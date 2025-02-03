チェッカーズの1985～1992年に開催されたコンサートを、Prime Video「シネフィルWOWOW プラス」で7本一挙配信！【初回14日間無料】

株式会社WOWOWプラス

1980年代から90年代前半にかけて一世を風靡し、今もなお多くのファンに愛されるチェッカーズ。1983年9月に「ギザギザハートの子守唄」でデビューすると、2枚目のシングル「涙のリクエスト」が大ヒットを記録。1984年5月には3枚目のシングル「哀しくてジェラシー」と共に、デビューからのシングル3曲が同時にヒットチャートベスト10入りするという史上初の快挙を成し遂げる。

そんな人気絶頂期を迎えたチェッカーズが、1985年に西武球場で開催したコンサートから、1988年に開業初年の東京ドームで開催したコンサート、1992年に日本武道館で開催したファイナルコンサートなど、第一線を駆け抜けた7年間の7つのコンサート模様を「シネフィルWOWOW プラス(https://www.amazon.co.jp/gp/video/storefront/ref=dvah?benefitId=cinefilwowowjp)」でPrime Video初配信！

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■配信作品

(C)PONY CANYON INC. / THREE STAR PRO

チェッカーズ 1985 I Typhoon' TOUR(https://www.amazon.co.jp/%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%83%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%82%BA-1985-%E2%85%A0-Typhoon-TOUR/dp/B0DQYT4P1L/ref=sr_1_7?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=20ZK1QXUFFKWC&dib=eyJ2IjoiMSJ9.GQPsMBkeXVeF0C4TXCc72JnedF1b1ux-T4E6QkfTkGKMW8pNbKT38GtF_MzBMqeeNemCdG77yyTmWO5-Ul3ncnioB_BxfQIjozUgGH4_FZcLIVgVg7Qi5eTAcidYFpJKyojZy-xdM1FkMgoTVMQ88lbAUrgSJVkR_MQm0jsVT14xscAu8kScPCeideMIZ5ciRQw4l0dD4bt8HumG6Pl_-s6NtA7ccBylPUFcfvJYRd7woXA3ggGeW11VV2AJlCPeYF8nwE1tYHzkMHKa64d5KIn7SvAfu9L1ZCsb0-7ZemkoSSlwAVScGZ-WIcia8SIVjsVW4ZlBysENJuknW8zlrGFj2gOhbcismUCDzjrzCz8.q-1SB3CqFTlSSVQurPa454e15RFHpsejprc0OD5LNMc&dib_tag=se&keywords=%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%83%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%82%BA&qid=1738542903&s=instant-video&sprefix=%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%83%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%82%BA%2Cinstant-video%2C618&sr=1-7)

1985年夏、西武球場のライブを収録。公式に映像化された中ではもっとも初期のもの。前年に大ヒットを連発してブレークした勢いの刻まれた記念すべき球場ライブ。

楽曲：ギザギザハートの子守唄／星屑のステージ／涙のリクエスト 他

(C)PONY CANYON INC. / THREE STAR PRO

チェッカーズ 1985 II PIRATES TOUR(https://www.amazon.co.jp/%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%83%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%82%BA-1985-%E2%85%A1-PIRATES-TOUR/dp/B0DJB89XMS/ref=sr_1_3?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=20ZK1QXUFFKWC&dib=eyJ2IjoiMSJ9.GQPsMBkeXVeF0C4TXCc72JnedF1b1ux-T4E6QkfTkGKMW8pNbKT38GtF_MzBMqeeNemCdG77yyTmWO5-Ul3ncnioB_BxfQIjozUgGH4_FZcLIVgVg7Qi5eTAcidYFpJKyojZy-xdM1FkMgoTVMQ88lbAUrgSJVkR_MQm0jsVT14xscAu8kScPCeideMIZ5ciRQw4l0dD4bt8HumG6Pl_-s6NtA7ccBylPUFcfvJYRd7woXA3ggGeW11VV2AJlCPeYF8nwE1tYHzkMHKa64d5KIn7SvAfu9L1ZCsb0-7ZemkoSSlwAVScGZ-WIcia8SIVjsVW4ZlBysENJuknW8zlrGFj2gOhbcismUCDzjrzCz8.q-1SB3CqFTlSSVQurPa454e15RFHpsejprc0OD5LNMc&dib_tag=se&keywords=%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%83%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%82%BA&qid=1738542903&s=instant-video&sprefix=%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%83%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%82%BA%2Cinstant-video%2C618&sr=1-3)

