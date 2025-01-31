³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æー¥¸¤È¤Î¶ÈÌ³Äó·È¤ò¹Ô¤¤¡¢¿·¤¿¤ÊGIS¥Çー¥¿¤È¿ÍÎ®¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡Ö¥í¥±¥Þー¥±¡×¤Î±¿ÍÑ³«»Ï¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æー¥¸¤È¤Î¶ÈÌ³Äó·È¤ò¹Ô¤¤¡¢¿·¤¿¤ÊGIS¥Çー¥¿¤È¿ÍÎ®¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡Ö¥í¥±¥Þー¥±¡×¤Î±¿ÍÑ³«»Ï¡ª
¿ÍÎ®¥Çー¥¿¤ÈÀÊ¿ô¡¢ÂÚºß»þ´Ö¤äµÒÃ±²ÁÊ¬ÀÏ¤ÇÇä¾åÍ½Â¬¤¬½Ö»þ¤Ë¡ª¡¡¤â¤¦½ÐÄ¥ÉÔÍ×¡¡
¡¡¤ªÅ¹¤ÎÇä¾åÍ½Â¬¤ò¤¹¤ë¤Ê¤é¡Ö¥í¥±¥Þー¥±¡×¡¡¡ýÌµÎÁ¤Ç»È¤¨¤ë¥í¥±¥Þー¥±¥È¥Ã¥×²èÌÌ¡¡¡¡¹¹ð¤Ê¤É¤â°ìÀÚ¤Ê¤·¤Ç»È¤¨¤Þ¤¹
¡¦¶ÈÌ³Äó·È¤Î¤Í¤é¤¤MJY¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÙ¡Ö¥í¥±¥¹¥ÞWEB¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æー¥¸¤È¶ÈÌ³Äó·È¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æー¥¸¤Ï¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Á¥§ー¥óÅ¹¡×¤òÃµ¤»¤ëÌµÎÁ¤Î¥Á¥§ー¥óÅ¹¸¡º÷¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥í¥±¥¹¥ÞWEB¡×¤ò±¿±Ä¡£ÆüËÜÁ´¹ñ9,500¥Á¥§ー¥ó¡¢100ËüÅ¹¤òÄ¶¤¨¤ëÅ¹ÊÞ¾ðÊó¡Ê°û¿©Å¹¤ä¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡¢³Æ¼ï¥µー¥Ó¥¹¤Î¥Á¥§ー¥óÅ¹¡Ë¤Î°ÌÃÖ¤òÃÏ¿Þ¾å¤ËÉ½¼¨¤ò¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
MJY¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤ÏºòÇ¯2024Ç¯¤ÏÇ¯´Ö900Å¹ÊÞ°Ê¾å¤Î½ÐÅ¹¥µ¥Ýー¥È¤ò¹Ô¤¤¡¢²áµîºÇ¹â¤Î¼ÂÀÓ¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Å¹ÊÞ¤Ø¤Î¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°Ä´ºº¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃßÀÑ¤µ¤ì¤¿¼«¼Ò¥Çー¥¿¤È¡¢¥í¥±¥¹¥ÞWEB¤Î¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¡¢AI¤Ë¤è¤ëÇä¾åÍ½Â¬¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³«È¯¤ò¼Â¸½¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤ª¤±¤ë´ë¶È¤ÎÅ¹ÊÞ³«È¯ÉôÌç¡ÊÅ¹ÊÞ½ÐÅ¹¤ò¥µ¥Ýー¥È¤Ê¤É¤¹¤ëÉô½ð¡Ë¤Î½Ì¾®¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ²ò¸Û¤Ë¤è¤ë¿ÍºàÉÔÂ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ºòº£¤Ç¤ÏÊª·ï¾ðÊó¤Î³ÍÆÀ°Ê³°¤Ë¤âÇä¾åÍ½Â¬¤äÅê»ñ²ó¼ý¤Î¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¡¢ÄÂÎÁ¤¬¹âÆ¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¤ÎÄÂÎÁ¸ò¾Ä¤Ê¤É¡¢Å¹ÊÞ³«È¯Ã´Åö¼Ô¤Î¶ÈÌ³¤¬ÁýÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¶ÈÌ³´Ä¶¤Ï¡¢º£¸å¤µ¤é¤ËÂ¿¤¯¤ÎÅ¹ÊÞ³«È¯·Ð¸³¼Ô¤ÎÎ¥¿¦¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢½ÐÅ¹¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤¯¥Õ¥§ー¥º¤Ç¤Î¾ðÊóÉÔÂ¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¼ºÇÔ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢MJY¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Î¼ÂÀÓ¤È·Ð¸³¡¢¿ÍÎ®¡¢GIS¤Î£³¤Ä¤Î¥Çー¥¿Ï¢·ë¤¬¿·¤·¤¤½ÐÅ¹¤Î·Á¤òÃ´¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æー¥¸¤Î¾®Àî¼ÒÄ¹¤Î¾ÍèÅ¸Ë¾¤Ï¡¢ÊÀ¼Ò¤â¶¦´¶¤¹¤ëÉôÊ¬¤¬¤âÂ¿¤¯¡¢º£²ó¤Î¶ÈÌ³Äó·È¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¤ªÅ¹¤ÎÇä¾åÍ½Â¬¤ò¤¹¤ë¤Ê¤é¡Ö¥í¥±¥Þー¥±¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤´°ÆÆâ
GIS¤ÎÀè¶î¼Ô¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æー¥¸¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¥í¥±¥¹¥ÞWEB¡×
