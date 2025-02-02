天然シルクのフレグランスヘアケア「SILK THE RICH」 カリフォルニアを中心に、アメリカ市場にて販売開始！

株式会社THE RICH

～「いいなっ」の瞬間を創ろう。～をビジョンに掲げ、天然シルクの成分から生まれたフレグランスヘアケア「SILK THE RICH」の販売を行う株式会社THE RICH(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長兼CEO/founder 三浦裕太、以下当社)は、「SILK THE RICH」のアメリカでの販売開始をお知らせします。

■アメリカ市場進出の背景

近年、アメリカではヘアケア製品への需要が高まっており、美容とウェルネスへの関心がさらに拡大しています。この潮流を受け、当社はアメリカの消費者の皆様にも「SILK THE RICH」の魅力をお届けしたく、販売を開始することを決定しました。

■販売プラットフォーム

オンライン販売

・Amazon（アメリカ）：https://a.co/d/16Z013F

オフライン販売

Nijiya Market Place

～2025年2月1日開始～

・SAN DIEGO STORE（2680 Convoy St., #109 San Diego, CA 92111）

・ROLLING HILLS STORE（2533B Pacific Coast Hwy. Torrance, CA 90505）

・WEST L.A.STORE（2130 Sawtelle Blvd., #105 West L.A., CA 90025）

・TORRANCE STORE（2121 West 182nd St. Torrance, CA 90504）

・PUENTE HILLS STORE（17869 Colima Rd. City of Industry, 91748）

・LITTLE TOKYO STORE（124 Japanese Village Plaza Mall L.A. CA 90012）

～2025年2月上旬より順次配下予定～

・MOUNTAIN VIEW STORE（143 E. EI Camino Real Mountain View, CA 94040）

・SAN FRANCISCO STORE（1737 Post St. #333 San Francisco, CA 94115）

・SAN MATEO STORE（1956 S. EI Camino Real San Mateo, CA 94403）

・SAN JOSE STORE（240 Jackson St. San Jose, CA 95112）

Tokyo Central / Marukai Market (ドン・キホーテグループ)

～2025年2月上旬より順次配下予定～

■製品ラインナップ

アメリカ市場では、当社の代表的な製品である 【モイスト&リペア】シリーズを展開します。シルク由来の高品質な成分と最新の技術を駆使して開発された、日本製ヘアケア製品の真髄をお届けいたします。

シルクザリッチ 【モイスト&リペア】《ゴールデンペアー・フリージアの香り》

内容量：シャンプー・トリートメント/各250mL

■THE RICH が展開する「SILK THE RICH」とは

「SILK THE RICH」は、シルクの再生補修成分を配合したヘアケアブランドです。3種類のシルク成分が髪の汚れを落とし、地肌に栄養を与え、コーティングし独自の光沢を与えます。また、通常のヘアケア製品の約2倍の香料を配合しているため、翌日までRICHな香りを楽しめます。「価格」でなく「品質」をブランドコンセプトに、毎日がサロン帰りの様なシルクヘアを目指し、シルクが生み出す独自のツヤ感と指通りを実現できる補修・保湿効果の高い商品です。

■THE RICHについて

社名：株式会社THE RICH

本社：東京都渋谷区恵比寿4丁目20番3号 恵比寿ガーデンプレイスタワー18階

代表者：代表取締役社長兼CEO/founder 三浦 裕太

資本金 288,836,043円 (資本準備金含む)

THE RICH Web サイト：https://about.silktherich.com/company

製品について：https://about.silktherich.com/

https://youtu.be/Vt6-EKEix0U?si=6FLyNBZuNQyNgT8y

「SILK THE RICH」公式SNS

Instagram ：https://www.instagram.com/silk_therich/?hl=ja

X ：https://twitter.com/silk_therich

TikTok ：https://www.tiktok.com/tag/silktherich

■SILK THE RICH USA Inc.について

社名：SILK THE RICH USA Inc.

所在地：2372 Morse Avenue, Ste. 149 Irvine, CA 92614 US

代表者：Kodai Takahashi

設立日：2024年9月9日

※米国卸販売代理店 Wismettac Asian Foods, Inc.

Wismettac Asian Foods, Inc.（ウィスメタック・アジアンフーズ）は、1912年に日本の神戸で創業され、北米におけるアジア食品の輸入、卸売、流通業者として最も歴史と経験を持つ企業の一つです。 当社は、米国とカナダに19の支店と5つのサテライトオフィスを構え、900人以上の従業員を擁しています。

【SILK THE RICH 海外展開に関するお問い合わせ先】

SILK THE RICH USA Inc.

Kodai Takahashi

Email: kodai.takahashi@silktherich.com