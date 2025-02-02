【SEOUL×TOKYO：K-art &カルチャープロジェクト】K-ART FAIR 2025「THE SYMBOL-OF ITAEWON-」東京/新宿にて開催中!
・左:SEOUL SUBWAY MAP byjoojaebum / https://www.instagram.com/joojaebum/ ・右：graffiti by NANA / https://www.instagram.com/nanaisreal77/
・graffiti by NANA / https://www.instagram.com/nanaisreal77/ ・phpto by Reimi Yamamoto
[株式会社MONOWORKS]（本社：[東京都新宿区]、代表取締役：[山本麗実]）が展開するアート・カルチャーを通して韓国・日本の双方向のコミュニケーションの場を創出するプロジェクト[SEOUL×TOKYO]による韓国アートを本格的に発信する「K-ART FAIR」を今回スタートさせます。
・NANA Youngrong Kim / https://www.instagram.com/nana_youngrongkim/
＜同時開催＞「 SEOUL×TOKYO Feeldog Collection -in Progress -2025」
・feeldog / https://www.instagram.com/fxxldoggssy/
SEOUL×TOKYO :
https://www.instagram.com/seoul_tokyo_official/
＜開催概要＞SEOUL×TOKYO K-ART FAIR 2025 「THE SYMBOL-OF ITAEWON-」
2025年1/31～2/12まで『SEOUL×TOKYO K-ART FAIR 2025 「THE SYMBOL-OF ITAEWON-」』を東京/新宿眼科画廊で開催中。今回のK-ART FAIRを通じて、韓国の作家、カルチャーを発信し韓国・日本の双方向のコミュニケーションの場を創出を実現を目指しています。
テーマは「THE SYMBOL-OF ITAEWON-」。
「梨泰院/ITAEWON」は、多様なカルチャー、ジェンダーが存在するエネルギー溢れる街で、開催地の新宿と多くの共通点を持つエリアです。そんな「梨泰院/ITAEWON」の象徴（SYMBOL）として2名の韓国人作家の中心に、SEOUL×TOKYOがセレクトしたアート作品通してスピードが速く、日々の変化する「梨泰院/ITAEWON」感じることができる展示です。
また、現在ダンサーとしても活躍するFeeldogの作品コレクションを展示「 SEOUL×TOKYO Feeldog Collection -in Progress -2025」も同時開催。
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2025.1/31（fri）～2/12（wed）
12:00～20:00（水曜日～17:00） ※木曜日休廊
SEOUL×TOKYO K-ART FAIR 2025 「THE SYMBOL-OF ITAEWON-」
（スペースM、S、E）
同時開催： SEOUL×TOKYO Feeldog Collection -in Progress -2025
（スペースO）
場所：新宿眼科画廊 入場無料
〒160-0022東京都新宿区新宿5-18-11 TEL/03-5285-8822
新宿眼科画廊 :
https://www.instagram.com/gankagarou/
＜展示内容＞
SEOUL×TOKYO K-ART FAIR 2025 「THE SYMBOL-OF ITAEWON-」
「梨泰院/ITAEWON」の象徴(SYMBOL)する2人の韓国人アーティスト、
グラフィティアーティストNANAと韓国を代表するDRAGアーティストNANA Youngrong Kim
の作品を中心に、「梨泰院/ITAEWON」をテーマとしてアート作品を展示。
また、近年は韓国だけでなくグローバルに活動中のピクセルアーティストJoo Jaebumによる今回限定サイズの「SEOULピクセルアートMAP」の展示・販売予定。
そして数多くの韓国アーティストの作品をステッカーをメディアとして発信するSeoul Sticker Shopからは、梨泰院をモチーフとしたデザインのステッカーをお届け。
・NANA https://www.instagram.com/nanaisreal77/ ・NANA Youngrong Kim https://www.instagram.com/nana_youngrongkim/ ・Joo Jaebum https://www.instagram.com/joojaebum/ ・Seoul Sticker Shop https://www.instagram.com/seoulstickershop/ 【同時開催】SEOUL×TOKYO Feeldog Collection -in Progress -2025 現在ダンサーとしても活躍するFeeldogの2018年～2024年に制作されたSEOUL×TOKYOが所有する作品コレクションを展示。進化し続けるFeeldogの作品アーカイブをお楽しみいただければ幸いです。 ・Feeldog https://www.instagram.com/fxxldoggssy/ [株式会社MONOWORKS]が展開するSEOUL×TOKYOでは、[クリエイティブの空間の創出]を中心にクリエイティブを重視したコンテンツ制作の展開のお手伝いをしております。 ＜TOKYO＞ 2/14～２/16 代々木第一体育館で開催の「NEW ENERGY TOKYO 2025」に出展。韓国アート作家と日本プロダクトのコラボブースを展開。 8/7～8/10 韓国/ソウルで開催されるポップカルチャー、ストリートカルチャーに特化したアートフェア「URBAN BREAK」(https://www.instagram.com/urbanbreak_official/(https://www.instagram.com/urbanbreak_official)）では、日本コンテンツ＜CITY POP ART＞を展示。 ●SEOUL×TOKYO… 2019年より音楽エンターテインメントの「CREATIVE」に着目したアプローチで韓国・日本の双方向でのコミュニケーションの場を提供。文化交流、新たなクリエイティブビジネスの創出を目指すCREATIVE プロジェクト。 プロデュース・キュレーションは、日本のレコード会社、音楽・芸能事務所で長年クリエイティブ業務に関わるREIMI YAMAMOTO。 Instagram: https://www.instagram.com/seoul_tokyo_official/
＜今後のスケジュール＞
株式会社MONOWORKS／SEOUL×TOKYOプロデューサー 山本れいみ
・NANA
https://www.instagram.com/nanaisreal77/
・NANA Youngrong Kim
https://www.instagram.com/nana_youngrongkim/
・Joo Jaebum
https://www.instagram.com/joojaebum/
・Seoul Sticker Shop
https://www.instagram.com/seoulstickershop/
【同時開催】SEOUL×TOKYO Feeldog Collection -in Progress -2025
現在ダンサーとしても活躍するFeeldogの2018年～2024年に制作されたSEOUL×TOKYOが所有する作品コレクションを展示。進化し続けるFeeldogの作品アーカイブをお楽しみいただければ幸いです。
・Feeldog
https://www.instagram.com/fxxldoggssy/
[株式会社MONOWORKS]が展開するSEOUL×TOKYOでは、[クリエイティブの空間の創出]を中心にクリエイティブを重視したコンテンツ制作の展開のお手伝いをしております。
＜TOKYO＞
2/14～２/16 代々木第一体育館で開催の「NEW ENERGY TOKYO 2025」に出展。韓国アート作家と日本プロダクトのコラボブースを展開。
8/7～8/10 韓国/ソウルで開催されるポップカルチャー、ストリートカルチャーに特化したアートフェア「URBAN BREAK」(https://www.instagram.com/urbanbreak_official/(https://www.instagram.com/urbanbreak_official)）では、日本コンテンツ＜CITY POP ART＞を展示。
●SEOUL×TOKYO…
2019年より音楽エンターテインメントの「CREATIVE」に着目したアプローチで韓国・日本の双方向でのコミュニケーションの場を提供。文化交流、新たなクリエイティブビジネスの創出を目指すCREATIVE プロジェクト。
プロデュース・キュレーションは、日本のレコード会社、音楽・芸能事務所で長年クリエイティブ業務に関わるREIMI YAMAMOTO。
Instagram: https://www.instagram.com/seoul_tokyo_official/