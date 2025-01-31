名古屋市『子育て支援企業』に認定『優秀賞』を受賞！

株式会社アオキスーパー

株式会社アオキスーパーは2025年１月、名古屋市の令和６年度『子育て支援企業』に認定されるとともに、『優秀賞』を受賞しましたことをお知らせします。

当社では奨学金代理返還制度や低用量ピル服用費全額補助制度を導入しているほか、育児短時間勤務制度においては法定を上回る中学校卒業までに延長しております。また、レジへの椅子設置や閉店時間の繰り上げ、一斉休業日の設定など仕事と育児が両立できる取り組みを実施しています。



【子育て支援企業】

『優秀賞』アオキスーパー(https://www.city.nagoya.jp/kodomoseishonen/cmsfiles/contents/0000044/44989/299_aokisuper.pdf)



【当社の直近の取り組み】

2024年 ３月 『奨学金返還支援（代理返還）制度』導入(https://aokisuper.co.jp/news/imgs/20231218093114_d_20231220_press.pdf)

2024年 ４月 『低用量ピル服用費全額補助制度』導入(https://aokisuper.co.jp/news/imgs/20231218093114_d_20231220_press.pdf)

2024年 ８月 育児短時間勤務制度を“中学校卒業まで”延長(https://aokisuper.co.jp/news/imgs/20240321075634_20240321_press_b.pdf)

2024年11月 『レジ専用イス』全店設置完了(https://aokisuper.co.jp/news/imgs/20241109234102_%E3%80%902024.11.11%E3%80%91%E3%80%8E%E3%83%AC%E3%82%B8%E5%B0%82%E7%94%A8%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%80%8F%E5%85%A8%E5%BA%97%E8%A8%AD%E7%BD%AE%E5%AE%8C%E4%BA%86%E3%81%AE%E3%81%8A%E7%9F%A5%E3%82%89%E3%81%9B.pdf)

当社は今後も一人ひとりが安心して育児をしながら働くことができる環境の整備に取り組んでまいります。

問合せ先 取締役管理副本部長 兼 人事部長 山田 愛知

（TEL 052-414-3601 yo_yamada@aokisuper.co.jp）