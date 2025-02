スマートフォン向けリズムゲーム「D4DJ Groovy Mix」「UniChØcolat はやる心に、永遠を」イベント開催！

株式会社DONUTS

株式会社DONUTS(本社:東京都渋谷区、代表取締役:西村啓成)は、スマートフォン向けリズムゲーム「D4DJ Groovy Mix」(以下グルミク)にて、イベント・ガチャ「UniChØcolat はやる心に、永遠を」を2025年2月2日(日)12:00より開始いたしました。

■イベント「UniChØcolat はやる心に、永遠を」開催決定!

イベント開催期間:2025年2月2日 (日) 12:00~2月10日 (月) 20:59

<イベントPt達成報酬>

★3[キューティ(ハート)コレクション] 天堂はやて

■推しチョコキャンペーン開催!

イベント「UniChØcolat はやる心に、永遠を」にて「推しチョコキャンペーン」を開催!

キャンペーン期間中交換所にて、Call of Artemis、A Bad Cynic Doggoを含めた全10ユニット40人のなかから好きなキャラクターのメッセージ付きチョコレートをゲットできます!

交換素材のGroovyチョコレートはイベントポイント報酬や、限定パックで入手可能です!

チョコレート交換所開設期間:2025年2月2日 (日) 12:00~2月14日 (金) 23:59

■イベント連動ガチャ同時開催!

「UniChØcolat はやる心に、永遠を」ガチャを開催!

★4[ポップ☆デコレーション] 海原ミチル★4[ガーリー☆デコレーション] 一星ルミナ★4[スイート(ハート)コレクション] 四ノ宮心愛

ガチャ開催期間:2025年2月2日 (日) 12:00~2月12日 (水) 11:59

■イベント連動楽曲も追加!

「TSUTAE(ハート)TALK」

作詞・作曲・編曲:Akki

歌:UniChØrd

海原ミチル(CV.小岩井ことり)一星ルミナ(CV.高橋花林)

四ノ宮心愛(CV.由良朱合)天堂はやて(CV.天麻ゆうき)

■『D4DJ Groovy Mix』 概要

タイトル :D4DJ Groovy Mix

ジャンル :リズムゲーム

配信形式 :スマートフォン(iOS、Android)向けアプリ

著作権表記 :(C) 2020 DONUTS Co. Ltd. All Rights Reserved.

販売価格 :無料

公式サイト :https://d4dj-groovymix.jp/

アプリストア :https://bit.ly/3fdXpAO

■プロジェクト概要

「DJ」をテーマにしたメディアミックスコンテンツ『D4DJ(ディーフォーディージェー)』!

「繋ぐ」をテーマに、アニメ・ゲーム・声優によるライブなど、様々な形でお届けします。

オリジナル曲や、名曲のリミックスカバーをはじめ、多様な音楽を発信中。

歴代の名曲の数々を今に繋ぎ、性別と年代を超えて人を繋ぎ、キャラクターをリアルへ繋ぐ……

さあ、キミもDで始まる新世界に繋がろう!

D4DJ公式サイト:https://d4dj-pj.com/

D4DJ公式X:https://x.com/D4DJ_pj

D4DJ公式Instagram:https://www.instagram.com/d4dj_official/

D4DJ公式YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/@D4DJ_official

D4DJミクチャチャンネル会員情報

初月無料!

会員限定先行チケット販売や、会員限定コンテンツ「水曜日のD4DJ Mushup!」が視聴可能になるなど、様々な特典が受けられます!

https://mixch.tv/fc/927

■株式会社DONUTS 概要

所在地:東京都渋谷区代々木2-2-1 小田急サザンタワー8階

代表者:代表取締役 西村啓成

設立:2007年2月5日

事業内容:クラウドサービス事業、ゲーム事業、動画・ライブ配信事業、医療事業、出版メディア事業

企業サイト :https://www.donuts.ne.jp/