初の完全アリーナツアーとなった「PIRATES」ツアーより武道館公演の模様を収録。

楽曲：ジュリアに傷心／HEART OF RAINBOW～愛の虹を渡って～／神様ヘルプ！ 他

(C)PONY CANYON INC. / THREE STAR PRO

チェッカーズ 1987 GO TOUR(https://www.amazon.co.jp/%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%83%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%82%BA-1987-GO-TOUR/dp/B0D7Z2FCS6/ref=sr_1_6?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=20ZK1QXUFFKWC&dib=eyJ2IjoiMSJ9.GQPsMBkeXVeF0C4TXCc72JnedF1b1ux-T4E6QkfTkGKMW8pNbKT38GtF_MzBMqeeNemCdG77yyTmWO5-Ul3ncnioB_BxfQIjozUgGH4_FZcLIVgVg7Qi5eTAcidYFpJKyojZy-xdM1FkMgoTVMQ88lbAUrgSJVkR_MQm0jsVT14xscAu8kScPCeideMIZ5ciRQw4l0dD4bt8HumG6Pl_-s6NtA7ccBylPUFcfvJYRd7woXA3ggGeW11VV2AJlCPeYF8nwE1tYHzkMHKa64d5KIn7SvAfu9L1ZCsb0-7ZemkoSSlwAVScGZ-WIcia8SIVjsVW4ZlBysENJuknW8zlrGFj2gOhbcismUCDzjrzCz8.q-1SB3CqFTlSSVQurPa454e15RFHpsejprc0OD5LNMc&dib_tag=se&keywords=%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%83%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%82%BA&qid=1738542903&s=instant-video&sprefix=%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%83%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%82%BA%2Cinstant-video%2C618&sr=1-6)

全曲メンバーのオリジナル、オリコン１位も獲得したアルバム「GO」発売後の1987年のツアー。アイドルから本格派バンドとして飛躍を遂げた最充実期のツアーとしてファンの間でも人気の高いライブ。

楽曲：Song for U.S.A.／I Love You,SAYONARA／NANA 他

(C)PONY CANYON INC. / THREE STAR PRO

チェッカーズ 1988 SCREW TOUR(https://www.amazon.co.jp/%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%83%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%82%BA-1988-SCREW-TOUR/dp/B0DKFFZ67Z/ref=sr_1_5?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=20ZK1QXUFFKWC&dib=eyJ2IjoiMSJ9.GQPsMBkeXVeF0C4TXCc72JnedF1b1ux-T4E6QkfTkGKMW8pNbKT38GtF_MzBMqeeNemCdG77yyTmWO5-Ul3ncnioB_BxfQIjozUgGH4_FZcLIVgVg7Qi5eTAcidYFpJKyojZy-xdM1FkMgoTVMQ88lbAUrgSJVkR_MQm0jsVT14xscAu8kScPCeideMIZ5ciRQw4l0dD4bt8HumG6Pl_-s6NtA7ccBylPUFcfvJYRd7woXA3ggGeW11VV2AJlCPeYF8nwE1tYHzkMHKa64d5KIn7SvAfu9L1ZCsb0-7ZemkoSSlwAVScGZ-WIcia8SIVjsVW4ZlBysENJuknW8zlrGFj2gOhbcismUCDzjrzCz8.q-1SB3CqFTlSSVQurPa454e15RFHpsejprc0OD5LNMc&dib_tag=se&keywords=%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%83%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%82%BA&qid=1738542903&s=instant-video&sprefix=%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%83%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%82%BA%2Cinstant-video%2C618&sr=1-5)

1988年、チェッカーズ最初で最後となった東京ドーム公演を含む一段とスケールアップしたライブ映像を収録。

楽曲：哀しくてジェラシー／ONE NIGHT GIGOLO／Jim & Janeの伝説 他

(C)PONY CANYON INC. / THREE STAR PRO

チェッカーズ 1989 SEVEN HEAVEN TOUR(https://www.amazon.co.jp/%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%83%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%82%BA-1989-SEVEN-HEAVEN-TOUR/dp/B0DSK3LSXK/ref=sr_1_2?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=20ZK1QXUFFKWC&dib=eyJ2IjoiMSJ9.GQPsMBkeXVeF0C4TXCc72JnedF1b1ux-T4E6QkfTkGKMW8pNbKT38GtF_MzBMqeeNemCdG77yyTmWO5-Ul3ncnioB_BxfQIjozUgGH4_FZcLIVgVg7Qi5eTAcidYFpJKyojZy-xdM1FkMgoTVMQ88lbAUrgSJVkR_MQm0jsVT14xscAu8kScPCeideMIZ5ciRQw4l0dD4bt8HumG6Pl_-s6NtA7ccBylPUFcfvJYRd7woXA3ggGeW11VV2AJlCPeYF8nwE1tYHzkMHKa64d5KIn7SvAfu9L1ZCsb0-7ZemkoSSlwAVScGZ-WIcia8SIVjsVW4ZlBysENJuknW8zlrGFj2gOhbcismUCDzjrzCz8.q-1SB3CqFTlSSVQurPa454e15RFHpsejprc0OD5LNMc&dib_tag=se&keywords=%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%83%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%82%BA&qid=1738542903&s=instant-video&sprefix=%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%83%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%82%BA%2Cinstant-video%2C618&sr=1-2)

