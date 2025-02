【SEOUL×TOKYO：K-art &カルチャープロジェクト】K-ART FAIR 2025「THE SYMBOL-OF ITAEWON-」東京/新宿にて開催中!

株式会社MONOWORKS・左:SEOUL SUBWAY MAP byjoojaebum / https://www.instagram.com/joojaebum/ ・右:graffiti by NANA / https://www.instagram.com/nanaisreal77/・graffiti by NANA / https://www.instagram.com/nanaisreal77/ ・phpto by Reimi Yamamoto

[株式会社MONOWORKS](本社:[東京都新宿区]、代表取締役:[山本麗実])が展開するアート・カルチャーを通して韓国・日本の双方向のコミュニケーションの場を創出するプロジェクト[SEOUL×TOKYO]による韓国アートを本格的に発信する「K-ART FAIR」を今回スタートさせます。

<同時開催>「 SEOUL×TOKYO Feeldog Collection -in Progress -2025」

・NANA Youngrong Kim / https://www.instagram.com/nana_youngrongkim/・feeldog / https://www.instagram.com/fxxldoggssy/SEOUL×TOKYO :https://www.instagram.com/seoul_tokyo_official/<開催概要>SEOUL×TOKYO K-ART FAIR 2025 「THE SYMBOL-OF ITAEWON-」

2025年1/31~2/12まで『SEOUL×TOKYO K-ART FAIR 2025 「THE SYMBOL-OF ITAEWON-」』を東京/新宿眼科画廊で開催中。今回のK-ART FAIRを通じて、韓国の作家、カルチャーを発信し韓国・日本の双方向のコミュニケーションの場を創出を実現を目指しています。

テーマは「THE SYMBOL-OF ITAEWON-」。

「梨泰院/ITAEWON」は、多様なカルチャー、ジェンダーが存在するエネルギー溢れる街で、開催地の新宿と多くの共通点を持つエリアです。そんな「梨泰院/ITAEWON」の象徴(SYMBOL)として2名の韓国人作家の中心に、SEOUL×TOKYOがセレクトしたアート作品通してスピードが速く、日々の変化する「梨泰院/ITAEWON」感じることができる展示です。

また、現在ダンサーとしても活躍するFeeldogの作品コレクションを展示「 SEOUL×TOKYO Feeldog Collection -in Progress -2025」も同時開催。

2025.1/31(fri)~2/12(wed)

12:00~20:00(水曜日~17:00) ※木曜日休廊

SEOUL×TOKYO K-ART FAIR 2025 「THE SYMBOL-OF ITAEWON-」

(スペースM、S、E)

同時開催: SEOUL×TOKYO Feeldog Collection -in Progress -2025

(スペースO)

場所:新宿眼科画廊 入場無料

〒160-0022東京都新宿区新宿5-18-11 TEL/03-5285-8822

<展示内容>

SEOUL×TOKYO K-ART FAIR 2025 「THE SYMBOL-OF ITAEWON-」

新宿眼科画廊 :https://www.instagram.com/gankagarou/

「梨泰院/ITAEWON」の象徴(SYMBOL)する2人の韓国人アーティスト、

グラフィティアーティストNANAと韓国を代表するDRAGアーティストNANA Youngrong Kim

の作品を中心に、「梨泰院/ITAEWON」をテーマとしてアート作品を展示。

また、近年は韓国だけでなくグローバルに活動中のピクセルアーティストJoo Jaebumによる今回限定サイズの「SEOULピクセルアートMAP」の展示・販売予定。

そして数多くの韓国アーティストの作品をステッカーをメディアとして発信するSeoul Sticker Shopからは、梨泰院をモチーフとしたデザインのステッカーをお届け。