甘くて苦い「恋」のイベント スイーツマルシェ＆サンシカ・コーヒー・ミーツ
筑後地区観光協議会
スイーツマルシェ
スイーツマルシェ
コーヒーミーツ
スイーツマルシェ
スイーツマルシェ
コーヒーミーツ
【イベント等の紹介文】
スイーツ店を中心に市内外から約30の人気店が恋木神社に集まり、マルシェを開催します。また山梔窩では、豆の焙煎からドリンク販売まで行う市内外の珈琲店が7店集まり、豆や煎り方の違い、お店オリジナルの味の違いを楽しむことができます。
また水田地区観光駐車場では、はね丸のふわふわ遊具だけでなく、筑後市立図書館『としょまーる号』なども登場します。ゆっくり『読書＆コーヒー』を楽しみませんか。
【イベント等の概要】
日 時：令和7年2月11日（火・祝）10：00～16：00（雨天中止）
会 場：恋木神社（筑後市水田62-1）、山梔窩（水田242）
【問い合わせ先】
筑後市観光協会 (0942-53-4229)
URL:https://chikugo.net/sanshika_winter
【発信】
筑後地区観光協議会
（事務局：久留米市役所観光・国際課内）
TEL:0942-30-9137、FAX:0942-30-9707