“MAN WITH A MISSION” バンド15周年のアリーナツアー「MAN WITH A ″15th″ MISSION PLAY WHAT U WANT TOUR 2025」が開幕！新曲初披露！

株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ

2月1日(土)に宮城・セキスイハイムアリーナにて、MAN WITH A MISSIONが全国アリーナツアー「MAN WITH A "15th" MISSION PLAY WHAT U WANT TOUR 2025」をスタートさせた。

MAN WITH A MISSION 撮影：酒井ダイスケ

本ツアーでは、バンドの15周年にちなみ、15曲をファン投票で決定する「CHOOSE WHAT U WANT ～ALL STAR MY BEST SONGS～」を実施。ファン投票によって選出された15曲に加え、メンバーやバンドスタッフも投票を行い、公演ごとにその日限りのセットリストが完成するというものだ。

Tokyo Tanaka（MAN WITH A MISSION） 撮影：酒井ダイスケ

狼たちの15周年を祝いに集まった約7,000名の観客を前に、ステージに狼5匹が姿をみせると場内に声援が轟き、Jean-Ken Johnnyは「遊ンデクレルカ仙台！」と呼び掛ける。ファン投票によってつくられたセットリストは新旧織り交ざった色とりどりの楽曲を披露。

Kamikaze Boy（MAN WITH A MISSION）撮影：酒井ダイスケ

15年の間、国内外を問わずにいくつものステージを渡り歩いてきた生粋のライブバンドであるMAN WITH A MISSIONの魅力が詰まった一日だった。また、このツアーで1月29日から配信がスタートした新曲「REACHING FOR THE SKY」、そして、未発表の新曲「Vertigo」をサプライズ披露し観客を驚かせた。

Jean-Ken Johnny（MAN WITH A MISSION）撮影：酒井ダイスケ

このあとツアーは5月9日(金)の石川県産業展示館4号館まで、全国9都市12公演行われる予定。

なお、MAN WITH A MISSIONは3月12日に約3年ぶりの新譜「XV e.p.」（読み：フィフティーンイーピー）をリリースすることが決定している。

DJ Santa Monica（MAN WITH A MISSION）撮影：酒井ダイスケSpear Rib（MAN WITH A MISSION）撮影：酒井ダイスケ

▼「REACHING FOR THE SKY」配信URL

https://MWAM.lnk.to/REACHING_FOR_THE_SKYIn

▼リリース情報

タイトル：XV e.p.

発売日：2025年3月12日(水)

＜仕様・価格＞

初回生産限定盤（CD＋ブックレット）SRCL-13145～6 \3,300（税込）

※15周年記念48Pヒストリーブックレット付属（トールケース・特製三方背入り）予定

通常盤（CDのみ）SRCL-13147 \2,500（税込）

ファンクラブ限定盤（CD＋DVD）SRC8-38～9 \4,500（税込）

※DVDには2024年6月8日(土)＆9(日)に東京体育館で行われたFCツアー「FUN WITH A MISSION TOUR 2024」 最終公演より8曲のライブ映像を収録予定。

＜収録内容＞

未発表新曲4曲＋ライブ音源（From North America Tour 2024 “Kizuna no Kiseki”）より8曲を収録予定

※ファンクラブ盤は新曲4曲のみを収録。

ご予約はコチラ

https://mwam.lnk.to/20250312_XVe.p._PKG

▼ツアー情報

＜MAN WITH A "15th" MISSION PLAY WHAT U WANT TOUR 2025＞

※投票企画・チケット情報等、詳細は特設サイトをご確認ください。

2025年2月1日(土) 宮城

セキスイハイム スーパーアリーナ

OPEN：16:00／START：17:00

[問] GIP https://www.gip-web.co.jp/t/info

2025年2月22日(土) 新潟

朱鷺メッセ

OPEN：16:00／START：17:00

[問] キョードー北陸チケットセンター 025-245-5100

2025年3月1日(土) 愛知

愛知・Aichi Sky Expo (愛知県国際展示場)

