＜特集：2週連続アカデミー賞＞過去受賞作＆本年度ノミネート関連作計23作品一挙放送！

ディスカバリー・ジャパン合同会社

日本最大級の映画専門チャンネル「ムービープラス」(ディスカバリー・ジャパン株式会社)は、現地時間3月2日に開催される世界最高峰の映画の祭典、第９７回アカデミー賞授賞式に合わせ、２月２２日（土）・２３日（日）、３月１日（土）・２日（日）の２週にわたり＜特集：2週連続アカデミー賞＞をお届けします。歴代史上最多の計１１部門を受賞した名作『ベン・ハー（1959年）』をはじめ、アジア人女性初の主演女優賞ほか計７部門を受賞した『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』、202４年の第９６回アカデミー賞でも主演女優賞を受賞したエマ・ストーン主演の『ラ・ラ・ランド』など計１３作品を放送。そのほか本年度ノミネートされた新作映画の関連作も2～4月に計10作品放送。ぜひムービープラスで授賞式に合わせて名作をお楽しみください！

『ベン・ハー（1959年）』(C) 1959 Metro-Goldwyn-Mayer Inc. All Rights reserved.『ラ・ラ・ランド』(C)2017 Summit Entertainment, LLC. All Rights Reserved. 『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』(C)2022 A24 Distribution, LLC. All Rights Reserved.

2月特集放送はこちら :https://www.movieplus.jp/recommend/detail/?id=17813月特集放送はこちら :https://www.movieplus.jp/recommend/detail/?id=1810

～特集放送作品～

＜2月22日（土）・23日（日）放送 アカデミー賞過去受賞作＞

■『ベン・ハー（1959年）』2/22（土） 20:56～ほか

★第32回作品賞、監督賞、主演男優賞（チャールトン・ヘストン）ほか史上最多の計11部門受賞！

(C) 1959 Metro-Goldwyn-Mayer Inc. All Rights reserved.

ルー・ウォレスのベスト・セラー小説を映画化したスペクタクル巨編。出演は「十戒」「猿の惑星」のチャールトン・ヘストン、「戦場にかける橋」のジャック・ホーキンス。

監督：ウィリアム・ワイラー

出演：チャールトン・ヘストン／ジャック・ホーキンス／ヒュー・グリフィス

(1959年：アメリカ)

■『トレーニング デイ』2/22（土） 15:30～ほか

★第74回主演男優賞（デンゼル・ワシントン）受賞！

(C)Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved

血気盛んな新人刑事がベテラン刑事の指導の下、予想もつかぬ事態に巻き込まれる異色刑事サスペンス。

監督：アントワーン・フークア

出演：デンゼル・ワシントン／イーサン・ホーク／スコット・グレン

(2001年：アメリカ)

■『グッドフェローズ』2/22（土） 18:15～

★第63回助演男優賞（ジョー・ペシ）受賞！

(C) 1990 Warner Bros. Inc.

実在の人物をモデルに“グッドフェローズ”と呼ばれるギャングらの生き様を描くドラマ。監督はマーティン・スコセッシ、出演はレイ・リオッタ、ロバート・デ・ニーロ。

監督：マーティン・スコセッシ

出演：ロバート・デ・ニーロ／レイ・リオッタ／ジョー・ペシ

(1990年：アメリカ)

■『プリンス／パープル・レイン』2/23（日） 7:15～

★第57回音楽(編曲・歌曲)賞受賞！

(C) 2024 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.

ロック歌手のプリンスが主演・製作・オリジナル音楽作曲も務めた自伝的ドラマ。悩める１人の若者がスターへの道を歩む姿を描く。

監督：アルバート・マグノーリ

出演：プリンス／アポロニア・コテロ／モーリス・デイ

(1984年：アメリカ)

■『ラ・ラ・ランド』2/23（日） 9:45～

★第89回監督賞、主演女優賞（エマ・ストーン）ほか計6部門受賞！

(C) 2017 Summit Entertainment, LLC. All Rights Reserved.Photo credit: EW0001: Sebastian (Ryan Gosling) and Mia (Emma Stone) in LALA LAND.Photo courtesy of Lionsgate.

