世界初の「TPAフィルター」を搭載した空気清浄機です。電磁場をつくることにより有害物質を帯電させ、磁石のようにフィルターに汚れを吸着させることで、ウイルスの6分の1より細かい0.0146μmの微細粒子を除去※2いたします。全国12,000カ所以上の医療施設や、教育施設をはじめ、宮内庁、宇宙関連事業施設などにも導入されております。

【Airdog公式サイト】 https://airdogjapan.com/

※1:米国特許番号:US9868123B2/US9735568B2

※2:X5sを用いた試験結果です。X5DとX5sの空気清浄能力は同等となります密閉された試験空間における結果であり、実使用空間における実証結果ではありません。

使用環境、お部屋の条件により効果は異なります

【試験機関】National Center of Quality Supervision and Inspection and Testing for Air Conditioning Equipment

【試験対象】粒子状物質(14.6nm、51.4nm、101.8nm) 【試験方法】30㎥の試験空間で、Airdog稼働時の除去効率と自然減衰率を比較

【試験結果】0.0146μmの粒子を42分で99.9%以上除去

株式会社トゥーコネクト

