日本最大級の競技クイズ大会「abc the23rd/EQIDEN 2025」にGMOメディアがタイトルスポンサーとして協賛決定！

GMOインターネットグループのGMOメディア株式会社(代表取締役社長:森 輝幸 以下、GMOメディア)は、abc/EQIDEN実行委員会が主催する日本最大級の競技クイズ大会「abc the23rd/EQIDEN 2025」にタイトルスポンサーとして協賛いたします。

大会名は「まいにちクイズボックス byGMO presents abc the23rd/EQIDEN 2025」とし、大会が開催される2025年3月16日(日)より「まいにちクイズボックス byGMO」をはじめとしたGMOメディアの各サービス上で、クイズコンテンツの提供やコラボキャンペーンを実施します。

【「abc the23rd/EQIDEN 2025」について】

「abc/EQIDEN」は、個人戦「abc」と団体戦「EQIDEN」からなる学生向けクイズ大会です。2003年に「abc~the first~」を開催して以来、年に一度ひらかれる「日本最大級の競技クイズ大会」。2024年3月の前回大会には、個人戦に830名、団体戦に過去最多の54チームが参加しました。(※1)

GMOメディアがタイトルスポンサーとして協賛するのは前大会に続き2回目です。

第23回となる今大会は、大宮ソニックシティ(さいたま市)を舞台に、学生たちの熱いクイズバトルが繰り広げられます。大会の様子はYouTubeで配信され、日本全国どこからでもリアルタイムで大会の熱気を味わうことができます。

(※1)abc/EQIDEN 公式サイトより https://www.abc-dive.com/

■abc/EQIDENとは

「abc the23rd/EQIDEN 2025」は、個人の知識とスピードを競う大会「abc」と、チームで力を合わせ日本一を目指す団体戦「EQIDEN(エキデン)」の、2つのクイズ大会から構成されています。

「abc」とは、大学4年生相当までを対象とする個人戦の早押しクイズ大会です。クイズが初めての人でも、日常生活に根差した知識や、学校・職場で学べることをもとに正解できるような「基本問題」を出題し、その年のNo.1を決める大会です。

「EQIDEN」とは、学生サークル早押しクイズ日本一を決める団体戦です。その名の通り、駅伝のようにチーム内で解答権を繋ぐ形式の早押しクイズによって戦います。

【協賛の背景】

GMOメディアは、ユーザー数No.1(※2)のクイズプラットフォーム「まいにちクイズボックス byGMO」を運営し、ユーザーが楽しみながら知識を深める場を創出しています。また、クイズは単なるエンターテイメントにとどまらず、さまざまなジャンルの知識や情報に触れることで、新しい発見や日常生活での学びにつながる魅力的なコンテンツであると考えています。

GMOメディアでは、これまでも多くのクイズ大会に協賛し、クイズ文化の普及と発展に取り組んできました。こうした取り組みの一環として、「abc/EQIDEN」のような学生が知識やスキルを競い合う場を支援することは、大きな価値があると考えています。

GMOメディアは今後も、クイズを通じて学びや発見の楽しさを広げる活動を推進し、社会に新たな価値を届けていきます。

(※2)2023年7月期 指定領域における市場調査(調査機関:日本マーケティングリサーチ機構)

【大会概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/136/table/4713_1_3b70fc577824b26a250156713ce3a5d3.jpg ]

【「まいにちクイズボックス byGMO」について】(URL:https://kantan.game/quiz(https://kantan.game/quiz))

GMOメディアでは、以前より、身近で手軽に楽しめるコンテンツでありながら知的好奇心を刺激し、高度な競技性まで実現することができるクイズの可能性に注目し、スマートフォンやPCで気軽にクイズを楽しんでいただけるクイズプラットフォーム「まいにちクイズボックス byGMO」を提供しています。

「まいにちクイズボックス byGMO」は、2024年には月間アクティブユーザーが320万人を突破し、現在、多くのユーザー様にご利用いただいています。幼少期の教育の現場から高齢者向けの知的トレーニングまで、さまざまなシーンで活用いただいています。

【GMOメディアについて】(URL:https://www.gmo.media/(https://www.gmo.media/))

GMOメディアは、創業以来インターネット上で自社開発・自社運営のサービス群であるメディア事業を中心に展開しています。現在はプログラミング教育ポータル「コエテコ byGMO」と美容医療の情報に特化した「キレイパス byGMO」の2事業を投資育成し、それぞれプログラミング教室や医療機関のDXを支援するサービスも展開しています。さらに「ポイ活」などポイントインセンティブに感度の高いユーザーを起点としたECメディアの運営も行っています。

以上