OPEN：15:30／START：17:00

[問]サンデーフォークプロモーション 052-320-9100

2025年3月2日(日) 愛知

愛知・Aichi Sky Expo (愛知県国際展示場)

OPEN：14:30／START：16:00

[問]サンデーフォークプロモーション 052-320-9100

2025年3月8日(土) 北海道

北海道立総合体育センター 北海きたえーる

OPEN：16:00／START：17:00

[問] マウントアライブ 050-3504-8700

2025年3月15日(土) 福岡

マリンメッセ福岡 A館

OPEN：16:00／START：17:00

[問]キョードー西日本 0570-09-2424

2025年3月22日(土) 神奈川

神奈川・Kアリーナ横浜

OPEN：15:30／START：17:00

[問]クリエイティブマンプロダクション 03-3499-6669

2025年3月23日(日) 神奈川

神奈川・Kアリーナ横浜

OPEN：14:30／START：16:00

[問]クリエイティブマンプロダクション 03-3499-6669

2025年4月12日(土) 兵庫

ジーライオンアリーナ神戸

OPEN：16:00／START：17:00

[問] キョードーインフォメーション 0570-200-888

2025年4月13日(日) 兵庫

ジーライオンアリーナ神戸

OPEN：15:00／START：16:00

[問] キョードーインフォメーション 0570-200-888

2025年4月19日(土) 香川

あなぶきアリーナ香川

OPEN：16:00／START：17:00

[問] デューク高松 087-822-2520

2025年5月9日(金) 石川 ＜追加公演＞ツアーファイナル

石川県産業展示館4号館

OPEN 18:00／START 19:00

[問]キョードー北陸チケットセンター 025-245-5100

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■MAN WITH A "15th" MISSION PLAY WHAT U WANT TOUR 2025

ツアーセットリスト投票企画特設サイト

https://www.mwamjapan.info/pages/tour2025

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▼デジタル企画

＜Tales of Purefly “Story Movie”＞

視聴期間：2024年12月24日(火)00:00～2025年3月20日(木)23:59

【国内】

https://stagecrowd.live/MWAM10th/

【海外】

https://intl.stagecrowd.live/MWAM10th/

※日本国内からはアクセスできません。

視聴チケット

デジタルブック（日本語版）配信チケット \2,000（税込）

デジタルブック（英語版）配信チケット \2,000（税込）

視聴のみ配信チケット \ 1,000（税込）

＜アーティスト関連サイトおよびSNS＞

MAN WITH A MISSION Official Website http://www.mwamjapan.info/

X: https://x.com/mwamjapan

Staff X: https://x.com/mwaminfo029

Facebook: https://www.facebook.com/MWAMjapan/

Instagram: https://instagram.com/mwamofficial/

TikTok: https://www.tiktok.com/@mwamofficial/

LINE: manwithamission

＜プロフィール＞

MAN WITH A MISSION

頭はオオカミ、身体は人間という究極の生命体5匹からなるロックバンド。2010年に突如音楽シーンに登場し以降、破格のライブパフォーマンスで快進撃を続け、多くのテレビCMやアニメ、ドラマ、映画の主題歌を担当。幅広いファン層に支持を広げ、日本国内のみならず全米デビューも果たすなど、世界からも注目を浴びている。その躍進は常に進化し続け、音楽シーンを牽引中。2021年11月と2022年5月にわたりキャリア初の連作アルバム「Break and Cross the Walls I」、「Break and Cross the Walls II」をリリース。2023年にはシンガーソングライターmiletとのコラボレーション楽曲「絆ノ奇跡 / コイコガレ」で『テレビアニメ「鬼滅の刃」刀鍛冶の里編』主題歌を担当し、スマッシュヒット。2024年には「North America / UK & Europe Tour 2024 “Kizuna no Kiseki” Powered by Cruncyhroll」を実施。国内外問わず精力的にライブ活動を続けており、2025年はバンド15周年を迎える。