＜特集：2週連続アカデミー賞＞過去受賞作＆本年度ノミネート関連作計23作品一挙放送！

日本最大級の映画専門チャンネル「ムービープラス」(ディスカバリー・ジャパン株式会社)は、現地時間3月2日に開催される世界最高峰の映画の祭典、第97回アカデミー賞授賞式に合わせ、2月22日(土)・23日(日)、3月1日(土)・2日(日)の2週にわたり<特集:2週連続アカデミー賞>をお届けします。歴代史上最多の計11部門を受賞した名作『ベン・ハー(1959年)』をはじめ、アジア人女性初の主演女優賞ほか計7部門を受賞した『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』、2024年の第96回アカデミー賞でも主演女優賞を受賞したエマ・ストーン主演の『ラ・ラ・ランド』など計13作品を放送。そのほか本年度ノミネートされた新作映画の関連作も2~4月に計10作品放送。ぜひムービープラスで授賞式に合わせて名作をお楽しみください!

『ベン・ハー(1959年)』(C) 1959 Metro-Goldwyn-Mayer Inc. All Rights reserved.『ラ・ラ・ランド』(C)2017 Summit Entertainment, LLC. All Rights Reserved. 『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』(C)2022 A24 Distribution, LLC. All Rights Reserved.

~特集放送作品~

<2月22日(土)・23日(日)放送 アカデミー賞過去受賞作>

■『ベン・ハー(1959年)』2/22(土) 20:56~ほか

★第32回作品賞、監督賞、主演男優賞(チャールトン・ヘストン)ほか史上最多の計11部門受賞!

(C) 1959 Metro-Goldwyn-Mayer Inc. All Rights reserved.

ルー・ウォレスのベスト・セラー小説を映画化したスペクタクル巨編。出演は「十戒」「猿の惑星」のチャールトン・ヘストン、「戦場にかける橋」のジャック・ホーキンス。

監督:ウィリアム・ワイラー

出演:チャールトン・ヘストン/ジャック・ホーキンス/ヒュー・グリフィス

(1959年:アメリカ)

■『トレーニング デイ』2/22(土) 15:30~ほか

★第74回主演男優賞(デンゼル・ワシントン)受賞!

(C)Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved

血気盛んな新人刑事がベテラン刑事の指導の下、予想もつかぬ事態に巻き込まれる異色刑事サスペンス。

監督:アントワーン・フークア

出演:デンゼル・ワシントン/イーサン・ホーク/スコット・グレン

(2001年:アメリカ)

■『グッドフェローズ』2/22(土) 18:15~

★第63回助演男優賞(ジョー・ペシ)受賞!

(C) 1990 Warner Bros. Inc.

実在の人物をモデルに“グッドフェローズ”と呼ばれるギャングらの生き様を描くドラマ。監督はマーティン・スコセッシ、出演はレイ・リオッタ、ロバート・デ・ニーロ。

監督:マーティン・スコセッシ

出演:ロバート・デ・ニーロ/レイ・リオッタ/ジョー・ペシ

(1990年:アメリカ)

■『プリンス/パープル・レイン』2/23(日) 7:15~

★第57回音楽(編曲・歌曲)賞受賞!

(C) 2024 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.

ロック歌手のプリンスが主演・製作・オリジナル音楽作曲も務めた自伝的ドラマ。悩める1人の若者がスターへの道を歩む姿を描く。

監督:アルバート・マグノーリ

出演:プリンス/アポロニア・コテロ/モーリス・デイ

(1984年:アメリカ)

■『ラ・ラ・ランド』2/23(日) 9:45~

★第89回監督賞、主演女優賞(エマ・ストーン)ほか計6部門受賞!

(C) 2017 Summit Entertainment, LLC. All Rights Reserved.Photo credit: EW0001: Sebastian (Ryan Gosling) and Mia (Emma Stone) in LALA LAND.Photo courtesy of Lionsgate.