ライアン・ゴズリング＆エマ・ストーン主演。アカデミー賞６部門受賞のミュージカル。ＬＡを舞台に夢を追う男女の愛とすれ違いを描く。

監督・脚本：デイミアン・チャゼル

出演：ライアン・ゴズリング／エマ・ストーン／ジョン・レジェンド

(2016年：アメリカ)

■『おもいでの夏』 2/23（日） 12:15～

★第44回作曲賞受賞！

(C) Warner Bros. Entertainment Inc. and Mulligan-Roth Productions

「アラバマ物語」のロバート・マリガン監督が、少年のひと夏の体験を描いた切ないラブストーリー。アカデミー賞作曲賞受賞の切ないメロディが心に残る名作。

監督：ロバート・マリガン

出演：ジェニファー・オニール／ゲーリー・グライムス／ジェリー・ハウザー

(1971年：アメリカ)

＜3月1日（土）・2日（日）放送 アカデミー賞過去受賞作＞

■『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』3/1（土） 13:00～ほか

★第95回作品賞、監督賞、主演女優賞（ミシェル・ヨー）ほか計7部門受賞！

(C)2022 A24 Distribution, LLC. All Rights Reserved.

第９５回アカデミー賞作品賞ほか最多７部門に輝き、主演のミシェル・ヨーがアジア人初・主演女優賞を受賞した異色のアクション・エンターテインメント。

監督・脚本：ダニエル・クワン／ダニエル・シャイナート

出演：ミシェル・ヨー／ステファニー・スー／キー・ホイ・クァン

(2022年：アメリカ)

■『ダークナイト』3/1（土） 16:00～ほか

★第81回助演男優賞（ヒース・レジャー）、音響賞（編集）受賞！

(C) Warner Bros. Entertainment Inc. BATMAN and all related characters and elements are trademarks of and (C) DC Comics.

クリストファー・ノーラン監督の新「バットマン」シリーズ第２弾。ジョーカー役を怪演したヒース・レジャーが米アカデミー賞ほか多数の男優賞を受賞。

監督・脚本：クリストファー・ノーラン

出演：クリスチャン・ベール／ヒース・レジャー／マイケル・ケイン

(2008年：アメリカ)

■『ジョーカー』3/1（土） 18:45～ほか

★第92回主演男優賞（ホアキン・フェニックス）、作曲賞受賞！

(C) 2019 Warner Bros. Entertainment Inc., Village Roadshow Films North America Inc. and BRON Creative USA, Corp.

アカデミー賞主演男優賞ほか数々の映画賞を受賞した、ホアキン・フェニックス主演の衝撃サスペンス。悪のカリスマ“ジョーカー”の誕生を描く。

監督：トッド・フィリップス

出演：ホアキン・フェニックス／ロバート・デ・ニーロ／ザジー・ビーツ

(2019年：アメリカ)

■『スパイダーマンTM２［４Ｋレストア版］』 3/1（土） 20:56～ほか

★第77回視覚効果賞受賞！

(C) 2004 Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved. | MARVEL and all related character names: (C) & (TM) 2025 MARVEL.

サム・ライミ監督×トビー・マグワイア主演の人気アメコミ映画化第２弾。

※４Ｋをマスターとした２Ｋダウンコンバート放送

監督：サム・ライミ

出演：トビー・マグワイア／キルスティン・ダンスト／アルフレッド・モリーナ

(2004年：アメリカ)

■『ライアンの娘』3/2（日） 5:30～

★第43回助演男優賞（ジョン・ミルズ）、撮影賞受賞！

(C) 2024 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.

反英世相高まるアイルランドの寒村を舞台に、不倫の恋に燃える人妻の業を描く。デヴィッド・リーン監督による重厚な人間ドラマ。

監督:デヴィッド・リーン

出演:ロバート・ミッチャム／サラ・マイルズ／トレヴァー・ハワード

(1970年：イギリス)

■『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』 3/2（日） 9:30～ほか

★第92回助演男優賞（ブラッド・ピット）、美術賞受賞！

(C) 2019 Visiona Romantica, Inc. All Rights Reserved.

