「トライストーン」「東宝」「ソニーミュージック」との四社合同開催俳優オーディション「TREASURE HUNTING」最終審査 at ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 雑賀 天成さんがグランプリに決定

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、株式会社トライストーン・エンタテイメント、東宝株式会社、株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントと四社共同で実施した新たな俳優オーディション「TREASURE HUNTING」~あなたの才能を探す冒険に出かけよう~(以下「TREASURE HUNTING」)の最終審査を、本日2025年2月1日(土)、パーク内「ステージ 33」で開催しました。



8216名の応募者から選ばれたファイナリスト12名が最終審査に挑戦し、グランプリに雑賀 天成(さいが てんせい)さん、準グランプリに中本 羽美(なかもと うみ)さんが決定しました。

写真前列 左から 森田望智さん、小栗旬さん、グランプリ受賞者 雑賀天成さん、準グランプリ受賞者中本羽美さん、坂口健太郎さん

「TREASURE HUNTING」は、限界を設けない“NO LIMIT!”なチャレンジ精神で挑戦、成長を続けてほしいという思いに賛同した四社が、国内外のエンターテイメント業界で活躍する俳優の発掘・育成を目指して共同実施した、これまでにない新たな俳優オーディションです。本日は、特別審査員として、トライストーン・エンタテイメント代表取締役社長の小栗旬さんや同社所属俳優の坂口健太郎さん、ソニー・ミュージックアーティスツ所属俳優、森田望智さんをはじめ各社代表がパークに集結し、特別招待ゲスト約150名が見守る中、最終審査が行われました。さらに、スヌーピーやエルモ、ウッディー・ウッドペッカーなどパークの仲間たちやエンターテイナーが、この日限りのスペシャルショーでファイナリストを“超元気”に応援するパフォーマンスを披露し会場を盛り上げました。

審査の様子

本日午後2時頃からスタートした最終審査では、ファイナリストは自己PRと演技に挑戦、小栗さん、坂口さん、森田さんをはじめ11名の特別審査員による白熱した審査が行われました。

グランプリに輝いた雑賀 天成(さいが てんせい)さんには、小栗さんから、力強い握手とともにグランプリトロフィーが贈られ、「めちゃくちゃびっくりです。自分がグランプリをいただけるなんて1ミリも思っていなかったです。」と、驚きの表情で受賞の喜びを語りました。雑賀 天成(さいが てんせい)さんには、トライストーンとの専属契約をはじめ、賞金100万円、東宝製作作品出演が贈られました。続いて、合同会社ユー・エス・ジェイ執行役員 副社長 CMO 村山卓(むらやま たく)からユニバーサル・スタジオ・ジャパンTVCM出演権の贈呈、最後に、坂口さんからドラマ出演権が贈呈されました。

準グランプリの中本 羽美(なかもと うみ)さんには、ソニーミュージック育成契約をはじめ、賞金50万円、森田さんからソニーミュージック制作MV出演権などが贈られました。中本 羽美(なかもと うみ)さんは「すごく幸せです。本当にありがとうございます。」と涙ながらに語りました。

最後に、株式会社トライストーン・エンタテイメント代表取締役会長 山本 又一朗(やまもと またいちろう)氏が「映画や音楽といった日本のプロダクトが海外で受け入れられ始め、どんどん世界に追いついてきている、まさにそういう時代にぴったりのオーディションが開催できました!これから、日本の俳優が世界で活躍していける時代を作っていきたい!」と語り、最終審査を締めくくりました。

雑賀 天成さん 自己PRの様子中本 羽美さん 自己PRの様子

<受賞結果>

グランプリ 雑賀 天成(さいが てんせい)さん

「自己PRでやった三点倒立で緊張がほぐれました!応募してくれたお母さん、本当にありがとう。支えてくれたスタッフの皆様や山本又一朗会長、今まで一緒に頑張ってきたみんなに感謝です。皆さんに面白く楽しく感じてもらえる俳優になりたいです。」

準グランプリ 中本 羽美(なかもと うみ)さん

「ずっと練習についてきてくれたお母さん。家でお留守番していたお父さんとお兄ちゃんと弟、そしてたくさんのみんなに支えてもらいました、本当にありがとうって伝えたいです。これから俳優として、その場で色々なことを要求されても、すぐに答えられる引き出しの多い俳優になりたいです。」

<特別審査員>

山本 又一郎 (株式会社トライストーン・エンタテイメント代表取締役会長)

小栗 旬 (株式会社トライストーン・エンタテイメント代表取締役社長)

坂口 健太郎 (株式会社トライストーン・エンタテイメント所属俳優)

村山 卓 (合同会社ユー・エス・ジェイ執行役員 副社長 CMO)

御園 研策 (合同会社ユー・エス・ジェイ、ブランド・メディア部 部長代理)

市川 南 (東宝株式会社 取締役 専務執行役員)

臼井 央 (東宝株式会社映像企画部長)

村松 俊亮 (株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント代表取締役社長 CEO)

桂田 大助 (株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント執行役員)

辻野 学 (株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント取締役 執行役員)

森田 望智 (株式会社ソニー・ミュージックアーティスツ所属俳優)

■株式会社トライストーン・エンタテイメント

小栗旬、田中圭、綾野剛、坂口健太郎、木村文乃、間宮祥太朗、赤楚衛二などが所属する芸能事務所。今や日本だけでなく、海外にも積極的にその活動の場を広げつつある。加えて「あずみ」「クローズZERO」などの映像作品や舞台の制作も手掛けている。本物志向のマネージメントをモットーに質の高い俳優、ミュージシャンの育成を目指している。

公式サイト: https://www.tristone.co.jp/

■東宝株式会社

90年以上の歴史を持つエンタテインメント企業。「ゴジラ」をはじめとする数多くの映画のほか、アニメ、演劇の製作を行っている。昨年は「ゴジラ-1.0」が第96回アカデミー賞でアジア作品として初めて視覚効果賞を受賞、「怪物」がカンヌ国際映画祭で2冠となるなど、海外への展開にも注力している。

公式サイト: https://www.toho.co.jp/

■株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント

総合エンタテインメントカンパニーとして多角的にビジネスを展開。マーケティング、タイアップ、アーティスト・タレント・クリエイターの発掘・育成、海外事業推進に加え、デジタルコンテンツ事業、ライブエンタテインメント事業、音楽ストリーミング事業、スポーツエンタテインメント事業等、新たなエンタテインメントビジネスの創出にチャレンジしている。

公式サイト: https://www.sme.co.jp/

■ユニバーサル・スタジオ・ジャパンについて

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンはコムキャスト NBCユニバーサルグループに属しています。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、国内のみならず海外からも多くのゲストが訪れるエンターテイメント、レジャー界における一大ランドマークとしての地位を築きあげています。ハリウッドの人気映画だけではなく、日本のアニメなどのさまざまな世界的人気エンターテイメント・ブランドをテーマとする本格的なアトラクションやショー、ゲストが思いきり楽しめるシーズナル・イベントなど、世界最高クオリティのエンターテイメントを提供しています。ここにしかない“超感動・超興奮”の忘れられない体験を通して、訪れるすべてのゲストが自分の殻を破り“超元気”になれる特別な場所『超元気特区』として、皆さまをお迎えしています。

2001年の開業以来、常に革新をし続けており、近年は「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」が絶大な人気を博しているほか、「ジュラシック・パーク」エリア一帯を滑走する画期的なフライングコースター「ザ・フライング・ダイナソー」、大人気エリア「ミニオン・パーク」ではミニオンたちが繰り広げる想像を超える“ハチャメチャ”が楽しめる「ミニオン・ハチャメチャ・ライド」、そして任天堂のゲームの世界をテーマにした「スーパー・ニンテンドー・ワールド」では、実際に自分の全身を使ってアソビの本能を解き放つ、これまでにない“アソビ体験”をお楽しみいただけるなど、次々と世界最高エンターテイメントを打ち出し、さらなる進化・成長を遂げています。

