甘くて苦い「恋」のイベント　スイーツマルシェ＆サンシカ・コーヒー・ミーツ

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筑後地区観光協議会

スイーツマルシェ


スイーツマルシェ


コーヒーミーツ

【イベント等の紹介文】


　スイーツ店を中心に市内外から約30の人気店が恋木神社に集まり、マルシェを開催します。また山梔窩では、豆の焙煎からドリンク販売まで行う市内外の珈琲店が7店集まり、豆や煎り方の違い、お店オリジナルの味の違いを楽しむことができます。


また水田地区観光駐車場では、はね丸のふわふわ遊具だけでなく、筑後市立図書館『としょまーる号』なども登場します。ゆっくり『読書＆コーヒー』を楽しみませんか。



【イベント等の概要】


日　時：令和7年2月11日（火・祝）10：00～16：00（雨天中止）


会　場：恋木神社（筑後市水田62-1）、山梔窩（水田242）



【問い合わせ先】


筑後市観光協会 (0942-53-4229)


URL:https://chikugo.net/sanshika_winter



【発信】


　筑後地区観光協議会


（事務局：久留米市役所観光・国際課内）


　TEL:0942-30-9137、FAX:0942-30-9707