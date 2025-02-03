箱根駅伝のチャリティ販売売上金を箱根町に寄付

サッポロホールディングス株式会社

サッポロホールディングス(株)のグループ企業であるサッポロビール(株)とポッカサッポロフード＆ビバレッジ(株)は、第101回「東京箱根間往復大学駅伝競走」（主催：関東学生陸上競技連盟）でのチャリティ販売売上金を箱根町に寄付しました。

（左から：サッポロビール(株)首都圏本部 横浜支社 副支社長 田中 肇、サッポロビール(株)首都圏本部 本部長 安達 弘幸、箱根町町長 勝俣 浩行様、ポッカサッポロフード＆ビバレッジ(株)首都圏営業本部 横浜支店 支店長 服部 貴志、首都圏営業本部 横浜支店 高木 一幸、ブランドマネジメント部 宣伝・販促グループ 妹尾 宏美）

サッポログループは、本年も本大会に出場する選手や大会を支える全ての方々への応援と、大会への協力活動に取り組み、往路や復路のゴール付近では社員がチャリティ販売を行いました。売上金の一部は「箱根トラスト基金」に寄付し、箱根町の自然環境保全に役立てられます。



今後もサッポログループは、箱根駅伝への協力活動や寄付などを通じ、箱根町を応援します。



■箱根駅伝チャリティ売上金贈呈式の概要

1.日 程

2025年1月31日(金)



2.場 所

箱根町役場 神奈川県足柄下郡箱根町湯本 256



3.贈呈先

箱根町資源保全基金（トラスト）



4.出席者

贈呈先代表 箱根町町長 勝俣 浩行 様

贈呈者 サッポロビール(株)首都圏本部 本部長 安達 弘幸

ポッカサッポロフード＆ビバレッジ(株)首都圏営業本部 横浜支店 支店長 服部 貴志



5.寄付金

450,000円



6.チャリティ内容

・サッポロビールオリジナル陶器マグカップの販売

・ポッカサッポロフード＆ビバレッジ「じっくりコトコトスープセット」（オリジナルトートバック付き）の販売



【消費者の方からのお問い合わせ先】

サッポロビール（株）お客様センター

TEL 0120-207-800