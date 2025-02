三味線×チェロユニット「3x4xS」が新曲『Never-Ending Winter』を発表

株式会社Studio Goshu

ゲームやアニメ音楽のカバー動画で人気を集め、YouTube登録者数35万人を超える三味線奏者しゃみお。アニメ/ゲーム・声優・VTuberを中心に楽曲提供を行う作詞作曲家であり、国際コンクール受賞歴を多数持つ実力派チェロ奏者ヌビア。そんな実力派和洋弦楽ユニット「3x4xS(サシス)の新曲『Never-Ending Winter』がついにリリース(株式会社Studio Goshu)。





本楽曲は三味線とチェロをメイン楽器に据えた、トリプルボーカルによるダンスチューンだ。エネルギッシュなシンセサイザーとギターに彩られた和洋の弦楽サウンド、そして歌詞に込められた切なさと悲しみを乗り越えるエモーショナルな情景。相反する二つの要素が「日本発らしい」味わい深いコントラストを成している。

3x4xSが掲げる「良い意味で三味線・チェロらしくない」楽曲スタイルはそのままに、J-POP的な魅力を保ちつつ世界へと訴求できる一曲に仕上がった。

楽曲のラップパートにはNetflixドラマ「Dogs of Berlin」やゲーム「PUBG」に歌唱提供をするラッパー・Keybeaux、アレンジにはHardwell/Evil Activities/浜崎あゆみなどの楽曲制作にも関わるEDMプロデューサー・Brad Groblerと、ベテランの制作陣が名前を連ねる。

その傍らでメインボーカルを務めるのは日本と海外のネット圏を中心に注目を集める若手実力派シンガーのKiAmeそして胃腸薬の両名。フレッシュで活力のある歌声の組み合わせは、ダンスミュージックにおける英語と日本語両方の良さを活かした仕上がりとなった。

MVに出演するアクターには各種SNSにおけるダンス動画で人気急上昇中、現在YouTube登録者数15万人を超える声優・モーションアクターの野田真理愛を起用。同曲の振付も彼女が担当しており、視聴者参加型でダンスシーンのMV撮影が行われた。また映像内の一部シーンではメルセデス・ベンツ八王子が撮影協力を行っており、ネットでの反響にも期待が寄せられる。

作詞作曲と演奏を務め、プロモーションや映像周りまで含めプロジェクトの全体をけん引する3x4xSのヌビアは「結成から5年、模索し続けてきた2つの楽器で創れる可能性を、そして私たちがユニットとして持つ魅力をまた一つ表現できたと思っています」と語る。

「ありがたいことに僕たちは世界中の温かいファンと仲間たちに支えられてここまで歩むことができました。今回の新曲は過去にリリースした『Summertime Memory』という楽曲と対を成すような位置づけでの制作であり、当時力不足で実現できなかったことや反省点を活かしつつ新曲として昇華させられたのではないかと感じています。プロジェクトのプロデューサーとしては私たち3x4xSがまた新たな段階へ進んだと感じていますが、たとえ規模感が大きくなっても『音を楽しむ』という僕たちの根底だけは忘れないようにしていきたいですね」





また、ユニットの今後の目標については「今年はいよいよ諸外国でのツアーを予定しているので、それに向けてこの三味線とチェロという組み合わせをもっと世界に発信していきたいですね。逆輸入を狙うというわけではなく、ただ純粋に日本そして世界中でこの組み合わせが愛されるようになること、それが今の夢です。世界中のミュージックフェスに呼ばれるようになったら、それはそれで面白そうじゃないですか」と語った。





2024年に全国6都市を巡るツアーを完遂し、1700人を超える動員を実現した3x4xS。三味線とチェロという前代未聞の組み合わせを融合させこの新曲へと昇華させられたのは、ユニット両名がこれまで積み重ねてきた切磋琢磨の象徴といえよう。

自身の海外ツアーを控え今まで以上に盤石な布陣で固められた本楽曲は、和洋の伝統楽器という新たなスタイルの可能性の一石を、日本のみならず世界へ投じるビッグリリースとなることだろう。『Never-Ending Winter』は2月1日、各種ストリーミングサービスにて配信開始だ。

■『Never-Ending Winter』ミュージックビデオ

https://youtu.be/5r2ztpR8QLY

■『Never-Ending Winter』楽曲リンク

https://linkco.re/VaNU5Nbe



Composer | ヌビア

Arrangement, Mix | Brad Grobler

Lyrics | ヌビア / Keybeaux

Shamisen | しゃみお

Cello | ヌビア

Vocal | KiAme / 胃腸薬 / Keybeaux

Guitar | 和田新平

Mastering | 神灼爺

Choreographer, Cast | 野田真理愛

produced by | Studio Goshu Co., Ltd.