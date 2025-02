【TV初】『風起隴西』チェン・クン×『運命の桃花』ニー・ニー共演！中国ドラマ『鳳凰の飛翔』を2025年3月よりチャンネル銀河でTV初放送！

チャンネル銀河株式会社

CSエンターテインメントチャンネル「チャンネル銀河 歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた」は、豪華キャスト&圧倒的な映像美で描く歴史大作『鳳凰の飛翔』を、2025年3月にTV初放送いたします。

この放送を記念して、第1話が無料で観られるオンライン試写会を本日10時から実施いたします。

ぜひ、中国ドラマはチャンネル銀河でお楽しみください。

『鳳凰の飛翔』第1話無料オンライン試写会を実施中!(2/3(月)10時~3/11(火)15時まで)

▼『鳳凰の飛翔』番組ページ

https://www.ch-ginga.jp/detail/houounohisho/

『鳳凰の飛翔』(C) 2018 China Syndication Entertainment Co. Ltd.過去の秘密を知った彼女が選ぶのは愛する皇子への忠誠か、それとも一族の無念を晴らす敵討ちか――



<あらすじ> (#1より)

大成の末年、寧世征(ニン・シージョン)の反乱により大成王朝は滅びた。大成皇室を守る秘密の親衛隊「血浮屠」は、生まれたばかりの九皇子を連れて逃亡した。寧世征は長子の寧川(ニン・チュアン)と六子の寧弈(ニン・イー)に追捕を命じたが、功を焦った寧川の行動により、血浮屠の首領・顧衡(グー・ホン)は九皇子を抱いて崖から飛び降りて死亡してしまう。その後、寧川は皇太子となり、寧弈は冤罪で幽閉される。天盛十八年、楚王・寧弈は赦免され朝廷に復帰し、三兄の寧喬(ニン・チャオ)にかけられた冤罪を晴らすために動き出す。

密かに復讐の炎を燃やす第六皇子と、出生の秘密を抱えたヒロイン秘密と野望を抱える2人の葛藤と愛の行方は――?

天盛王朝では、王位継承権をめぐり皇子たちの間で闘争が起ころうとしていた。第一皇子・寧川(ニン・チュアン)の画策により、第三皇子は謀反の罪で抹殺され、第六皇子・寧弈(ニン・イー)もまた、謀反に関わったとして政から遠ざけられ寺に幽閉されてしまう。それから8年。ようやく解放された寧弈は、愚か者を装い、他の皇子たちから脅威に成りえない無能な人物だと見なされることに終始するも、心の内では大きな野望を抱いていた。権力の中心である皇宮に住み、権力者に囲まれながら、亡き母と兄・第三皇子の敵討ちを果たすべく、寧弈は一瞬の機会を虎視眈々とうかがう。

時を同じくして、才能あふれる1人の青年が皇宮に足を踏み入れた。その名は魏知(ウェイ・ジー)。その才気ゆえ、若くして周りの注目を集める傑物であったが、彼の真の姿は、女性であり、その名を鳳知微(フォン・ジーウェイ)といった。寧弈と鳳知微、それぞれ秘密と野望を抱える2人はお互いを探り合いながらも慎重に関係を築いていく。そしていつしか、その運命は複雑に絡みあっていき…。

“永遠の男神”チェン・クンが復讐の機会を狙う切れ者皇子を熱演!実力派女優ニー・ニーほか豪華共演陣にも要注目

8年の時を経て幽閉を解かれ、兄の敵討ちを胸に暗躍する第六皇子・寧弈を演じるのは、『風起隴西(ふうきろうせい)-SPY of Three Kingdoms-』などの話題作に出演するイケメン俳優チェン・クン。計算高さを表に出さず、笑みを浮かべて人を煙に巻くような小悪魔的魅力のある寧弈を、抜群の演技力で魅力的に演じている。“永遠の男神”と呼ばれる美貌は40代となっても衰えることを知らず、その美しさと繊細な表情に釘付けになること間違いない。そんな寧弈と惹かれ合っていく鳳知微に扮するのは『運命の桃花~宸汐縁~』などで知られる実力派女優ニー・ニー。身を守るため男装し、国士として朝廷に入るヒロインを、中性的な魅力たっぷりに好演している。

そのほか、『曹操』で主演を務め、以降も『ミーユエ 王朝を照らす月』など人気作への出演が続くチャオ・リーシンが、寧弈の参謀・辛子硯(シン・ズーイエン)役で登場。また、『三国志 Three Kingdoms』や『狂飆<きょうひょう>-End of the Beginning-』など時代劇から現代劇まで幅広いジャンルの作品で存在感を発揮するベテラン俳優ニー・ダーホンが皇帝役を貫禄たっぷりに演じている。さらに『解憂(かいゆう)~西域に嫁いだ姫君~』や『上陽賦~運命の王妃~』などに出演し認知度を高めたユエン・ホン、『卿卿日常~宮廷を彩る幸せレシピ~』『長風渡~あなたと綴る、運命の縁~』で日本での注目度急上昇中のバイ・ジンティンなど、若手からベテランまで、現在の中国ドラマ界を牽引する演技派・実力派俳優たちが勢揃いしている。

中国大手レビューサイトで高評価を獲得!演技、美術、撮影すべてにおいてハイレベルな話題作

中国の人気小説をドラマ化した本作は、大手レビューサイト「豆瓣(douban)」で10点満点中8.1点*という高評価を獲得。単なる男女の恋愛物語ではなく、共に切れ者の寧弈と鳳知微が、お互いに信頼を寄せあい、時にすれ違いながら運命と戦っていく姿に引き込まれていく。ハイレベルな俳優たちの演技はもちろんのこと、美術、衣装デザインに映画『グランド・マスター』でアカデミー賞衣装デザイン賞にノミネートされた経歴を持つ大御所ウィリアム・チャンを招いて製作された、唐代風の衣装、調度品の数々にも注目して観てほしい。

*2024年12月12日時点

(C) 2018 China Syndication Entertainment Co. Ltd.『鳳凰の飛翔』*TV初放送

放送日時:2025/3/12(水)スタート (月-金)13:00-14:00 ※スカパー!第1-2話無料放送

第1話先行放送:2025/3/2(日)21:00-22:00 ※スカパー!無料の日

出演:チェン・クン(寧弈[ニン・イー])、ニー・ニー(鳳知微[フォン・ジーウェイ]/魏知[ウェイ・ジー])、チャオ・リーシン(辛子硯[シン・ズーイエン])、ニー・ダーホン(寧世征[ニン・シージョン])、ユエン・ホン(晋思羽[ジン・ス―ユー])バイ・ジンティン(顧南衣[グー・ナンイー]) ほか

演出:シェン・イエン、リウ・ハイボー

制作:2018年/中国/字幕/全70話/[原題]天盛長歌

チャンネル銀河 歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた

