【KAGUWA】西武渋谷店1階「CHOOSEBASE SHIBUYA」にて和紅茶の販売を開始！無着香で茶葉そのものの香り豊かな国産紅茶をお届け

株式会社KAGUWA(本社:東京都、代表:楢原亮)は、2025年2月1日より西武渋谷店1階「CHOOSEBASE SHIBUYA」にて、KAGUWAの和紅茶の販売を開始しました。

今回のCHOOSEBASE SHIBUYAでの販売を通じて、和紅茶の魅力を国内の顧客に限らず、訪日観光客の方にもお届けする機会を創出してまいります。

◆KAGUWAブランドサイト

https://shop.kaguwa.co.jp/

<KAGUWAについて>

●KAGUWAのコンセプト

「素のかぐわしさ」

日本で生産された和紅茶の中から、

茶葉そのものがかぐわしく、その香りが

花や果実のように感じられるものを選び抜きました。

香りづけのための原料は、一切加えていません。

産地の気候や茶葉の品種、作り手の個性、

それらの掛け合わせから生まれる香りは、

いずれも唯一無二のもの。

茶を嗜む文化が根付いた国の自然と感性に磨かれた、

繊細で豊かな香りをどうぞ。

●KAGUWAの想い

「茶葉そのものの豊かで美しい香り」

私たちKAGUWAは、産地の気候や茶葉の品種、作り手の個性、それらの掛け合わせから生まれる茶葉そのものの香りの美しさを、多くの方に知っていただきたいと考えています。

多様な香りと味わいを持つ茶葉の中から、ティーソムリエの資格を持つ代表自身がその年ごとに最良のものを選び抜き、ときにブレンドの工程を経て、みなさまのもとへお届けします。

"THE EXQUISITE AROMA OF THE TEA LEAVES THEMSELVES"

KAGUWA’s mission is to let more people know about the beautiful, natural aroma of tea leaves, which is born from the combination of the region’s climate, tea varieties, and the artisan’s touch. From the diverse range of varieties with different aromas and flavors, our representative, who is a certified tea sommelier, personally selects the best tea leaves each year before delivering it to you, occassionally by creating blended recipes.

「心の余白と飾らない美意識」

私たちは、一杯の紅茶を通して、心安らぎ、素の自分に戻れる余白を、日々の中に提供します。また、飾らず、余剰を削ぎ落とし、素材本来の良さを引き立てる日本の美意識を伝えます。

"FOR THE SPACES IN YOUR MIND & UNADORNED SENSE OF BEAUTY"

Through a cup of tea, you can find peace of mind and a little space in your daily life where you can be yourself. It also conveys the Japanese aesthetic sense of simplicity, eliminating excess, and bringing out the natural beauty of ingredients.

<西武渋谷店1階「CHOOSEBASE SHIBUYA」について>

●コンセプト

意味に出合い、意志を買う。

まだまだ知るべき世界、変えていくべき課題が山積みな時代。

社会の分岐点に立っている今、わたしたちは一体どんな未来を描いていくのだろう。

ひとつひとつの選択が、わたしたちの未来をつくる。

ここは、未来への選択肢を届けるストア。

この大きな十字路を通って、未来への選択を選んでいこう。

自らの手で。

ここ、渋谷から。

●店舗情報

CHOOSEBASE SHIBUYA

住所:東京都渋谷区宇田川町21-1 西武渋谷店パーキング館1階

営業時間:午前11時~午後9時

公式サイト:https://www.choosebase.jp/

<取り扱い商品>

Choosebaseでは下記を例に5種の和紅茶をお取り扱いしています。

◆Choosebaseオンラインストア

https://choosebase.jp/collections/kaguwa

●月白 Geppaku

<香りと味わい>

百合の花のような清らかな甘さの中に、爽やかさが漂う香り。軽やかなボディのあとに、ほのかで心地よい渋みが感じられます。

The Japanese black tea with a pure, sweet aroma like lily flowers and a hint of freshness. After a light body, a subtle, pleasant astringency emerges, leaving a soothing finish.



水色 淡 ・・・⚪︎・・・ 濃

ボディ 軽 ・・⚪︎・・・・ 重

渋み 甘 ・・・・・⚪︎・ 渋

<産地と品種、製茶方法>

品種:いずみ

産地:福岡県八女市

福岡県八女市の、標高約600mの山間部に位置する茶園から届きました。夏でも涼しく、冬には雪に覆われる環境で、農薬・化学肥料不使用で有機栽培された茶葉です。品種は、幻の品種とも呼ばれる希少な「いずみ」。低発酵ですっきりと仕上げられています。

●薄桜 Usuzakura

<香りと味わい>

桜の葉の塩漬けのような香りと、繊細でほのかな花の香り。 中程度のボディのあとに、やさしいお茶の甘みが感じられます。

Japanese black tea with aromas reminiscent of salted sakura leaves with faint florals. After a medium-bodied start, a gentle sweetness of tea softly emerges, leaving a delicate finish.



水色 淡・・・・・・⚪︎濃

ボディ 軽・・・・⚪︎・・重

渋み 甘・・・⚪︎・・・渋

<産地と品種>

品種:香駿

産地:茨城県猿島郡

茨城県西部、利根川流域の猿島台地に位置する茶園から届きました。肥沃な土壌と、夏と冬の寒暖差、利根川がもたらす冬場の強い風に育まれた茶葉です。品種は、個性的な香りを持つ緑茶用品種「香駿」です。

●淡黄 Tanko

<香りと味わい>

木蓮のような華やかさと、柑橘のような爽やかさを併せ持つ香り。軽やかなボディのあとに、まろやかで濃厚な甘みが感じられます。

The Japanese black tea with the elegant aroma of magnolia and a citrus-like freshness. After a light body, a rich, mellow sweetness develops, creating a deep, lingering finish.



水色 淡・・・⚪︎・・・濃

ボディ 軽・⚪︎・・・・・重

渋み 甘・⚪︎・・・・・渋

<産地と品種、製茶方法>

品種:みなみさやか

産地:宮崎県高千穂町

宮崎県高千穂町の山間部に位置する茶園から届きました。年間を通して1日の寒暖差が大きく、霧が発生しやすい環境で、 農薬・化学肥料不使用で有機栽培された茶葉です。品種は釜炒り茶用の品種である「みなみさやか」。紅茶にすることで品種特有の花の香りが際立ちます。

<報道関係者のお問い合わせ先>

株式会社KAGUWA 担当:楢原(ならはら)

メールアドレス:customer-service@kaguwa.co.jp