1989年、バンドとしての結束も更に強まった円熟期のライブツアーを収録。

楽曲：Room／素直に I'm Sorry／Cherie 他

(C)PONY CANYON INC. / THREE STAR PRO

チェッカーズ 1992 Blue Moon Stone TOUR(https://www.amazon.co.jp/%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%83%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%82%BA-1992-Blue-Moon-Stone/dp/B0DQ9H32JP/ref=sr_1_1?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=20ZK1QXUFFKWC&dib=eyJ2IjoiMSJ9.GQPsMBkeXVeF0C4TXCc72JnedF1b1ux-T4E6QkfTkGKMW8pNbKT38GtF_MzBMqeeNemCdG77yyTmWO5-Ul3ncnioB_BxfQIjozUgGH4_FZcLIVgVg7Qi5eTAcidYFpJKyojZy-xdM1FkMgoTVMQ88lbAUrgSJVkR_MQm0jsVT14xscAu8kScPCeideMIZ5ciRQw4l0dD4bt8HumG6Pl_-s6NtA7ccBylPUFcfvJYRd7woXA3ggGeW11VV2AJlCPeYF8nwE1tYHzkMHKa64d5KIn7SvAfu9L1ZCsb0-7ZemkoSSlwAVScGZ-WIcia8SIVjsVW4ZlBysENJuknW8zlrGFj2gOhbcismUCDzjrzCz8.q-1SB3CqFTlSSVQurPa454e15RFHpsejprc0OD5LNMc&dib_tag=se&keywords=%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%83%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%82%BA&qid=1738542903&s=instant-video&sprefix=%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%83%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%82%BA%2Cinstant-video%2C618&sr=1-1)

解散表明前の最後のツアーとなった92年夏の「Blue Moon Stone」ツアーを収録。シックなダークスーツに身を包み、ソウルフルなナンバーを演奏するチェッカーズには大人のロックバンドとしての成熟した魅力も感じられる。

楽曲：Blue Moon Stone／誤解さCherry／ミセスマーメイド 他

(C)PONY CANYON INC. / THREE STAR PRO

チェッカーズ 1992 FINAL TOUR（Director's Cut）(https://www.amazon.co.jp/%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%83%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%82%BA-1992-FINAL-TOUR%EF%BC%88Directors-Cut%EF%BC%89/dp/B0D5VC6162/ref=sr_1_4?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=20ZK1QXUFFKWC&dib=eyJ2IjoiMSJ9.GQPsMBkeXVeF0C4TXCc72JnedF1b1ux-T4E6QkfTkGKMW8pNbKT38GtF_MzBMqeeNemCdG77yyTmWO5-Ul3ncnioB_BxfQIjozUgGH4_FZcLIVgVg7Qi5eTAcidYFpJKyojZy-xdM1FkMgoTVMQ88lbAUrgSJVkR_MQm0jsVT14xscAu8kScPCeideMIZ5ciRQw4l0dD4bt8HumG6Pl_-s6NtA7ccBylPUFcfvJYRd7woXA3ggGeW11VV2AJlCPeYF8nwE1tYHzkMHKa64d5KIn7SvAfu9L1ZCsb0-7ZemkoSSlwAVScGZ-WIcia8SIVjsVW4ZlBysENJuknW8zlrGFj2gOhbcismUCDzjrzCz8.q-1SB3CqFTlSSVQurPa454e15RFHpsejprc0OD5LNMc&dib_tag=se&keywords=%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%83%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%82%BA&qid=1738542903&s=instant-video&sprefix=%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%83%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%82%BA%2Cinstant-video%2C618&sr=1-4)

1992年12月に行われたファイナルツアー最終日、武道館。フミヤの涙、ファンの大合唱も記憶に残るラストライブをアンコール含め完全収録。

楽曲：夜明けのブレス／Long Road／涙のリクエスト 他

■シネフィルWOWOW プラスとは？

「シネフィルWOWOW プラス」は、厳選された映画やドラマ作品が、Prime Video上のオンデマンド配信で観られるサービス。一度は観ておきたい傑作ミステリードラマや映画、懐かしの名作アニメから音楽コンサートまで、幅広いジャンルの本格ラインナップが月額490円（税込／初回14日間無料）で見放題でご視聴いただけます。

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