ライアン・ゴズリング&エマ・ストーン主演。アカデミー賞6部門受賞のミュージカル。LAを舞台に夢を追う男女の愛とすれ違いを描く。

監督・脚本:デイミアン・チャゼル

出演:ライアン・ゴズリング/エマ・ストーン/ジョン・レジェンド

(2016年:アメリカ)

■『おもいでの夏』 2/23(日) 12:15~

★第44回作曲賞受賞!

(C) Warner Bros. Entertainment Inc. and Mulligan-Roth Productions

「アラバマ物語」のロバート・マリガン監督が、少年のひと夏の体験を描いた切ないラブストーリー。アカデミー賞作曲賞受賞の切ないメロディが心に残る名作。

監督:ロバート・マリガン

出演:ジェニファー・オニール/ゲーリー・グライムス/ジェリー・ハウザー

(1971年:アメリカ)

<3月1日(土)・2日(日)放送 アカデミー賞過去受賞作>

■『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』3/1(土) 13:00~ほか

★第95回作品賞、監督賞、主演女優賞(ミシェル・ヨー)ほか計7部門受賞!

(C)2022 A24 Distribution, LLC. All Rights Reserved.

第95回アカデミー賞作品賞ほか最多7部門に輝き、主演のミシェル・ヨーがアジア人初・主演女優賞を受賞した異色のアクション・エンターテインメント。

監督・脚本:ダニエル・クワン/ダニエル・シャイナート

出演:ミシェル・ヨー/ステファニー・スー/キー・ホイ・クァン

(2022年:アメリカ)

■『ダークナイト』3/1(土) 16:00~ほか

★第81回助演男優賞(ヒース・レジャー)、音響賞(編集)受賞!

(C) Warner Bros. Entertainment Inc. BATMAN and all related characters and elements are trademarks of and (C) DC Comics.

クリストファー・ノーラン監督の新「バットマン」シリーズ第2弾。ジョーカー役を怪演したヒース・レジャーが米アカデミー賞ほか多数の男優賞を受賞。

監督・脚本:クリストファー・ノーラン

出演:クリスチャン・ベール/ヒース・レジャー/マイケル・ケイン

(2008年:アメリカ)

■『ジョーカー』3/1(土) 18:45~ほか

★第92回主演男優賞(ホアキン・フェニックス)、作曲賞受賞!

(C) 2019 Warner Bros. Entertainment Inc., Village Roadshow Films North America Inc. and BRON Creative USA, Corp.

アカデミー賞主演男優賞ほか数々の映画賞を受賞した、ホアキン・フェニックス主演の衝撃サスペンス。悪のカリスマ“ジョーカー”の誕生を描く。

監督:トッド・フィリップス

出演:ホアキン・フェニックス/ロバート・デ・ニーロ/ザジー・ビーツ

(2019年:アメリカ)

■『スパイダーマンTM2[4Kレストア版]』 3/1(土) 20:56~ほか

★第77回視覚効果賞受賞!

(C) 2004 Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved. | MARVEL and all related character names: (C) & (TM) 2025 MARVEL.

サム・ライミ監督×トビー・マグワイア主演の人気アメコミ映画化第2弾。

※4Kをマスターとした2Kダウンコンバート放送

監督:サム・ライミ

出演:トビー・マグワイア/キルスティン・ダンスト/アルフレッド・モリーナ

(2004年:アメリカ)

■『ライアンの娘』3/2(日) 5:30~

★第43回助演男優賞(ジョン・ミルズ)、撮影賞受賞!

(C) 2024 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.

反英世相高まるアイルランドの寒村を舞台に、不倫の恋に燃える人妻の業を描く。デヴィッド・リーン監督による重厚な人間ドラマ。

監督:デヴィッド・リーン

出演:ロバート・ミッチャム/サラ・マイルズ/トレヴァー・ハワード

(1970年:イギリス)

■『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』 3/2(日) 9:30~ほか

★第92回助演男優賞(ブラッド・ピット)、美術賞受賞!

(C) 2019 Visiona Romantica, Inc. All Rights Reserved.