レオナルド・ディカプリオ×ブラッド・ピット初共演。実際の事件をモチーフに、クエンティン・タランティーノがハリウッド黄金期の光と闇に迫るドラマ。

監督・脚本：クエンティン・タランティーノ

出演：レオナルド・ディカプリオ／ブラッド・ピット／マーゴット・ロビー

(2019年：アメリカ)

■『ミスティック・リバー』3/2（日） 15:30～ほか

★第76回主演男優賞（ショーン・ペン）、助演男優賞（ティム・ロビンス）受賞！

(C) Warner Bros. Entertainment Inc.

殺人事件を通して再会した幼なじみの男３人の運命を描く。監督・製作はクリント・イーストウッド。出演はショーン・ペン、ティム・ロビンス、ケヴィン・ベーコン

監督：クリント・イーストウッド

出演：ショーン・ペン／ティム・ロビンス／ケヴィン・ベーコン

(2003年：アメリカ)

～本年度アカデミー賞ノミネート関連作品～

★『ANORA アノーラ』関連作放送

作品賞・監督賞・主演女優賞（マイキー・マディソン）・助演男優賞（ユーリー・ボリソフ）・脚本賞・編集賞ノミネート

・『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』マイキー・マディソン出演

⇒詳細は上段へ

・『コンパートメントＮｏ．６』ユーリー・ボリソフ出演

4月放送予定

(C) 2021 - AAMU FILM COMPANY, ACHTUNG PANDA!, AMRION PRODUCTION, CTB FILM PRODUCTION

カンヌ国際映画祭グランプリに輝いたフィンランド発のロードムービー。世界最北端の駅へ向かう寝台列車を舞台に、最悪の出会いで始まる最愛の旅を描く。

監督：ユホ・クオスマネン

出演：セイディ・ハーラ／ユーリー・ボリソフ／ディナーラ・ドルカーロワ

(2021年：フィンランド・ロシア・エストニア・ドイツ)

★『ブルータリスト』関連作放送

作品賞・監督賞・主演男優賞（エイドリアン・ブロディ）・助演男優賞（ガイ・ピアース）・助演女優賞・脚本賞・美術賞・撮影賞・編集賞・作曲賞ノミネート

・『ヴィレッジ（2004年）』エイドリアン・ブロディ出演

2/9（日） 22:45～ほか

(C)2004 TOUCHSTONE PICTURES

Ｍ・ナイト・シャマラン監督・製作・脚本によるミステリー。ホアキン・フェニックス、エイドリアン・ブロディらの共演で、小さな村に秘められた禁断の真実を描く。

監督・脚本：Ｍ・ナイト・シャマラン

出演：ブライス・ダラス・ハワード／ホアキン・フェニックス／エイドリアン・ブロディ

(2004年：アメリカ)

・『ダーク・フェアリー』ガイ・ピアース出演

3/10（日） 8:15～

(C)2010 Miramax Film Corp. All Rights Reserved.

ギレルモ・デル・トロ製作・脚本で英国のカルトＴＶ映画をリメイク。欧米に伝わる妖精“トゥースフェアリー”をモチーフにしたスリラー。

監督：トロイ・ニクシー

出演：ケイティ・ホームズ／ガイ・ピアース／ベイリー・マディソン

(2010年：アメリカ・オーストラリア・メキシコ)

・『奪還者』ガイ・ピアース出演

2/9（日） 19:00～

3/8（土） 12:00～ほか

4月放送予定

(C)2013 Rover Film Holdings Pty Limited， Screen Australia， Screen NSW and the South Australian Film Corporation.

ガイ・ピアース、ロバート・パティンソンが共演したバイオレンス・サスペンス。大切な愛車を強盗団に奪われた男が、執念の追跡劇を展開する。

監督・脚本：デヴィッド・ミショッド

出演：ガイ・ピアース／ロバート・パティンソン／スクート・マクネイリー

(2013年：オーストラリア・アメリカ)

★『ウィキッド ふたりの魔女』関連作放送

作品賞・主演女優賞・助演女優賞・視覚効果賞・美術賞・衣装デザイン賞・編集賞・音響賞・メイクアップ＆ヘアスタイリング賞・作曲賞ノミネート

・『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』ミシェル・ヨー出演

⇒詳細は上段へ

・『宋家の三姉妹』ミシェル・ヨー出演

2/5（水） 27:30～

3/3（月） 6:00～

(C)1997 MORE TEAM INTERNATIONAL

一人は金を愛し、一人は権力を愛し、一人は国を愛した――メイベル・チャン監督が、中国近代史の渦中で波乱の人生を送った三姉妹を描く大河ドラマ。

監督：メイベル・チャン

出演：マギー・チャン／ミシェル・ヨー／ヴィヴィアン・ウー

(1997年：香港・日本)

