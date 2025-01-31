音楽をこよなく愛する吉本芸人による”音楽談義”音楽事務所のプロモータも登場し、注目のアーティストをプレゼン！音楽酒場「音ぼけ」1月31日(金)13:00　stand.fmアプリで第1話公開!!

吉本興業株式会社

音楽酒場「音ぼけ」とは、音楽をこよなく愛する吉本芸人たちが音楽について熱く語り合うポッドキャスト番組。

バンド好きのパンサー・菅、レゲエ好きのチョコレートプラネット・松尾、フェス好きのニューヨーク・嶋佐がそれぞれの音楽愛をぶつけ合いながら、音楽にまつわる多彩なテーマでトークを繰り広げます！

また、音楽関係者として、ロックバンド「マカロニえんぴつ」の所属レーベル・ TALTOの代表であり、Scrum Wave Musicプロデューサー兼チーフマネージャーの江森弘和氏を交え、プロの視点からも楽しめる、音楽好きも必聴の内容となっています！

さらに、NTTドコモ・スタジオ＆ライブとeggmanによる新レーベル「Scrum Wave Music」から配信リリースした注目アーティスト「サカキナオ」をPICK UP！彼の音楽の魅力や今後の展望についても深堀ります！！

本番組はstand.fmアプリ（チャンネルURL：https://stand.fm/channels/678f953c0f71bf7aabab7b93(https://stand.fm/channels/678f953c0f71bf7aabab7b93)）にて2025年1月31日（金）13:00から公開しております。

音楽とお笑いが交差する新感覚の番組です。芸人たちと共に新しい音楽の世界を見つけてみませんか？

■音楽酒場「音ぼけ」概要

・話数：全４話

・公開日時(予定)：

#1 1月31日(金)13:00

#2 2月 7日(金)13:00

#3 2月14日(金)13:00

#4 2月21日(金)13:00

・チャンネルURL：https://stand.fm/channels/678f953c0f71bf7aabab7b93(https://stand.fm/channels/678f953c0f71bf7aabab7b93)

出演者

■サカキナオ Profile

パンサー 菅良太郎チョコレートプラネット 松尾駿ニューヨーク 嶋佐和也江森弘和

作詞、作曲を自身でこなすソロシンガー。 「サカキ」という名前は「源氏物語」からつけている。

心に突きささる表現力や豊かなボーカル、現代のファンク、ソウルに歌詞では「古典」 要素を取り入れるなど新感覚な楽曲テイストが魅力の新人アーティスト。昨年10月には「神退治」をリリース。

〈サカキナオ公式SNS〉

X：https://x.com/SakakiNao_(https://x.com/SakakiNao_)

TikTok：https://www.tiktok.com/@sakakinao_official(https://www.tiktok.com/@sakakinao_official)

Instagram、Threads：https://www.instagram.com/sakakinao__official(https://www.instagram.com/sakakinao__official)

YouTube：https://www.youtube.com/@sakakinao_official(https://www.youtube.com/@sakakinao_official)

■Scrum Wave Music（スクラム ウェーブ ミュージック）

NTTドコモと吉本興業が立ち上げた「NTTドコモ・スタジオ＆ライブ」と、ライブとsumika・SUPER BEAVER・マカロニえんぴつが所属する「eggman」の共同プロジェクト内で発足された新しいレーベル。

■株式会社NTTドコモ・スタジオ＆ライブ

日本最大級の通信会社であるNTTドコモと、日本最大級のエンターテイメント会社である吉本興業が設立した合弁会社。両社の強みを活かし、革新的なエンターテイメントビジネスを創造し、東京から世界へエンターテイメントを発信し続けています。

■stand.fm（スタンドエフエム）

誰でもライブ配信や録音を共有できる音声配信プラットフォーム。

スマホやPCで簡単に始められ、リスナーとコメントやメッセージ機能などで交流することができる。

日常会話やビジネスなど様々なコンテンツを配信できるため、幅広いジャンルで楽しめるアプリ。

〈stand.fmアプリダウンロードURL〉

・iOS版：https://apps.apple.com/jp/app/stand-fm-%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%83%89%E3%82%A8%E3%83%95%E3%82%A8%E3%83%A0-%E9%9F%B3%E5%A3%B0%E9%85%8D%E4%BF%A1%E3%83%97%E3%83%A9%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%A0/id1407609776(https://apps.apple.com/jp/app/stand-fm-%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%83%89%E3%82%A8%E3%83%95%E3%82%A8%E3%83%A0-%E9%9F%B3%E5%A3%B0%E9%85%8D%E4%BF%A1%E3%83%97%E3%83%A9%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%A0/id1407609776)

・Android版：

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