レオナルド・ディカプリオ×ブラッド・ピット初共演。実際の事件をモチーフに、クエンティン・タランティーノがハリウッド黄金期の光と闇に迫るドラマ。

監督・脚本:クエンティン・タランティーノ

出演:レオナルド・ディカプリオ/ブラッド・ピット/マーゴット・ロビー

(2019年:アメリカ)

■『ミスティック・リバー』3/2(日) 15:30~ほか

★第76回主演男優賞(ショーン・ペン)、助演男優賞(ティム・ロビンス)受賞!

(C) Warner Bros. Entertainment Inc.

殺人事件を通して再会した幼なじみの男3人の運命を描く。監督・製作はクリント・イーストウッド。出演はショーン・ペン、ティム・ロビンス、ケヴィン・ベーコン

監督:クリント・イーストウッド

出演:ショーン・ペン/ティム・ロビンス/ケヴィン・ベーコン

(2003年:アメリカ)

~本年度アカデミー賞ノミネート関連作品~

★『ANORA アノーラ』関連作放送

作品賞・監督賞・主演女優賞(マイキー・マディソン)・助演男優賞(ユーリー・ボリソフ)・脚本賞・編集賞ノミネート

・『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』マイキー・マディソン出演

⇒詳細は上段へ

・『コンパートメントNo.6』ユーリー・ボリソフ出演

4月放送予定

(C) 2021 - AAMU FILM COMPANY, ACHTUNG PANDA!, AMRION PRODUCTION, CTB FILM PRODUCTION

カンヌ国際映画祭グランプリに輝いたフィンランド発のロードムービー。世界最北端の駅へ向かう寝台列車を舞台に、最悪の出会いで始まる最愛の旅を描く。

監督:ユホ・クオスマネン

出演:セイディ・ハーラ/ユーリー・ボリソフ/ディナーラ・ドルカーロワ

(2021年:フィンランド・ロシア・エストニア・ドイツ)

★『ブルータリスト』関連作放送

作品賞・監督賞・主演男優賞(エイドリアン・ブロディ)・助演男優賞(ガイ・ピアース)・助演女優賞・脚本賞・美術賞・撮影賞・編集賞・作曲賞ノミネート

・『ヴィレッジ(2004年)』エイドリアン・ブロディ出演

2/9(日) 22:45~ほか

(C)2004 TOUCHSTONE PICTURES

M・ナイト・シャマラン監督・製作・脚本によるミステリー。ホアキン・フェニックス、エイドリアン・ブロディらの共演で、小さな村に秘められた禁断の真実を描く。

監督・脚本:M・ナイト・シャマラン

出演:ブライス・ダラス・ハワード/ホアキン・フェニックス/エイドリアン・ブロディ

(2004年:アメリカ)

・『ダーク・フェアリー』ガイ・ピアース出演

3/10(日) 8:15~

(C)2010 Miramax Film Corp. All Rights Reserved.

ギレルモ・デル・トロ製作・脚本で英国のカルトTV映画をリメイク。欧米に伝わる妖精“トゥースフェアリー”をモチーフにしたスリラー。

監督:トロイ・ニクシー

出演:ケイティ・ホームズ/ガイ・ピアース/ベイリー・マディソン

(2010年:アメリカ・オーストラリア・メキシコ)

・『奪還者』ガイ・ピアース出演

2/9(日) 19:00~

3/8(土) 12:00~ほか

4月放送予定

(C)2013 Rover Film Holdings Pty Limited, Screen Australia, Screen NSW and the South Australian Film Corporation.

ガイ・ピアース、ロバート・パティンソンが共演したバイオレンス・サスペンス。大切な愛車を強盗団に奪われた男が、執念の追跡劇を展開する。

監督・脚本:デヴィッド・ミショッド

出演:ガイ・ピアース/ロバート・パティンソン/スクート・マクネイリー

(2013年:オーストラリア・アメリカ)

