3D LIVE「うたの☆プリンスさまっ♪ALL STAR STAGE -Dramatic Magical Story-」ライブ・ビューイング実施決定！
株式会社フロンティアワークス(アニメイトグループ)より新情報をお届けいたします！
大人気コンテンツ『うたの☆プリンスさまっ♪』の3D LIVE第4回公演となる「うたの☆プリンスさまっ♪ ALL STAR STAGE -Dramatic Magical Story-」。本公演のライブ・ビューイングを全国の劇場で実施することが決定いたしました！ライブ・ビューイングが実施されるのは3月16日（日）14:00開演、18:00開演の2公演。チケットはチケットぴあ及びライブ・ビューイングを実施する各劇場にて販売されます。
シャイニング事務所に所属するアイドルグループ「ST☆RISH」「QUARTET NIGHT」と、レイジングエンターテインメントに所属するアイドルグループ「HE★VENS」による合同LIVE「うたの☆プリンスさまっ♪ ALL STAR STAGE」。
18人でお届けする本LIVEのコンセプトは「Dramatic Magical Story」。
音楽が紡ぎ出す物語の世界へとお連れします。
きっと、あなたは魔法にかかる。
■ライブ・ビューイング概要
・公演名：うたの☆プリンスさまっ♪ ALL STAR STAGE -Dramatic Magical Story- ライブ・ビューイング
・日程：3月16日（日）14:00開演／18:00開演
・料金：4,500円（税込）
※劇場により、特別シートなど追加料金が発生する場合がございます。
※各種割引券・招待券使用不可。
・来場者プレゼント：ステッカー
※来場者プレゼントは、ご参加される劇場にてライブ・ビューイング当日に限りお渡しいたしま
す。（実施日以外のお渡しはいたしかねます。）
※来場者プレゼントはお1人様につき、1点のお渡しとなります。
■ライブ・ビューイングチケット販売
・チケットぴあプレリザーブ
チケット申込受付期間：1月31日（金）18:00～2月9日（日）23:59
※お一人様2枚までのお申し込みとなります。
※チケットぴあ購入に関するお問合わせは、https://t.pia.jp/までお願いいたします。
・チケットぴあ一般販売
チケット申込受付期間：3月8日（土）10:00～3月11日（火）23:59
※チケットぴあプレリザーブにて完売の劇場は、一般販売はございません。
※一般販売はチケットなくなり次第終了となります。
※お一人様2枚までのお申し込みとなります。
※インターネットのみの販売となります。
・劇場での販売
各劇場でのインターネットチケット販売
3月13日（木）00:00以降準備が整い次第販売開始
各劇場での窓口販売
3月13日（木）劇場OPEN時から販売
※チケットぴあ一般販売にて完売の際は、劇場での販売はございません。
※販売日時は劇場により異なる場合がございますのでご了承ください。
※インターネットチケット販売で完売しますと、窓口販売はございません。
※インターネットチケット販売非対応の劇場では窓口販売のみとなります。
■ライブ・ビューイング上映劇場
札幌シネマフロンティア
ＴＯＨＯシネマズすすきの
ＴＯＨＯシネマズおいらせ下田
ＴＯＨＯシネマズ秋田
フォーラム盛岡
ＴＯＨＯシネマズ仙台
ソラリス
イオンシネマ福島
ＴＯＨＯシネマズ日比谷
ＴＯＨＯシネマズ日本橋
ＴＯＨＯシネマズ六本木ヒルズ
Ｔ・ジョイＰＲＩＮＣＥ品川
新宿バルト９
ＴＯＨＯシネマズ新宿
ＴＯＨＯシネマズ池袋
グランドシネマサンシャイン池袋
ＴＯＨＯシネマズ錦糸町
１０９シネマズ二子玉川
ＴＯＨＯシネマズ西新井
ＴＯＨＯシネマズ立川立飛
ＴＯＨＯシネマズ南大沢
ＴＯＨＯシネマズ府中
ＴＯＨＯシネマズららぽーと横浜
Ｔ・ジョイ横浜
イオンシネマ港北ニュータウン
ＴＯＨＯシネマズ川崎
川崎チネチッタ
ＴＯＨＯシネマズ海老名
１０９シネマズ湘南
京成ローザ１０.
