“まるで双子!? 神戸港にWポートタワー!?”　神戸ポートタワーの新キット発売記念「HACO-LABO」コラボのワークショップを ポートタワー内カフェ「PORT TERRACE」で3月2日（日）開催

神戸・大阪でレストランやウェディング等の事業を展開する株式会社クレ・ドゥ・レーブ(本社:神戸市 代表取締役社長:村井 宏輔)は、神戸ポートタワー低層3・4階のカフェ・レストラン&バー「PORT TERRACE」において、神戸ポートタワーのペーパークラフトキットを開発した株式会社ユーパック「HACO-LABO」(兵庫県たつの市)とコラボレーションして、ランチorスイーツ付きのキット組み立てワークショップを3月2日(日)に開催します。

なお新作キットである『KOBE PORT TOWER Kit』は、本イベントにおいて初公開されます。

神戸ポートタワーのつくりと美しさを楽しく体験!キット開発者からも学べるワークショップを開催

1963年の誕生以来、神戸のシンボルとして60年以上愛される「神戸ポートタワー」。

双曲面構造による鼓型の美しい外観は、その優美さから「鉄塔の美女」とも称されています。

この度、ユーパック「HACO-LABO」が開発した『KOBE PORT TOWER Kit』は、約1/300の大きさながら本物と同じプロポーションで開発されたミニチュアキットです。

キットの製作(組み立て・糸掛け)を通して、ポートタワーの双曲面構造(美しい編み目)のつくりと美しさの秘密を知ることができること、またリサイクル可能なダンボールを中心に使いSDGsにもつながるペーパークラフトであることから、子供たちも参加可能なワークショップをポートタワー内で共同開催することになりました。

「HACO-LABO」からは、開発者をはじめとしたスタッフが講師&組み立てサポートとして参加し、「PORT TERRACE」では、ポートタワーとの一体感が感じられる空間において、シェフやパティシエが神戸のレトロ洋食やポートタワー型スタンドに並ぶスイーツを提供します。

「地域・観光・次世代への貢献」をテーマとするクレ・ドゥ・レーブとしては、地元企業との共同イベントを通じて、神戸ポートタワーの魅力を存分に体験していただき、世代を超えて人々に愛されるランドマークづくりに貢献することを目指します。

新キット発売記念・HACO-LABOコラボ

「KOBE PORT TOWER Kit」ワークショップ&ランチ

日時:3月2日(日)2部制

1. ランチorカフェ11:30~ ワークショップ12:30~13:30

2. ランチorカフェ14:00~ ワークショップ15:00~16:00

*ランチもしくはカフェの利用をお選びいただけます。

A ランチ(サラダ+スープ+ミックスプレート)

B カフェ(デザート盛り合わせ+コーヒーor紅茶)神戸ポートタワー型のスタンドにのって登場

料金:\4,180(税込) 「KOBE PORT TOWER Kit」および必要道具、講師料含む

*小学生未満のお子様:\3,300(税込)

お子様プレート+デザート+オレンジジュース

会場:カフェ・レストラン&バー「PORT TERRACE」(神戸ポートタワー低層3階)

タワー入場料は必要ありません

対象:神戸ポートタワーおよびそのキットに興味のある方(大人も子供も)

*細かな作業も有りお子様は9歳以上がおすすめですが、親御様のサポート次第でご参加ください。

子供の創造性を養うとともに、親子で一緒に工作を楽しんでいただければ幸いです。

詳しい情報・ご予約はこちらより

https://www.portterrace.jp/topics/detail.php?id=12

会場となる神戸ポートタワー低層3階「PORT TERRACE」講師&組み立てをサポートする「HACO-LABO」スタッフ

約1/300スケール 高さ365mmの「KOBE PORT TOWER Kit」ひもの色を変えればオリジナルカラーにすることも♪

「KOBE PORT TOWER Kit」の特長

1. 135°ひねるだけ!でポートタワーの美しい双曲面が出来上がり

2. Made in Japan の精緻な作りを体験できるお土産にも最適なペーパークラフト

3. リーズナブルな価格(希望小売価格 \1,540税込)

・ノートサイズで薄くて軽い(約250×340mm100g) *パッケージされた組み立て前のサイズ

・ポートタワーへの理解が深まり親しみがわく

・神戸ポートタワー デザイン届出書提出済商品

好きな色で作るポートタワー。わたしだけの色にも、二人の思い出にも。

夜になると多彩なカラーにライトアップされる神戸ポートタワー。付属のひも(赤)とは別の好きな色のひもで作れば、自分好みのポートタワーにアレンジできます。また、あえて違う色の2本の紐で1つのポートタワーを組み上げれば、親子やカップル、友人と “2人で作った思い出” の詰まったオリジナル作品となるでしょう。