★『ウィキッド ふたりの魔女』関連作放送

作品賞・主演女優賞・助演女優賞・視覚効果賞・美術賞・衣装デザイン賞・編集賞・音響賞・メイクアップ&ヘアスタイリング賞・作曲賞ノミネート

・『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』ミシェル・ヨー出演

⇒詳細は上段へ

・『宋家の三姉妹』ミシェル・ヨー出演

2/5(水) 27:30~

3/3(月) 6:00~

(C)1997 MORE TEAM INTERNATIONAL

一人は金を愛し、一人は権力を愛し、一人は国を愛した――メイベル・チャン監督が、中国近代史の渦中で波乱の人生を送った三姉妹を描く大河ドラマ。

監督:メイベル・チャン

出演:マギー・チャン/ミシェル・ヨー/ヴィヴィアン・ウー

(1997年:香港・日本)

★『デューン 砂の惑星 PART2』関連作放送

作品賞・視覚効果賞・美術賞・撮影賞・音響賞ノミネート

・『ドント・ウォーリー・ダーリン』フローレンス・ピュー出演

3/26(水) 25:45~

(C) 2022 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved

「ミッドサマー」のフローレンス・ピュー×ハリー・スタイルズ共演。気鋭の監督オリヴィア・ワイルドが手掛け、ハリウッドで争奪戦が繰り広げられたユートピア・スリラー。

監督:オリヴィア・ワイルド

出演:フローレンス・ピュー/ハリー・スタイルズ/クリス・パイン

(2022年:アメリカ)

★『サブスタンス』関連作放送

作品賞・監督賞・主演女優賞・脚本賞・メイクアップ&ヘアスタイリング賞ノミネート

・『オーロラの彼方へ』 デニス・クエイド出演

3/11(火) 25:30~

(C) 2024 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.

NYでオーロラが見えた日、30年前の父と無線がつながった――。一台の無線機を通じて父と息子の絆を描く、デニス・クエイド主演の感動ドラマ。

監督:グレゴリー・ホブリット

出演:デニス・クエイド/ジム・カビーゼル/エリザベス・ミッチェル

(2000年:アメリカ)

・『愛に迷った時』デニス・クエイド出演

2/14(金) 16:15~

3/6(木) 16:45~

(C) Warner Bros. Entertainment Inc.

ジュリア・ロバーツ主演、「ショコラ」のラッセ・ハルストレム監督が贈るマリッジ・コメディ。夫の浮気に傷つき悩みながらも、新しい愛の形を模索するヒロインの姿を描く。

監督:ラッセ・ハルストレム

出演:ジュリア・ロバーツ/デニス・クエイド/ロバート・デュヴァル

(1995年:アメリカ)

★『名もなき者 A COMPLETE UNKNOWN』関連作放送

作品賞・監督賞・主演男優賞・助演男優賞(エドワード・ノートン)・助演女優賞・脚色賞・衣装デザイン賞・音響賞・ノミネート

・『ミニミニ大作戦(2003年)』 エドワード・ノートン出演

2/9(日) 8:00~ほか ※日本語吹替

3/9(日) 21:00~ほか ※日本語吹替

4月放送予定

(C) 2003 by PARAMOUNT PICTURES. All Rights Reserved.

強盗のプロたちがミニクーパーを駆り、金塊強奪に挑む犯罪映画。1969年の同名作のリメイク。

監督:F・ゲイリー・グレイ

出演:マーク・ウォールバーグ/シャーリーズ・セロン/エドワード・ノートン

(2003年:アメリカ)

★『エミリア・ペレス』関連作放送

作品賞・監督賞・主演女優賞・助演女優賞(ゾーイ・サルダナ)・脚色賞・撮影賞・編集賞・音響賞・メイクアップ&ヘアスタイリング賞・作曲賞・歌曲賞(主題歌賞)ノミネート

・『ファーナス/訣別の朝』ゾーイ・サルダナ出演

2/18(火)4:30~

(C)2013 Furnace Films, LLC All Rights Reserved.

クリスチャン・ベイルら、実力派キャストの共演で贈る犯罪ドラマ。ある夜を境に絶望の淵に追い込まれた男の、孤独な復讐劇を描く。

監督:スコット・クーパー

出演:クリスチャン・ベイル/ウディ・ハレルソン/ケイシー・アフレック

(2013年:アメリカ)