¤ËÌó2Ç¯¤«¤±¤ÆMJY¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥ÈÆÈ¼«¤Î¥Çー¥¿²òÀÏ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥í¥±¥Þー¥±¤¬´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
MJY¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¿ÍÎ®¥Çー¥¿¤Ï¡¢²áµî20Ç¯°Ê¾åÃßÀÑ¤·¤Æ¤¤¿OPENÅ¹ÊÞ¥Çー¥¿¤äÇä¾å¥Çー¥¿¤Ê¤É¤Î¿ôËü¥Çー¥¿¤òÆÈ¼«¤ËÄ´ºº¡¦¤Þ¤È¤á¤¿¥Çー¥¿¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËWEBÄ´ºº¤ä¸½ÃÏÄ´ºº¡¢Å¹ÊÞÃ´Åö¼Ô¤Ø¤Î¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤Ë¤è¤ëµÒ¿ô¡¢ÂÚºß»þ´ÖÊ¬ÀÏ¡¢Ä´ºº²ñ¼Ò¤«¤é¤Î¾ðÊó¼èÆÀÅù¤âÄÉ²Ã¤·¶ÈÂÖÊÌ¤ËÊ¬ÀÏ¤·»»½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ÍøÍÑ¼Ô¤Î¥¤¥áー¥¸
³ô¼°²ñ¼ÒMJY¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤ÏÇ¯´Ö900Å¹°Ê¾å¤Î¥µ¥Ýー¥È¼ÂÀÓ¤ò¤â¤Ä½ÐÅ¹¥µ¥Ýー¥ÈÀìÌç´ë¶È¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Çä¾åÍ½Â¬¥·¥¹¥Æ¥à¤Î½ÅÍ×À¤ò¤É¤Î´ë¶È¤è¤ê¤â´¶¤¸¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥í¥±¥Þー¥±¤Ï¶ä¹Ô¡¢Åê»ñ²ñ¼Ò¡¢¥Ç¥£¥Ù¥í¥Ã¥Ñー¡¢¾¦¼Ò¡¢¥Óー¥ë¥áー¥«ー¤Ê¤É¡¢GIS¥Çー¥¿¤È¿ÍÎ®¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯Çä¾åÍ½Â¬¥·¥¹¥Æ¥à¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¡¢Éý¹¤¤¶È³¦¤Ç³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ëー¥È¥»ー¥ë¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ¼þÊÕ¤Î¶¥¹çÅ¹Çä¾å¤ä¿ÍÎ®¥Çー¥¿¤Ê¤É¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤ÈÁÛÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥ºËÜÉô¡¢Å¹ÊÞ¥ªー¥Êー¡¢Å¹ÊÞ³«È¯¤ÎÊý¡¹¤Î¿·¤¿¤ÊDX¥µ¥Ýー¥È¤Ë¤â¤ªÌòÎ©¤ÆÄº¤±¤ë¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ú³ô¼°²ñ¼ÒMJY¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Î³µÍ×¡Û
MJY¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Ï¡¢±Ø¥Ó¥ë¡¦¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥âー¥ë¤Ê¤É¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤Ø¤Î¡ÖÅ¹ÊÞ½ÐÅ¹¡¦¥êー¥·¥ó¥°¡×¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
2002Ç¯¤ÎÀßÎ©°ÊÍè¡¢Å¹ÊÞ³«È¯¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤È¤·¤Æ10,000Å¹ÊÞ°Ê¾å¤Î½ÐÅ¹¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Î¸½ºß¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢Ç¯´Ö¤Ç500Å¹ÊÞ°Ê¾å¤Î½ÐÅ¹¥µ¥Ýー¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ô³ô¼°²ñ¼ÒMJY¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡Õ¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è·ÃÈæ¼÷ É½¼èÄùÌò¡§ÂçÏÂÀµÍÎ¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯ 1·î27Æü¤è¤ê¡¡¤ªÅ¹¤ÎÇä¾åÍ½Â¬¤ò¤¹¤ë¤Ê¤é¡Ö¥í¥±¥Þー¥±¡×¡¡¤Î¥ê¥êー¥¹¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚURL¡Ûhttps://loca-make.com/
¡Ô³ô¼°²ñ¼ÒMJY¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒMJY¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È
½êºßÃÏ¡§¢©150-0021 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è·ÃÈæ¼÷À¾2-4-5
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂçÏÂ ÀµÍÎ
ÀßÎ©¡§2002Ç¯2·î
URL¡§https://mjy-consult.com
E-mail¡§info@mjy-consult.com
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§Å¹ÊÞ³«È¯¡õ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¡¢¾¦¶È¥êー¥·¥ó¥°¡õ¥Çー¥¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥ê¥µー¥ÁµÚ¤Ó·Ð±Ä¾ðÊó¤ÎÄ´ºº¡¢¼ý½¸µÚ¤ÓÄó¶¡