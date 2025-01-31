映画『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』と「ROUND1」のコラボキャンペーン開催決定！

株式会社ラウンドワンジャパン

株式会社ラウンドワンジャパン（本社:大阪府大阪市、代表取締役社長:川口 英嗣）は、この度、2025年2月7日(金)～2025年5月11日(日)の期間、「映画『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』×ROUND1 コラボキャンペーン」を実施いたします。

2025年2月7日(金)よりROUND１にて「映画『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』×ROUND1 コラボキャンペーン」を開催いたします。

「映画『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』×ROUND1 コラボキャンペーン」

開催期間：2025年2月7日(金)～2025年5月11日(日)

開催場所：ROUND1 各店舗 ※キャンペーンによって該当店舗が異なります。

▼「映画『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』×ROUND1 コラボキャンペーン」特設サイト

https://www.round1.co.jp/collaboration/hypnosismic/index.html

※掲載内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。

【コラボイベント概要】

「映画『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』×ROUND1 コラボキャンペーン」では、様々な企画を実施いたします。各種キャンペーンの詳細情報はROUND1特設サイトをご確認ください。

■コラボメニュー

全国のボウリングとカラオケ90店舗でコラボメニューを、販売いたします。

各店舗で販売する対象メニューをご注文いただいたお客様には、コラボメニュー限定ノベルティをプレゼントいたします。

■コラボパック

全国のボウリング98店舗、カラオケ92店舗、スポッチャ54店舗、ビリヤード47店舗、ダーツ75店舗でコラボパックを販売いたします。

各店舗で販売するコラボパックで施設を利用していただいたお客様にはコラボパック限定ノベルティをプレゼントいたします。

■アミューズメントクレーンゲームプライズ

全国のROUND1 100店舗にて、コラボ限定のクレーンゲームプライズを展開いたします。

■マストバイキャンペーン

全国のROUND1 100店舗にて、対象のクレーンゲームに500円投入すると、もれなくオリジナルダイカットステッカーをプレゼントいたします。※賞品はなくなり次第終了となります。

■コラボルーム

池袋店・中川1号線店・梅田店・福岡天神店の4店舗にて、「映画『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』」の装飾を施したコラボルームを展開いたします。

■カプセルトイ

池袋店・中川1号線店・梅田店・福岡天神店・調布駅前店・町田ジョルナ店の6店舗にて、オリジナルデザイン缶バッジをカプセルトイ販売いたします。

■ボウリングエキサイタ

全国のボウリング98店舗にて、ボウリングスコア表示モニターでの表示演出をコラボ仕様に変更することができます。コラボパックのご利用と合わせて、ぜひお楽しみください。

■SNSキャンペーン

ラウンドワン公式アカウントの該当投稿をフォロー＆リポストいただくことで参加可能な、特典グッズプレゼントキャンペーンを実施いたします。

詳細はラウンドワンLIVE公式Xアカウントをご確認ください。

https://twitter.com/round1_fanevent

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(C)ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- Movie

【会社概要】会社名：株式会社ラウンドワンジャパン

所在地：大阪府大阪市中央区難波5丁目1番60号なんばスカイオ23F 代表者：川口 英嗣

設立：2023年（令和5年）4月6日

URL：http://www.round1.co.jp