イオンシネマ幕張新都心
ＴＯＨＯシネマズららぽーと船橋
ＴＯＨＯシネマズ流山おおたかの森
ＭＯＶＩＸさいたま
イオンシネマ浦和美園
ＴＯＨＯシネマズららぽーと富士見
ＴＯＨＯシネマズ水戸内原
ユナイテッド・シネマ前橋
ＴＯＨＯシネマズ宇都宮
Ｔ・ジョイ新潟万代
長野グランドシネマズ
ＴＯＨＯシネマズ甲府
静岡東宝会館
ＴＯＨＯシネマズ浜松
ミッドランドスクエアシネマ
イオンシネマワンダー
１０９シネマズ名古屋
ユナイテッド・シネマ豊橋１８
ＴＯＨＯシネマズ赤池
ＴＯＨＯシネマズモレラ岐阜
ＴＯＨＯシネマズファボーレ富山
イオンシネマ金沢フォーラス
テアトルサンク
イオンシネマ鈴鹿
ＴＯＨＯシネマズ梅田
ＴＯＨＯシネマズなんば
ＴＯＨＯシネマズくずはモール
ＴＯＨＯシネマズ鳳
ＴＯＨＯシネマズセブンパーク天美
ＴＯＨＯシネマズ二条
Ｔ・ジョイ京都
ＯＳシネマズミント神戸
ＯＳシネマズ神戸ハーバーランド
ＴＯＨＯシネマズ西宮ＯＳ
イオンシネマ草津
ＴＯＨＯシネマズ橿原
ジストシネマ和歌山
イオンシネマ岡山
広島バルト１１
ＭＯＶＩＸ日吉津
Ｔ・ジョイ出雲
ＭＯＶＩＸ周南
イオンシネマ徳島
イオンシネマ綾川
シネマサンシャイン衣山
ＴＯＨＯシネマズ高知
Ｔ・ジョイ博多
Ｔ・ジョイリバーウォーク北九州
Ｔ・ジョイ久留米
１０９シネマズ佐賀
ＴＯＨＯシネマズ長崎
ＴＯＨＯシネマズ光の森
ＴＯＨＯシネマズアミュプラザおおいた
セントラルシネマ宮崎
鹿児島ミッテ１０
シネマＱ
■公演概要
・公演名：3D LIVE「うたの☆プリンスさまっ♪ ALL STAR STAGE -Dramatic Magical Story-」
・日程：2025年3月13日（木）～2025年3月16日（日）
・会場：幕張メッセ（千葉県千葉市美浜区中瀬2丁目1）
※☆…A公演、★…B公演
※A公演とB公演で一部MCが異なります。
※どちらの公演も全員出演します。
※赤枠の公演のみライブ・ビューイングの実施がございます。
・出演
ST☆RISH
一十木音也
聖川真斗
四ノ宮那月
一ノ瀬トキヤ
神宮寺レン
来栖 翔
愛島セシル
QUARTET NIGHT
寿 嶺二
黒崎蘭丸
美風 藍
カミュ
HE★VENS
鳳 瑛一
皇 綺羅
帝 ナギ
鳳 瑛二
桐生院ヴァン
日向大和
天草シオン
※本公演は3D LIVE となります。キャストの登壇予定はございません。
■幕張メッセ公演チケット
・SSS席 20,000円（税込）
・SS席 16,000円（税込）
・S席 12,000円（税込）
・A席 9,800円（税込）
※SSS席の販売は全日程終了しています。
チケット一般販売中！
【幕張メッセ公演チケットに関するお問合せ】
イープラスお客さまサポート
URL : https://support-qa.eplus.jp
営業時間：10:00～18:00（土日含む）
※年末年始は営業を停止する場合がございます。
【公演に関するお問合せ】
「うたの☆プリンスさまっ♪ ALL STAR STAGE」イベントサポートセンター
URL : https://supportform.jp/upsss-info
営業時間：10:00～18:00（土日・祝日・年末年始を除く）
■主催：うたの☆プリンスさまっ♪ ALL STAR STAGE製作委員会
■著作権表記：(C)うたの☆プリンスさまっ♪ ALL STAR STAGE製作委員会 Illust.Frontier Works Inc.
■公式サイト：https://assdms.utapri-sss.com/
■公式SNS：https://x.com/utapri_sss #utapriASSDMS
＜『うたの☆プリンスさまっ♪』とは＞
2010年にゲーム第一作をリリース以来、CDにアニメにとメディアミックス展開を広げる女性向けコンテンツです。個性豊かなアイドルたちが繰り広げる物語をElements Gardenが手がける魅力的な音楽と共にお届けしております。