全銘柄対象！「CFD新規取引量に応じて最大100万円キャッシュバック！キャンペーン」実施！

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株式会社外為どっとコム

株式会社外為どっとコム(本社：東京都港区、代表取締役社長：竹内 淳)は、『CFDネクスト』におきまして、2025年2月3日（月）より「CFD新規取引量に応じて最大100万円キャッシュバック！キャンペーン」を実施します。




■キャンペーン概要


対象期間中に『CFDネクスト』での新規取引量に応じて現金を最大100万円キャッシュバックいたします。全銘柄が対象になります！この機会にぜひお試しください。




■対象者


外為どっとコムの『CFDネクスト』口座をお持ちの方



■対象期間


2025年2月3日(月)午前8時00分～2025年3月1日(土)午前6時30分



■エントリー方法


外為どっとコム ウェブサイト内の「CFD新規取引量に応じて最大100万円キャッシュバック！キャンペーン」案内ページにある専用エントリーフォームより申し込みください。



キャンペーンの詳細については下記をご覧ください。


https://www.gaitame.com/campaign/cfd2502



[表1: https://prtimes.jp/data/corp/52387/table/715_1_be63227d45b0293336b45782dfed0b7e.jpg ]


現在開催中のその他キャンペーンとの併用もできますので、併せてご参加ください。


▼現在開催中のキャンペーンはこちら


https://www.gaitame.com/campaign/



今後も当社では、外国為替を中心に、投資家の皆様のご期待に応えるべく、サービスやお取引環境のさらなる向上を図ってまいります。



【会社概要】


社名：株式会社外為どっとコム


本社所在地：〒105-0021 東京都港区東新橋２丁目８番１号


代表取締役：竹内　淳


事業内容： インターネットを介した店頭デリバティブ取引事業


HP：https://www.gaitame.com/



[表2: https://prtimes.jp/data/corp/52387/table/715_2_417614b99c781dc80ed4b32b8a3f9169.jpg ]