キットを開発した「HACO-LABO」山本 幸平氏より

ポートタワーの双曲線を構成するワイヤーは上から下へと垂直に結ばれているのではなく、タワーの芯を中心に135°捻った(回転した)点を結んでいます。

組立工程の中では135°捻りながら糸を掛けていく方が簡単なのですが、垂直に糸を掛けていったのちグイッと一気に135°回転させてポートタワーの形が現れる方が驚きと楽しさが広がります。

このシルエットが変わる工程、瞬間をキットの中に取り入れることにこだわって設計を行いました。

「HACO-LABO」事業を行う株式会社ユーパックについて

創業/設立 大正3年創業 / 昭和27年7月7日設立

代表者 代表取締役 小倉 優一

所在地 〒679-4108 兵庫県たつの市神岡町大住寺1019番地

カフェ・レストラン&バー「PORT TERRACE」について

みなと神戸の特等席で “エモく、神戸らしく”楽しめるカフェ・レストラン&バー

2024年春の神戸ポートタワーリニューアルで誕生した「PORT TERRACE」。

青い海や空、夕刻のマジックアワーから夜景など、時間とともに移り変わる港町の景色とともに楽しめるのは、どこか懐かしさを感じさせる洋食や兵庫産フルーツを使ったスイーツ、ドリンクたち。

ずっと神戸で愛されてきたポートタワーだからこそ、レトロでおしゃれにかわいく♪

お越しいただく皆さまに、“エモく、神戸らしい”時間を届けます。

開放感抜群!タワーを内側から見上げられる4階カフェ&バー弧を描きタワーとの一体感を感じられる3階レストラン&カフェ

レトロでエモい♪洋食やスイーツなど神戸らしいメニューの数々

料理のテーマは「レトロ洋食」。ハンバーグやエビフライ、カツレツなど子供の頃から大好きな洋食メニューをSOLA KOBE(神戸・北野)の料理長がプロデュース。神戸ポークや但馬牛、淡路鶏、丹波リーフ、六甲シャンピニオンなど、地元食材を使った料理などを堪能できます。

神戸ポークグリル ハーブバター添え「日本一こだわり卵」使用のプリンアラモード神戸ポートタワー アフタヌーンティー

スイーツは、兵庫県産フルーツや「日本一こだわり卵」を使ったプリンアラモード、パンケーキなどのほか、ポートタワーモチーフのオリジナルスタンドに盛り付けた特製のアフタヌーンティーも人気です。

カフェ・レストラン&バー「PORT TERRACE(ポートテラス)」

兵庫県神戸市中央区波止場町5-5 神戸ポートタワー 低層3・4階

地下鉄海岸線 みなと元町駅より徒歩8分 / 各線元町駅より徒歩13分

◇営業時間 日~木曜日 11:00~21:00(L.O.20:00)

金・土曜日・祝前日 11:00~22:00(L.O.21:00)

*1・2月:4階テラスの営業時間は一部変更

◇席数 64席(3階:26席 / 4階:38席)

◇低層3・4階へは入場料無料でお越しいただけます

公式HP https://www.portterrace.jp/

PORT TERRACEを運営する「株式会社クレ・ドゥ・レーブ」について

We are the “Heart Factory” をテーマに、お客様の想像や期待を超える価値を探求し ヒト、時間、空間、コンテンツ・・・それらが織りなす感動のシーンをプロデュースします。

《地域・観光・次世代への貢献》を掲げ、レストラン&カフェ事業では神戸・大阪エリアのシンボリックなロケーションにおいて最高の景色と料理、サービスでお客様の心の温度が上がるシーンを創り出しています。

代表者 代表取締役社長 村井 宏輔

設立 2003年12月

所在地 神戸市中央区北野町1-5-7

事業 結婚式・フォト・レストラン・カフェ・イベント・宴会・ケータリング・サービス業務の企画・運営・管理

運営施設

・SOLA KOBE (神戸市中央区北野町1-5-4)

・TOAST (神戸市中央区北野町1-5-10)

・鶴見ノ森 迎賓館 (大阪市鶴見区緑地公園2-163)

・THE SORAKUEN (神戸市中央区中山手通5-3-1 相楽園内)

・OCEAN PLACE (神戸市中央区波止場町2-2 神戸海洋博物館2F )

・BOTANICAL HOUSE (大阪市鶴見区緑地公園2-163)

・PORT TERRACE (神戸市中央区波止場町5-5 神戸ポートタワー低層3・4階)

・sasa (大阪府豊中市緑地公園1-8)

クレ・ドゥ・レーブ 公式サイト https://www.cdr-heart.com/