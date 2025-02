『j-hope Tour ′HOPE ON THE STAGE′』詳細決定！

株式会社HYBE JAPAN

「21世紀のポップアイコン」BTSのメンバー、J-HOPEが2025年2月28日のソウル公演を皮切りに、アメリカ、日本、フィリピン、シンガポール、インドネシア、タイ、マカオ、台湾を巡る初の単独ワールドツアーを開催いたします。日本では以下の4公演が予定されています。

2025年4月19日(土)・20日(日):さいたまスーパーアリーナ

2025年5月31日(土)・6月1日(日):京セラドーム大阪

これに伴い、BTS JAPAN OFFICIAL FANCLUB会員を対象とした先行抽選受付が2025年2月5日より開始されることが決定いたしました。詳細につきましては、下記の公演概要およびBTS JAPAN OFFICIAL FANCLUBサイトをご確認ください。

今回のツアータイトルは「ステージ上のJ-HOPE」という意味で、その中には彼と観客の希望、願い、夢などがステージを通じて様々な形で表現されるという想いも込められています。

J-HOPEが日本を訪れるのは、2022年11月に京セラドーム大阪で開催された「2022 MAMA AWARDS」以来、実に約2年半ぶり。この特別な公演で、さいたまスーパーアリーナと京セラドーム大阪が歓声と感動に包まれることでしょう。

J-HOPEの圧倒的なパフォーマンスと音楽が織りなすステージをどうぞご期待ください。

【日程・会場】

[埼玉] さいたまスーパーアリーナ

2025年4月19日(土) 開場 17:00/開演 18:30

2025年4月20日(日) 開場 15:30/開演 17:00

[大阪] 京セラドーム大阪

2025年5月31日(土) 開場 16:30/開演 18:30

2025年6月1日(日) 開場 15:00/開演 17:00

【チケット料金】

■指定席

18,800円(税込)

■受付期間

2025年2月5日(水)13:00~2月12日(水)23:59まで

※先着順ではございません。受付期間内にお申込みいただいた全ての方を対象に厳正なる抽選を行います。

■抽選結果確認・入金期間:2025年2月20日(木)11:00~2月24日(月・祝)23:00まで

■詳しくはこちら

https://bts-official.jp/news/detail.php?nid=17ztsdpy4xA=

----------------------------------------

各種お問い合わせ先

----------------------------------------

【公演に関するお問い合わせ】

■埼玉公演

ディスクガレージ https://info.diskgarage.com/

■大阪公演

キョードーインフォメーション 0570-200-888 (12:00~17:00 土日祝休業)

【チケットに関するお問い合わせ】

ローソンチケットインフォメーション

https://faq.l-tike.com/contact/0154/

(メールでのお問い合わせのみになります)

※お問い合わせが混み合っており、確認、ご返信までにお時間を要しております。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。





[J-HOPE プロフィール]

J-HOPEは、2013年にデビューした7人組グループBTSのメンバー。21世紀のポップアイコンであるBTSの「振付団長」と呼ばれるほど圧倒的なパフォーマンス力を誇ります。2022年、アメリカの大規模音楽フェスティバル「ロラパル―ザ (Lollapalooza)」のメインステージのヘッドライナーとして招待され、フェスティバルのフィナーレ舞台を飾りました。

J-HOPEはソロ曲「Chicken Noodle Soup(feat. Becky G)」(2019年9月)、自身のルーツである「ストリートダンス」を素材にした「on the street(with J. Cole)」(2023年3月)、Solo Album 「Jack In The Box」(2022年7月)でミュージシャンでありダンサーである自分のアイデンティティについての悩みを率直に表現しています。

スペシャルアルバム「HOPE ON THE STREET VOL.1」(2024年3月)を通じてアルバムとドキュメンタリー、ポップアップを融合させたユニークなプロモーションを試みるなど、新しい挑戦を続けているJ-HOPE。 特に、このアルバムでは制作全般に直接関わり、クリエイターとしての力量を発揮しました。