★『デューン 砂の惑星 PART2』関連作放送

作品賞・視覚効果賞・美術賞・撮影賞・音響賞ノミネート

・『ドント・ウォーリー・ダーリン』フローレンス・ピュー出演

3/26（水） 25:45～

(C) 2022 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved

「ミッドサマー」のフローレンス・ピュー×ハリー・スタイルズ共演。気鋭の監督オリヴィア・ワイルドが手掛け、ハリウッドで争奪戦が繰り広げられたユートピア・スリラー。

監督：オリヴィア・ワイルド

出演：フローレンス・ピュー／ハリー・スタイルズ／クリス・パイン

(2022年：アメリカ)

★『サブスタンス』関連作放送

作品賞・監督賞・主演女優賞・脚本賞・メイクアップ＆ヘアスタイリング賞ノミネート

・『オーロラの彼方へ』 デニス・クエイド出演

3/11（火） 25:30～

(C) 2024 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.

ＮＹでオーロラが見えた日、３０年前の父と無線がつながった――。一台の無線機を通じて父と息子の絆を描く、デニス・クエイド主演の感動ドラマ。

監督：グレゴリー・ホブリット

出演：デニス・クエイド／ジム・カビーゼル／エリザベス・ミッチェル

(2000年：アメリカ)

・『愛に迷った時』デニス・クエイド出演

2/14（金） 16:15～

3/6（木） 16:45～

(C) Warner Bros. Entertainment Inc.

ジュリア・ロバーツ主演、「ショコラ」のラッセ・ハルストレム監督が贈るマリッジ・コメディ。夫の浮気に傷つき悩みながらも、新しい愛の形を模索するヒロインの姿を描く。

監督：ラッセ・ハルストレム

出演：ジュリア・ロバーツ／デニス・クエイド／ロバート・デュヴァル

(1995年：アメリカ)

★『名もなき者 A COMPLETE UNKNOWN』関連作放送

作品賞・監督賞・主演男優賞・助演男優賞（エドワード・ノートン）・助演女優賞・脚色賞・衣装デザイン賞・音響賞・ノミネート

・『ミニミニ大作戦（2003年）』 エドワード・ノートン出演

2/9（日） 8:00～ほか ※日本語吹替

3/9（日） 21:00～ほか ※日本語吹替

4月放送予定

(C) 2003 by PARAMOUNT PICTURES. All Rights Reserved.

強盗のプロたちがミニクーパーを駆り、金塊強奪に挑む犯罪映画。１９６９年の同名作のリメイク。

監督：Ｆ・ゲイリー・グレイ

出演：マーク・ウォールバーグ／シャーリーズ・セロン／エドワード・ノートン

(2003年：アメリカ)

★『エミリア・ペレス』関連作放送

作品賞・監督賞・主演女優賞・助演女優賞（ゾーイ・サルダナ）・脚色賞・撮影賞・編集賞・音響賞・メイクアップ＆ヘアスタイリング賞・作曲賞・歌曲賞（主題歌賞）ノミネート

・『ファーナス／訣別の朝』ゾーイ・サルダナ出演

2/18（火）4:30～

(C)2013 Furnace Films, LLC All Rights Reserved.

クリスチャン・ベイルら、実力派キャストの共演で贈る犯罪ドラマ。ある夜を境に絶望の淵に追い込まれた男の、孤独な復讐劇を描く。

監督：スコット・クーパー

出演：クリスチャン・ベイル／ウディ・ハレルソン／ケイシー・アフレック

(2013年：アメリカ)

ムービープラスとは

今年開局36年目を迎える日本最大級の映画チャンネル。ハリウッドのアクションやSFなど”ナンバーワン”級ヒット作から日本・インド・韓国ほか世界の傑作、貴重吹替など”オンリーワン”な番組を放送！ J:COMなど全国のケーブルテレビやスカパー！、IP放送を通じ、約700万世帯のお客様にご覧いただいています。

公式サイトはこちら :https://www.movieplus.jp/ご視聴方法はこちら :https://www.movieplus.jp/howto/