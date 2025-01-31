¡Ö¥ï¥¯¥ï¥¯À¸¤¤ë¥«¥Ã¥³¥¤¥¤Âç¿Í¤òÁý¤ä¤¹¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¥Ü¥Ç¥£¥á¥¤¥¯¥³ー¥ÁÍÜÀ®¥¹¥¯ー¥ë¡ÖCOMPASS¡×Îß·×¼õ¹Ö¼Ô¿ô¤¬300¿Í¤òÆÍÇË
³ô¼°²ñ¼ÒGrow Ability¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡§À¾ÅÄÍ¥Ìé¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥Ü¥Ç¥£¥á¥¤¥¯¥³ー¥ÁÍÜÀ®¥¹¥¯ー¥ë¡ÖCOMPASS¡×¤Ï¡¢2025Ç¯1·î»þÅÀ¤ÇÎß·×¼õ¹Ö¼Ô¿ô¤¬300Ì¾¤òÆÍÇË¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÊÀ¼Ò¤Ï¡Ö¥Ü¥Ç¥£¥á¥¤¥¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¿ÍÀ¸¤ÎÅ¾´¹ÅÀ¤ò¤Ä¤¯¤ë¥³ー¥Á¡×¤òÁý¤ä¤·¡¢¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥ï¥¯¥ï¥¯À¸¤¤ë¥«¥Ã¥³¤¤¤¤Âç¿Í¤òÁý¤ä¤¹¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥µー¥Ó¥¹³È½¼¤È¶¨¶È¥Ñー¥È¥Êー¤ÎÊç½¸¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ü¥Ç¥£¥á¥¤¥¯¥³ー¥ÁÍÜÀ®¥¹¥¯ー¥ë¡ÖCOMPASS¡×¤È¤Ï
¡ÖCOMPASS¡×¤Ï¡¢Àµ¤·¤¤¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ä¿©»ö»ØÆ³¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ç§ÃÎ²Ê³Ø¤Ë´ð¤Å¤¯¥Þ¥¤¥ó¥É¥µ¥Ýー¥È¤Þ¤Ç¹Ô¤¨¤ë¿Íºà¤ò°éÀ®¤¹¤ë¥¹¥¯ー¥ë¤Ç¤¹¡£¿ÈÂÎ¤È¿´¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é¿ÍÀ¸¤ÎÅ¾´¹ÅÀ¤ò¤Ä¤¯¤ë¡È¥Ü¥Ç¥£¥á¥¤¥¯¥³ー¥Á¡É¤òÍÜÀ®¤¹¤ëÆÈ¼«¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦2023Ç¯6·î¥µー¥Ó¥¹³«»Ï
¡¦2025Ç¯1·î¤Ë¤ÏÎß·×¼õ¹Ö¼Ô¿ô¤¬300Ì¾¤òÆÍÇË
¡¦¼õ¹ÖÀ¸¤¬¥µ¥Ýー¥È¤·¤¿¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Ï400Ì¾¤òÆÍÇË
¡Ö¥Ü¥Ç¥£¥á¥¤¥¯¥³ー¥Á¡×¤Î¾¦É¸¤ò¼èÆÀ
Åö¥¹¥¯ー¥ëÆÈ¼«¤Î¥á¥½¥Ã¥É¤¬Â¿¤¯¤ÎÀ®²Ì¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ö¥Ü¥Ç¥£¥á¥¤¥¯¥³ー¥Á¡×¤Î¾¦É¸¤ò¼èÆÀ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤â¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Î¿ÍÀ¸¤òÁ°¸þ¤¤ËÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢¶µ°éÆâÍÆ¤Î¶¯²½¤È¥Ü¥Ç¥£¥á¥¤¥¯¥³ー¥Á¤ÎÉáµÚ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾¦É¸ÅÐÏ¿ÈÖ¹æÂè£¶£¸£¸£µ£¶£¸£¸¹æ
2025Ç¯¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥óÊç½¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
º£¸å¤Ï¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¼õ¹ÖÀ¸¤¬¥Ü¥Ç¥£¥á¥¤¥¯¥³ー¥Á¤Î¥¹¥¥ë¤ò¹â¤á¡¢ÆüËÜÃæ¤Ë¡ÖËÜ¼ÁÅª¤Ê¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¡×¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢³Æ¼ï¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹ÃÄÂÎ¡¦´ë¶È¤È¤ÎÀÑ¶ËÅª¤Ê¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¿Ê¤á¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Î·ò¹¯Áý¿Ê¤È¿ÍÀ¸¤Î¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¶¨¶È¤ò¤´´õË¾¤Î´ë¶È¡¦ÃÄÂÎÍÍ¤Ï¡¢¤¼¤Ò²¼µ¤è¤ê¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£»ä¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¡È¥ï¥¯¥ï¥¯À¸¤¤ë¥«¥Ã¥³¤¤¤¤Âç¿Í¡É¤òÁý¤ä¤¹¥àー¥Ö¥á¥ó¥È¤òµ¯¤³¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒGrow Ability
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§À¾ÅÄÍ¥Ìé
ÀßÎ©¡§ÎáÏÂ5Ç¯5·î29Æü
½êºßÃÏ¡§Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è°ëÊÕÄÌ£±ÃúÌÜ£±ÈÖ£±£¸¹æ ¥«¥µ¥Ù¥é¹ñºÝ¥×¥é¥¶¥Ó¥ë£·£°£·
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§
¸ø¼°Instagram¡§
¼õ¹ÖÀ¸ÂÐÃÌYouTube¡§
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡¦¼èºà¤Î¤´´õË¾¤Ï¤³¤Á¤é¤Þ¤Ç
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§info@grow-ability.jp