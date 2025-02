教育分野もAIをフォーカス　注目スタートアップが分かる「教育50」レポートをリリース

イシン株式会社

“幼児~高校生(総合)”、“大学生・社会人”、“教育機関向け(その他)”などに分類し、世界の先端ソリューション事例をまとめた「教育50」レポートをリリースしました。

レポートを入手する :https://blitzportal.com/trend-books/education-50-2410-0Jxyr1Xe?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=trendreport

教育業界の今とこれから

成長を続けてきた教育分野のスタートアップは、特にパンデミック下での遠隔学習サービスの需要増加や、AIを活用した教育ツールへの投資家の期待感が追い風となり、2021年には資金調達額が208億ドルに達しました。外国語学習プラットフォームのDuolingoや、ベネッセと資本提携を締結したオンライン学習のUdemyは2021年にIPOを発表し、教育業界を代表する大手企業に成長しています。しかし2022年以降はパンデミックの収束にともなう遠隔学習サービスの需要減少などが影響し、2023年の資金調達額はわずか30億ドル弱にとどまり、2021年と比較して86%の減少となっています*。

2024年も資金調達の動向に大きな動きは見られない印象ですが、引き続き投資家の関心を集めているトピックも存在します。代表的なものはAI関連ソリューションです。教育分野におけるAIの導入率は他業種と比べても高く、今後さらに増加すると予測されています。例えばAIエージェントを活用したオンライン教育プラットフォームや、個別のニーズに沿った学習計画や課題の作成、24時間体制のサポート、生徒・学生等の評価やフィードバックなど、幅広い年齢層に向けた多様な教育プログラムやサービスを提供しています。また教育機関向けにおいても、教育コンテンツの生成や管理業務䛾自動化など、より効果的かつ効率的なAIソリューションの導入が進みつつあります。他にも生涯学習やリスキリングの重要性が増したことで、社会人向けの教育支援や、留学生・進学希望者へ教育の機会を提供する企業も注目を集めており、教育関連スタートアップの役割は一層重要になっていると言えるでしょう。

本レポートでは、世界の教育関連スタートアップの中から累計資金調達額トップ50社(2024年9月時点)をピックアップし、カテゴリーに分類してご紹介します。

*HolonIQ “EdTech VC collapse at $580M for Q1. Not even an AI tailwind could hold up this 10 year low(https://www.holoniq.com/notes/edtech-vc-collapse-at-580m-for-q1-not-even-an-ai-tailwind-could-hold-up-the-10-year-low).”

■イノベーション情報メディア「TECHBLITZ」とは?

https://techblitz.com/

「TECHBLITZ」は、世界のスタートアップエコシステムと日本をつなぐことをミッションに活動している日系テックメディアです。最新の世界のスタートアップ情報や各国のエコシステムの動向、日本企業のオープンイノベーション活動を取材し、記事やレポートで情報を発信しています。また、メディアならではの知見とネットワークを活かし、日本企業向けイノベーション情報ポータル「BLITZ Portal」の運営や、各種イノベーション支援をおこなっています。

・【無料で使える】成長産業の “一歩先” を読み解く「BLITZ Portal」

https://blitzportal.com/(https://blitzportal.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prtimes)

・イノベーション情報サービス「BLITZ Portal」とは?

https://techblitz.com/blitzportal-lp/(https://techblitz.com/blitzportal-lp/?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prtimes)

