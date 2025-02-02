スマートフォン向けリズムゲーム「D4DJ Groovy Mix」「UniChØcolat はやる心に、永遠を」イベント開催！
株式会社DONUTS(本社:東京都渋谷区、代表取締役:西村啓成)は、スマートフォン向けリズムゲーム「D4DJ Groovy Mix」(以下グルミク)にて、イベント・ガチャ「UniChØcolat はやる心に、永遠を」を2025年2月2日(日)12:00より開始いたしました。
■イベント「UniChØcolat はやる心に、永遠を」開催決定！
イベント開催期間:2025年2月2日 (日) 12:00～2月10日 (月) 20:59
＜イベントPt達成報酬＞
★3[キューティ(ハート)コレクション] 天堂はやて
■推しチョコキャンペーン開催！
イベント「UniChØcolat はやる心に、永遠を」にて「推しチョコキャンペーン」を開催！
キャンペーン期間中交換所にて、Call of Artemis、A Bad Cynic Doggoを含めた全10ユニット40人のなかから好きなキャラクターのメッセージ付きチョコレートをゲットできます！
交換素材のGroovyチョコレートはイベントポイント報酬や、限定パックで入手可能です！
チョコレート交換所開設期間:2025年2月2日 (日) 12:00～2月14日 (金) 23:59
■イベント連動ガチャ同時開催！
「UniChØcolat はやる心に、永遠を」ガチャを開催！
★4[ポップ☆デコレーション] 海原ミチル
★4[ガーリー☆デコレーション] 一星ルミナ
★4[スイート(ハート)コレクション] 四ノ宮心愛
ガチャ開催期間:2025年2月2日 (日) 12:00～2月12日 (水) 11:59
■イベント連動楽曲も追加！
「TSUTAE(ハート)TALK」
作詞・作曲・編曲：Akki
歌：UniChØrd
海原ミチル（CV.小岩井ことり）一星ルミナ(CV.高橋花林)
四ノ宮心愛（CV.由良朱合）天堂はやて(CV.天麻ゆうき)
■『D4DJ Groovy Mix』 概要
タイトル ：D4DJ Groovy Mix
ジャンル ：リズムゲーム
配信形式 ：スマートフォン(iOS、Android)向けアプリ
著作権表記 ：(C) 2020 DONUTS Co. Ltd. All Rights Reserved.
販売価格 ：無料
公式サイト ：https://d4dj-groovymix.jp/
アプリストア ：https://bit.ly/3fdXpAO
■プロジェクト概要
「DJ」をテーマにしたメディアミックスコンテンツ『D4DJ（ディーフォーディージェー）』！
「繋ぐ」をテーマに、アニメ・ゲーム・声優によるライブなど、様々な形でお届けします。
オリジナル曲や、名曲のリミックスカバーをはじめ、多様な音楽を発信中。
歴代の名曲の数々を今に繋ぎ、性別と年代を超えて人を繋ぎ、キャラクターをリアルへ繋ぐ……
さあ、キミもDで始まる新世界に繋がろう！
D4DJ公式サイト:https://d4dj-pj.com/
D4DJ公式X:https://x.com/D4DJ_pj
D4DJ公式Instagraｍ:https://www.instagram.com/d4dj_official/
D4DJ公式YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/@D4DJ_official
D4DJミクチャチャンネル会員情報
初月無料！
会員限定先行チケット販売や、会員限定コンテンツ「水曜日のD4DJ Mushup!」が視聴可能になるなど、様々な特典が受けられます！
https://mixch.tv/fc/927
■株式会社DONUTS 概要
所在地：東京都渋谷区代々木2-2-1 小田急サザンタワー8階
代表者：代表取締役 西村啓成
設立：2007年2月5日
事業内容：クラウドサービス事業、ゲーム事業、動画・ライブ配信事業、医療事業、出版メディア事業
企業サイト ：https://www.donuts.ne.jp/