『SYNDUALITY Echo of Ada』無料アップデートの実施が決定！最新トレーラーを公開！2月8日（土）には特別番組の配信も！

株式会社バンダイナムコエンターテインメント

株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、

PlayStation(R)5/Xbox series X|S/STEAM(R)『SYNDUALITY Echo of Ada』に関して、

2月6日(木)に無料アップデートを実施することをお知らせします。

新マップや依頼、武器の追加など、アップデート内容をまとめた「シーズン1アップデートトレーラー」を公開しました。

また2月8日(土)19:00より、古賀葵さん、広瀬裕也さん、ReoNaさん、山本裕介さん、形部一平さん、necoさん、波多野大さんなどの豪華メンバーが集結する、特別番組の配信が決定しました。

詳細は以下をご確認ください。

無料アップデートが2月6日(木)に実施決定!最新トレーラーを公開!

2月6日(木)に無料アップデートの実施が決定いたしました。

新マップ「アメイジア東地方」の実装や、新規依頼、武器、クレイドルコフィン、メイガス衣装など

盛りだくさん!

アップデート内容の詳細はこちら:

https://synduality-ada.bn-ent.net/news/info_250131.php

アップデートの内容をまとめた最新トレーラー「シーズン1アップデートトレーラー」も合わせて

公開中!

映像はこちら:https://www.youtube.com/watch?v=MAtIQPLeHr0

特別番組の配信が決定!2月8日(土)19:00より配信!

ゲーム『SYNDUALITY Echo of Ada』発売を記念した特別配信番組が実施決定!

『SYNDUALITY』シリーズの歩みを振り返る企画や、ゲーム『SYNDUALITY Echo of Ada』の最新

情報をお届け!

ゲストにはノワール・ミステル役の古賀葵さん、アルバ役の広瀬裕也さん、テーマソング他を担当したReoNaさん、アニメシリーズ監督の山本裕介さん、メカデザインの形部一平さん、キャラクターデザインのnecoさん、シナリオ担当の波多野大さんなどをお呼びして、豪華メンバーでお送りします。

▽視聴予約はこちら▽

https://youtube.com/live/o4SV-7yS-vY

●公開日時:2月8日(土)19:00~ [JST]

●出演者(敬称略)

古賀葵(ノワール・ミステル役)

広瀬裕也(アルバ・クゼ役)

ReoNa(テーマソング)

形部一平(メカデザイン)

neco(キャラクターデザイン)

波多野大(シナリオ)

山本裕介(アニメ『SYNDUALITY Noir』監督)

二見P(ゲーム『SYNDUALITY Echo of Ada』プロデューサー)

松田P(アニメ『SYNDUALITY Noir』プロデューサー)

MC

公式Discordサーバー開設中!1月24日(金)に実施したラジオのアーカイブも!

『SYNDUALITY Echo of Ada』の公式Discordサーバーでは、公式からの最新情報の発信だけでなく、ユーザー同士でコミュニケーションが取れる攻略スレッドや雑談チャンネルが充実!

Discordの参加はこちら:

https://discord.gg/XwSJ9akKdJ

さらに、1月24日(金)に実施した第6回DiscordラジオのアーカイブをYouTubeにて公開中!

今回のラジオでは、今後の調整方針や内容、ユーザーの皆様から寄せられたお問い合わせについてを

テーマにお送りいたしました。

アーカイブはこちら:https://youtu.be/VBkVIsf3Q6A

出演者:二見P(『SYNDUALITY Echo of Ada』プロデューサー)

宣伝担当

基本情報

[表: https://prtimes.jp/data/corp/51316/table/1589_1_bc606090f9c73b10c699ab5cc95c1672.jpg ]

※インフォメーションの情報は発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。

予めご了承ください。

※画面は開発中のものです。

※(C)2025 Sony Interactive Entertainment LLC.“PlayStation Family Mark", “PlayStation”, “PS5 logo”, “PS5”, “PlayStatio

n Shapes Logo” and "Play Has No Limits" are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainm

ent Inc.

※(C)2025 Valve Corporation. Steam及びSteamロゴは、米国及びまたはその他の国のValve Corporationの商標及びまたは

登録商標です。